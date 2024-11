Causa Seguros: declaran el broker Martínez Sosa y la histórica secretaria de Alberto Fernández

María Cantero, Héctor Martínez Sosa y Alberto Fernández

La ronda de indagatorias por la causa de los seguros tendrá hoy un segundo capítulo: el empresario Héctor Martínez Sosa y su pareja, María Cantero, la histórica secretaria de Alberto Fernández, deberán declarar como imputados ante el juez Julián Ercolini. Sus abogados defensores adelantaron que presentarían escritos para defenderse de las acusaciones, pudo saber Infobae de fuentes de la causa.

Martínez Sosa, amigo del ex presidente, recibió $366.635.744 en comisiones durante el gobierno anterior. Una auditoría de Nación Seguros reveló que tuvo contratos con 19 organismos públicos. En el listado aparecen cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes, y la Corte Suprema, entre otros.

Pero detrás de Martínez Sosa aparecían varios “satélites” que también fueron citados a declarar: Manuel Raúl Andrés Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido, y Fernando Carlos Salim.

En total, entre “Hecky” y sus satélites cobraron $2.297.820.134, es decir el 59,6% del universo de comisiones pagadas.

Cuando lo citó a indagatoria, hace un mes, el juez Ercolini destacó la relación de amistad de Martínez Sosa con Fernández y los regalos que le hacía el empresario junto a su pareja. En los chats de la causa se mencionan corbatas, relojes, y hasta un cuadro original de Perón y Evita abrazándose. Esa obra, de Juan Manuel Núñez Lencinas, terminó colgada en el despacho de Olivos.

En 2019, cuando todavía Fernández no era presidente, Cantero compró un Tag Heuer, de la serie Aston Martin, valuado en 1800 dólares. La foto fue borrada pero los peritos lograron recuperarla. El destinatario era el “Gordo” Rodríguez, un nexo privilegiado entre el Presidente y Martínez Sosa.

Ayer, en su indagatoria, Fernández volvió a intentar desligarse del broker. “He tenido siempre una relación de afecto. Pero jamás pedí a nadie que un seguro del estado pase a través de sus manos o lo tomen a él como asesor de seguros. Héctor Martínez Sosa me conoce y conoce mi rigidez en ese tema. En mis cuatro años de mandato no creo haberlo visto o haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y siempre hablamos de cuestiones sociales, nunca de cuestiones de su negocio, que desconozco. No creo que sea delito conocerlo”, dijo.

La semana pasada apareció una foto en el expediente que reveló que se juntaron en la quinta de Olivos durante su mandato. La imagen estaba en el teléfono de su secretaria, María Cantero.

Los chats de la causa también revelaron que la mujer de Martínez Sosa se contactaba con funcionarios del gobierno y aprovechaba su lugar de privilegio en la Casa Rosada para influenciar sobre los negocios de su marido.

En uno de esos chats, hablaba directamente con el presidente por los seguros de la Cancillería.

- Maria Cantero: Hola Jefe como estas?

- Alberto Fernández: Todo bien

- MC: Tengo un problema están sacandole Cancillería a Hecky (su marido) están nombrando otro productor. Hecky va a hablar con Juan Manuel. Ya le sacaron algunas cuentas ... La Campora armar broker. Pero Cancillería son nuestros (sic).

Acto seguido, la secretaria le reenvía al Presidente un mensaje que le habría mandado su marido: “Buen día! Ingresó en Provincia ART una carta de designación de Cancillería a favor de NET Broker. La firma Pablo Delgado, de la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior”. La respuesta de Alberto Fernández fueron tres palabras: “Ya me ocupo”.

El ex presidente Alberto Fernández en Comodoro Py (Maximiliano Luna)

Ayer, el ex jefe de Estado tuvo que explicar esa frase. “El ‘ya me ocupo’ consistió en llamar al Canciller y preguntarle si había algún problema con el seguro de Provincia ART. Le advertí que algún pícaro estaba queriendo nombrar algún asesor de seguros, y que tenga cuidado que no sea una maniobra en la que alguien pretendiera sacar ventaja. Ése es el sentido de lo que hablé y del ‘ya me ocupo’”, dijo.

Durante la indagatoria, Fernández también defendió el decreto 823, que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros. Sostuvo que esa norma terminó con la “cartelización” aunque destacó que no la impulsó él. “Eso pueden verlo en el sistema de seguimiento de expedientes de la administración pública nacional, y en un mensaje de texto que tienen ustedes de Pagliano y que yo conocí por los medios, donde él me explica que el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y Nación Seguros habían dado inicio a un expediente para que todos los seguros queden en Nación Seguros aplicando la lógica del decreto de Duhalde y de los decretos que firmó Cristina Fernández de Kirchner, de que todos los sueldos se pagan por el Banco Nación, todos los pasajes aéreos de funcionarios son por Aerolíneas Argentinas y de que todo el combustible del Estado Nacional se compra en YPF”, apuntó.