Tenso clima entre Milei y Macri a horas de la elección porteña: qué puede pasar con la alianza en Buenos Aires

Javier Milei y Mauricio Macri

La suerte está echada. Este domingo más de tres millones de porteños están habilitados para sufragar en las elecciones locales, que ponen en disputa los nombres que ocuparán la mitad de las bancas de la Legislatura. Aun así, esto es solo la recompensa en el plano de lo formal.

Para el Gobierno no se trata solo de ganar en la Capital Federal, sino de mostrarse como la principal opción contra el kirchnerismo a nivel nacional, demostrando que pueden ganarle al PRO en su distrito natal. Si lo consiguen, consideran que esto debería terminar de impactar en la estrategia política de otros distritos electorales del país, en particular en la provincia de Buenos Aires.

En rigor, en la Casa Rosada fueron sinceros durante toda la campaña de que no se trataba de una elección en la que les interesara presentar propuestas concretas (más allá de su versión porteña de la Ley Bases y la motosierra en sí). “Es una elección de ideas, de modelos. Kirchnerismo o libertad”, indican.

La prioridad de los estrategas libertarios es la composición del Congreso Nacional del año próximo, donde el Gobierno tiene que impulsar reformas muy difíciles (como la laboral, la previsional y la impositiva) con el fin de dar el marco suficiente para seguir estabilizando la macroeconomía y seguir atrayendo las inversiones suficientes que reactiven el panorama local.

Para tener mayores números, primero deben ganar los comicios de octubre. El principal territorio en disputa es la provincia de Buenos Aires, que renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. El número significa más que muchas provincias juntas, y el objetivo es sacar lo máximo posible en el principal bastión del peronismo kirchnerista, que planea oponerse a las iniciativas libertarias.

En ese marco, La Libertad Avanza y el PRO no se ponen de acuerdo en cómo hacer una alianza y si es posible concretarla. Los diálogos han tenido sus idas y vueltas, pero vienen siendo infructuosos. La Casa Rosada le presta tanta atención a este domingo porque considera que clarificará si su hipótesis es la correcta y si, finalmente, el PRO decide aceptarla.

El Presidente en el cierre de campaña, junto a Adorni, Karina Milei y el Gabinete

Esta hipótesis consiste en que, a su forma de ver, “el sello electoral de La Libertad Avanza es el que más mide en la Provincia y es el mejor instrumento electoral” que se puede usar para derrotar al kirchnerismo “y meter la mayor cantidad de diputados posibles”. Tanto por su nombre como por el modelo que proponen.

La Legislatura porteña pasó a un segundo plano. “La elección del domingo tiene un capital simbólico respecto a si los argentinos se están volcando o no mayoritariamente a nuestro instrumento electoral, o si tiene sentido conformar un frente electoral con otro nombre y resignar el sello", analizan en las usinas de LLA. En la Casa Rosada claramente creen lo primero, pero además consideran imperioso no dividir el voto en la Provincia.

“A nosotros nos interesa ir juntos”, declara una fuente libertaria inobjetable. Es lo mismo que afirman algunos dirigentes del PRO, pero no todos.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich en 2023

Un sector del PRO está completamente en contra de la propuesta libertaria de que los dirigentes amarillos sean los que se sumen a la lista violeta, a llamarse La Libertad Avanza. Mientras que otro -el ala más dialoguista con el Gobierno- considera que hay que “jugar juntos” de cualquier manera con un fin ulterior, ganarle a la fuerza de Axel Kicillof en la provincia.

Si los patitos se ponen en fila para que se dé una cosa o la otra, dependerá de cómo termine el escrutinio este domingo. Una distancia holgada de LLA sobre el PRO o un primer puesto de Manuel Adorni tendería darle razón a la hipótesis libertaria. Si el PRO supera a LLA o quedan a escaso margen debajo suyo, podría haber margen para que los amarillos puedan negociar mejores condiciones.

A principios de la semana pasada, un alto funcionario nacional indicaba que no sería raro si el domingo se vuelve a escuchar la palabra “tabula rasa” en el búnker libertario. Sería un revival de lo que sucedió en 2023 luego de las elecciones generales, cuando Milei y la cúpula PRO, con Macri y Patricia Bullrich a la cabeza, dejaron atrás los insultos de la campaña para competir juntos contra Sergio Massa.

Es algo que tampoco descartan en el PRO. “Espero que las aguas se calmen. Yo apuesto a acercar posiciones entre ambos porque la gente nos pide que trabajemos juntos”, dice un dirigente que habla con Milei y Macri, que admite que el clima está “realmente tenso”.

“El lunes la historia comienza nuevamente. Estamos seguros de que vamos a llegar a un acuerdo en Provincia porque tenemos claro que el adversario es el kirchnerismo. Mauricio eso lo tiene claro y por eso pidió en un principio que hagamos un acuerdo en PBA”, agrega otro dirigente.

Mauricio Macri en el cierre de campaña del PRO (EFE)

Quienes hablan por el expresidente de la Nación se limitan a decir que no es posible pensar en “tabula rasa” sin siquiera haberse dado los comicios, pero son sintéticos en decir una cosa: “Hoy un acuerdo institucional es inviable”.

Macri cree que con la discusión que se dio con Ficha Limpia se evidenció una distancia muy clara en las concepciones que tiene cada espacio. “El proyecto de poder por sobre el proyecto de país que tienen es cada vez más claro”, afirman. En el núcleo duro del expresidente no perdonan que Milei haya dicho que la caída de esa iniciativa haya sido por un supuesto acuerdo del líder PRO con Cristina Kirchner para asegurar su impunidad. Aquello fue un parte aguas.

Hay una cosa que es segura. A diferencia de lo que se versionó en los últimos días, no habrá un pase inmediato de dirigentes del PRO a La Libertad Avanza. Incluso si el desempeño libertario es arrollador. “No me pasé durante estos meses, no lo voy a hacer ahora. Hay que esperar”, juró a Infobae uno de los apuntados. Sí, en cambio, aumentará el clamor interno en el macrismo para que se arribe a un acuerdo.

Aunque no es asunto principal de debate, tanto de una campana como de la otra consideran como a un eventual buen aliado al radical Maximiliano Abad, quien digita el armado territorial de ese partido en la provincia de Buenos Aires. “Es más vivo que todos nosotros. Va a ver cómo le va a ir al radicalismo en la Ciudad y va a querer arrimar el bochín”, dice un alfil amarillo que quiere teñirse de violeta.

Karina Milei, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Sebastián Pareja y Lule Menem

Según describen desde el PRO, el asesor presidencial Santiago Caputo y el armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem, son las dos principales referencias al momento de tener que conversar sobre un acuerdo político.

Quien está como armador libertario en la Provincia es Sebastián Pareja, que en los últimos días se mostró con José Luis Espert, el diputado nacional que Milei quiere como cabeza de lista en octubre, sin discusión. Ambos se sacaron una foto frente a Casa Rosada el jueves pasado para dar pie a diversas actividades conjuntas para posicionar su candidatura.

El que también estaba allí era el armador y mano derecha de Pareja, Carlos “Charlie” Curestis, quien reiteró ante este medio que LLA “es el único espacio que puede ganarle al kirchnerismo” y que “todos los dirigentes que quieran de verdad terminar con tantos años de decadencia son bienvenidos”.

El parejismo mantiene una disputa con la agrupación Las Fuerzas del Cielo, que tiene como una de sus referencias máximas a Santiago Caputo. Estos últimos reclaman mayor protagonismo en el armado, mientras que los primeros se amparan en que tienen la venia de Karina Milei, quien eligió a Pareja para construir el partido en los 135 distritos de la Provincia.

El tuit de Sebastián Pareja

Una fuente libertaria con conocimiento de las dinámicas de poder en el Gobierno confirma que, pase lo que pase, “la estrategia electoral y política se define arriba”. “Pareja es un peón en el tablero. No importa lo que quiera, estamos hablando de otro nivel”, agregó esta persona en extrema reserva, dando a entender que el armado de las listas está supeditado a las alianzas (o no) que sucedan en los próximos meses.

La foto que Espert, Pareja y sus alfiles se sacaron el otro día no incluyó la presencia del caputista Agustín Romo, que a su vez es jefe de bloque de LLA en la Cámara de Diputados bonaerense. El gesto no cayó para nada bien en Las Fuerzas del Cielo. Incluso, fue visto como una declaración de guerra.