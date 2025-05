Círculo rojo: movimientos de CFK y Kicillof, un festejo de cumpleaños, intentos por JxC y un especial aniversario papal

Axel Kicillof y Verónica Magario

Mientras el conjunto del sistema político sigue con atención las elecciones porteñas de este domingo, en la provincia de Buenos Aires aún se desmenuzan los análisis de los resultados del pasado fin de semana en el norte del país, que no fueron para nada alentadores para el peronismo.

Cristina Kirchner es muy consciente de la crisis partidaria que se tradujo en una pobrísima performance en Salta y Jujuy, y en un resultado agridulce en Chaco, con Jorge Capitanich como cabeza de lista provincial, sumado además a la baja significativa en la participación del electorado, un denominador común en las cinco elecciones provinciales que ya se realizaron este año.

La ex presidenta sabe que no hay lugar para más divisiones en el peronismo. Cree, además, que con lo que hay en mercado no alcanza. Así se expresó frente a los últimos dirigentes que la visitaron. Este domingo, la jefa del PJ nacional prevé almorzar con los candidatos del kirchnerismo que integran la lista encabezada por Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires.

Es una incógnita, sí, qué lugar le reserva a la autocrítica. “Los mejores dirigentes son aquellos que cuando se van dejan un conjunto de gente que los supera ampliamente”, dijo alguna vez “Pepe” Mujica. La frase la pronunció en su última cumbre de la CELAC en el 2015, en Costa Rica, antes de despedirse de la Presidencia uruguaya. Sus colegas lo aplaudieron de pie.

Axel Kicillof viajó a mediados de semana a Montevideo para despedir a “Pepe”, que apagó para siempre su Escarabajo celeste, cansado de pelearle a un cáncer desigual. A pesar de la disputa feroz, y de la acumulación de discrepancias que tensaron al máximo el vínculo, el gobernador bonaerense también cree, como CFK, que es imperioso ampliar el nivel de representación. Nuevas melodías. Ese fue uno de los mensajes que Kicillof dejó en su paso por Paraná, en la cumbre con un grupo de gobernadores que se juntaron en esa ciudad, convocados por el CFI, del dialoguista Ignacio Lamothe, con Rogelio Frigerio como anfitrión.

Kicillof intenta darle forma a su proyecto nacional. El próximo sábado, en La Plata, cerrará el primer plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en el camping de UPCN. Entre los intendentes del Gran Buenos Aires aún sobrevuela el dilema de qué prevé hacer el gobernador de cara a las elecciones provinciales de septiembre. Es decir, si está dispuesto a negociar listas conjuntas con el cristinismo y La Cámpora. Es la principal incógnita en el seno del peronismo provincial.

Es lo que se preguntaron, por ejemplo, algunos intendentes de la primera sección y un grupo de dirigentes que fueron convocados hace dos fines de semana por Gabriel Katopodis, uno de los armadores del kicillofismo. ¿Puede el ministro provincial ser uno de los candidatos del consenso en esa sección? No hubo grandes definiciones porque la narrativa del proyecto kicillofista aún navega por aguas algo incipientes.

Puertas adentro, empezaron a surgir algunas críticas porque el MDF no consigue todavía levantar vuelo. Especialmente, en la gestión de la comunicación. “Se nota que no es pensada por militantes”, esbozaron por lo bajo algunos referentes de ese espacio. Algunos miran a Ignacio Ramírez, a cargo del relato del MDF. La publicación en redes del 1 de mayo, por ejemplo, no cayó demasiado bien: una imagen realizada con inteligencia artificial no fue, según ventilaron puertas adentro, la mejor de las ideas. “El problema es que nadie te dice lisa y llanamente para qué queremos volver a ser gobierno nacional”, sentenció un diputado de la quinta sección electoral.

En ese contexto, la interna bonaerense, como la elección porteña de esta tarde, es seguida de cerca por el resto de los gobernadores del PJ del interior. Cristina Kirchner sabe que tiene las miradas sobre sus espaldas, y que los resultados recientes en el norte del país la obligan a reconsiderar estrategias. En los últimos días ya anunció, por ejemplo, que el mes próximo viajará a Corrientes. Analiza, en tanto, posibles alianzas y candidaturas en otros distritos. Salta, que viene de un muy magro resultado en los comicios provinciales tras la intervención dispuesta por ella en manos de Sergio Berni y María Luz “Luchi” Alonso, es uno de esos casos de cara a octubre. Es una de las provincias, entre las ocho, que renueva sus tres senadores. Una opción es Juan Manuel Urtubey, un moderado. El ex gobernador salteño se reunió hace muy poco con Oscar Parrilli, fiel colaborador de la ex presidenta.

Los Gobernadores de JxC en el salón sur de Casa Rosada, antes de ingresar a la reunión con el Presidente

¿Un nuevo intento por Jxc? Una vez que decante el resultado de hoy en la ciudad de Buenos Aires, los diferentes protagonistas deberán volver a tejer alianzas y, en algunos casos, unificar estrategias de cara a las elecciones de octubre.

Dependerá, principalmente, de la performance de este domingo. Pero hay algunos dirigentes que ya prevén la posibilidad de reencontrarse con ex aliados. Podría ser el caso de Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, que funcionaron como socios políticos durante el 2023 y que se alejaron una vez que La Libertad Avanza llegó al poder. Según fuentes de la UCR, por la decisión del ex jefe de gobierno y actual candidato a legislador de “cortarse solo” en esta campaña. “Ya van a volver a hablar con Martín a partir de este lunes”, aseguró un integrante del staff larretista.

De fondo, hay operadores, dirigentes y gobernadores del PRO y la UCR que trabajan para revitalizar la ex coalición de Juntos por el Cambio que se resquebrajó en los últimos años, con la irrupción de Javier Milei en el escenario nacional. Detrás de ese plan figuran jefes provinciales que siguen desorientados por la lógica en el sistema de construcción de poder de Milei. “Se está intentando coordinar con los gobernadores, con otra marca, reinventarse, darle un sentido nacional a las elecciones provinciales”, explicó uno de esos operadores. La excepción, en este contexto, fue la ciudad de Buenos Aires, que llegó a la elección de este domingo dividida en todos los partidos que hasta el 2023 integraron la ex coalición: el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, cada uno por su lado, y Rodríguez Larreta por separado.

Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau

¿Objetivo DNU?. Esa dispersión de la oferta electoral tiene desde hace tiempo su propio capítulo en el Congreso. La atomización en la oposición y los aliados le sirvió a la Casa Rosada para sostener su principal política parlamentaria tras la aprobación de la Ley de Bases y el Paquete Fiscal en el 2024: la gobernabilidad a través de decretos de necesidad y urgencia que, con excepción de la ampliación de presupuesto discrecional para la SIDE, fueron sostenidos por el Congreso con ayuda de los aliados.

¿Puede cambiarle la suerte al Gobierno? Por esa atomización, y la fortaleza política del Gobierno que este domingo se ponía en juego electoralmente en el distrito emblema del PRO, pareciera difícil. Pero el miércoles, en una reunión informal convocada por un grupo de diputados de centro en la que se planificó la sesión de esta semana sobre moratoria y jubilaciones, se habló de manera explícita sobre la posibilidad de intentar llevar al recinto próximamente la modificación a la ley 26.122 de “Régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes”.

El 30 de octubre pasado se dictaminó en un plenario de comisiones. El 12 de noviembre se había convocado a sesión especial, pero quince minutos antes de la convocatoria formal se postergó la sesión para el 21 de noviembre. Al final, nunca se llevó a cabo.

”¿Y cuál es la posición del PRO?”, preguntó este medio a un legislador que participó de la reunión del pasado miércoles. “No estuvieron en la reunión, pero con el nivel de confrontación que hay con LLA deberían acompañar este tema institucional sobre el que siempre presentaron proyectos”, abundó el diputado.

Comisión de trámite parlamentario

Cumpleaños feliz. Hace dos viernes se convocó a otra reunión, pero muchísimo más distendida y multitudinaria, con cientos de invitados, en la quinta Vacarezza, un predio enorme a media hora de la ciudad, en Ituzaingó, sobre el Camino del Buen Ayre, con cabañas y salones propiedad del gremio de los trabajadores del CEAMSE. El anfitrión, Jorge Omar Mancini, un sindicalista del riñón de Hugo Moyano que fue diputado bonaerense de la ex alianza Cambiemos, prestó las instalaciones para agasajar al juez federal de Morón Jorge Rodríguez, el cumpleañero, que festejó rodeado de figuras como el jefe camionero, el ex presidente Eduardo Duhalde, sindicalistas y viejos barones del conurbano además de jueces y fiscales federales de la Ciudad y de la Provincia, y dirigentes de todos los sectores.

Buena gastronomía en bandejas, bien regada, y un envidiable parque automotor para un festejo muy relajado, en una jornada bajo un espléndido sol otoñal en la que abundaron charlas sobre la coyuntura política, judicial y electoral. Abundaron, por caso, comentarios sobre el gobierno libertario, y en particular sobre un sector del triángulo de hierro que pareciera haber trabado una muy buena relación con varios de los asistentes al cumpleaños.

La Justicia atraviesa momentos convulsionados por los coletazos de los pliegos para la Corte enviados por el Ejecutivo al Senado, que fueron rechazados hace algunas semanas, y una suerte de rebelión de algunos sectores de los tribunales de Comodoro Py por la implementación del sistema acusatorio.

El kirchnerismo, por caso, estudia los pasos a seguir tras el fracaso de los pliegos cortesanos en la Cámara alta y la posibilidad de sentarse otra vez de cero a negociar con el Gobierno por esos y otros concursos y por la eventual ampliación del máximo tribunal. En paralelo, fuentes del bloque K en el Senado resaltaron que en las próximas semanas viajará a México una delegación de ese sector político para participar como veedores de la primera elección de magistrados en ese país, un proceso inédito para la renovación de cientos de cargos judiciales, entre ellos los nueve ministros de las dos salas de la Corte Suprema mexicana. Fue una reforma que impulsó en el 2024 el ex presidente Andrés Manuel López Obrador que el kirchnerismo quiere conocer de primera mano.

Monseñor Vincenzo Paglia

Aniversario especial. Este miércoles, la Universidad Católica Argentina (UCA) será sede de la jornada “A 10 años de Laudato sí: De la ecología a la Inteligencia Argentina”, un encuentro ecuménico que contará con la participación de destacados especialistas y cuyo cierre estará a cargo de Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema; monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo porteño, y Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia de la Vida Vaticano, que llegará en estas horas especialmente al país para este evento.

Se trata de un seminario muy especial, no solo por conmemorarse el décimo aniversario de la primera encíclica que el Papa Francisco publicó en el 2015, con un fuerte compromiso con el medio ambiente, si no porque este miércoles se cumple un mes de la muerte de Jorge Bergoglio.

Entre los oradores, divididos en dos paneles, además del cierre final, se destacan Omar Abboud, Guillermo Marcó y Daniel Goldman, del Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI); Máximo Jurcinovic, de la conferencia episcopal; Tomás Balmaceda, periodista y doctor en Filosofía; Mariano Sigman, neurocientífico, y Nicole Becker, de Jóvenes por el Clima, entre otros.