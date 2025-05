Causa seguros: un informe revela que Alberto Fernández le facturó al broker Martínez Sosa durante más de nueve años

Alberto Fernández y Héctor Martínez Sosa en la quinta de Olivos. La foto fue encontrada en el teléfono de María Cantero.

La relación entre Alberto Fernández y el broker Héctor Martínez Sosa fue algo más que una buena amistad. Entre 2010 y 2019, el ex presidente le facturó a la pareja de su histórica secretaria por supuestos servicios profesionales. La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de la asunción. Ese año, Fernández facturó por $1.422.000. Los datos figuran en un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a pedido de la Justicia y al que tuvo acceso Infobae.

El informe, de 662 páginas, analiza la facturación de Alberto Fernández mientras estuvo al margen de la función pública. En el caso de la empresa de Martínez Sosa, las facturas comenzaron el 4 de diciembre de 2010 y terminaron el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de la asunción como presidente.

Ese día, el broker estuvo en la Casa Rosada y se sacó varias fotos junto al flamante presidente. Hasta posó con el bastón presidencial, confeccionado especialmente por el orfebre Juan Carlos Pallarols. Las fotos fueron encontradas en uno de los teléfonos de su mujer, María Cantero, y reveladas por este medio en noviembre del año pasado.

Martinez Sosa y su pareja María Cantero en la Casa Rosada

Cuando estalló el escándalo, Fernández y Martínez Sosa hablaron públicamente de una “amistad de muchos años”. En su indagatoria ante el juez Julián Ercolini, ahora reemplazado por Sebastián Casanello al frente de la causa seguros, el broker habló de esa amistad y del llamativo préstamo que le hizo en 2008 y que nunca se canceló. Pero omitió hablar del vínculo comercial. “Para sus cumpleaños le he regalado corbatas porque sé que le gustan y que las usa, pero nunca le regalé joyas”, dijo para explicar las imágenes que ya se habían filtrado.

La relación de amistad se quebró cuando comenzó el escándalo y el ex presidente responsabilizó a María Cantero en una entrevista radial: “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo;ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”.

El informe de la PROCELAC demuestra un vínculo comercial constante durante más de nueve años. En total, Fernández le facturó a la empresa de “Hecky” un total de $4.257.000. El año de mayor facturación fue 2019, con $1.422.000. “Héctor Martínez Sosa SA le efectúo retenciones bajo los conceptos: Impuesto a las Ganancias por locación obra y/o servicios, e Impuesto a las Ganancias por el ejercicio como síndico, o director de S.A”, destaca el estudio ingresado al expediente la semana pasada.

El informe de la PROCELAC detalla toda la facturación de Fernández desde 2009.

El ex presidente también le facturó a Austral Consulting SA, una empresa vinculada a Martínez Sosa. Siempre según el informe de la PROCELAC, esa firma recibió dos facturas mensuales desde el julio de 2014 hasta diciembre de 2015 por apenas $10.000, y desde enero de 2016 a abril de 2017 por otros $15.000.

No es todo. Entre los clientes de Fernández aparece Sancor Seguros. Para los investigadores de la PROCELAC, esa empresa “fue uno de los principales clientes en el período 2011 a 2012, con abono mensual de $ 37.190,08, neto de IVA. La última factura detectada fue de fecha 03/05/2012”.