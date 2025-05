La oposición condicionó el aval al endeudamiento de Kicillof a una negociación por fondos para intendentes

López, titular de Economía en PBA, defendió el proyecto para tomar deuda (@GustavoPulti)

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, encabezó este miércoles una reunión con las comisiones de Presupuesto de la Cámara de Diputados y el Senado provincial para detallar y fundamentar la necesidad de salir a tomar deuda. La semana pasada, el gobernador Axel Kicillof, giró un proyecto macro al Senado bonaerense. El mismo pide endeudarse en una suma en pesos equivalente hasta USD 1.045 millones y la emisión de Letras por USD 250 millones. Se trata del endeudamiento que nunca se trató a finales del año pasado, cuando naufragaron las negociaciones por el Presupuesto y la Ley Fiscal 2025.

Uno de los artículos del proyecto incluye la creación de un Fondo destinado a los municipios. Es una señal de negociación, pero que desde la oposición -y en reserva parte del oficialismo- ya estimaron que debe ser modificado.

Puntualmente, lo que plantearon algunos legisladores de bloques opositores es que el artículo 4 del proyecto que establece la creación del “Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal”, que se compondrá del endeudamiento que vaya a tomar la Provincia. El mismo representará un 8% de la deuda que se obtenga. Ese es uno de los puntos más conflictivos.

Los legisladores llevaron a la mesa la posición de varios intendentes, sobre todo los del interior bonaerense. La idea que corre en la Legislatura es que ese Fondo sea “por fuera” del endeudamiento que vaya a tomar el Ejecutivo, que quede fijo y por una suma exacta.

Kicillof junto a Pablo López (foto: Eva Cabrera)

Según pudo reconstruir Infobae, el presidente del bloque Acuerdo Cívico UCR + GEN, Matías Civale, planteó en la reunión —que fue a puertas cerradas— que ese 8% que implicaría la creación del Fondo en cuestión representa apenas el 20% de la masa salarial de un municipio, cuando en la comparación otros fondos que se han creado siempre representó una masa salarial mensual completa. Además, el proyecto que propuso Kicillof plantea que no se podrán usar para gastos corrientes.

“Si bien incluye la creación de un fondo para gastos de inversión en los 135 municipios, ese fondo representa apenas el 8% del total del endeudamiento. Es menos de la tercera parte de lo que históricamente se destinó a las comunas”, detalló Civale.

“No veo realmente posibilidad de poder llegar a buen puerto, porque lo primero que hay que hacer es. Lo que habría que haber hecho es haber votado un Presupuesto. Lo que habría que haber hecho es haber votado un Presupuesto. De ese presupuesto, cuáles son los ingresos. Dentro de esos ingresos, cuáles son los ingresos tributarios, cuáles son los ingresos no tributarios, cuáles son el endeudamiento. Pero perdimos la oportunidad de discutirlo en septiembre —cuando se presentó— en octubre y en noviembre. Me parece que ahora realmente es difícil de discutir solamente una parte de ese capítulo”, planteó al salir del encuentro el vicepresidente del bloque del PRO, Alejandro Rabinovich. El legislador también expuso la posición de los intendentes del PRO. “Plantean acá un fondo de intendentes, pero que en realidad es atado al endeudamiento. La verdad que los intendentes lo vieron y, por supuesto, lo que dicen es que no hay ningún tipo de consideración no solo de los que gobernamos nosotros, sino a ninguno de los 135 municipios”.

A partir de ahora lo que sigue es la negociación política. Un diputado del bloque de UP reconoció tras el encuentro que tanto el tema del fondo para los municipios, como así también la condonación de las deudas que los municipios arrastran con el Ejecutivo, serán materia de debate en la búsqueda de votos.

Se precisarán los dos tercios en ambas cámaras; un número que el Ejecutivo deberá construir y al que se le añade la discusión interna del oficialismo; toda vez que con las de deudas que los municipios tienen con la Provincia hubo, por ejemplo, dos proyectos de ley de Unión por la Patria, que tenían como objetivo la condonación de las mismas. Uno era impulsado por el diputado Juan Pablo De Jesús, que responde a los intendentes del PJ bonaerense, y otro por la diputada por La Cámpora, Fernanda Díaz. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había admitido que esos proyectos que intervenía sobre la capacidad de cobro de la Provincia “no fueron articulados” con el Gobierno.

Kicillof propone en su ley la suspensión de las deudas hasta diciembre de este año. También será materia de negociación.

Una particularidad política en la reunión de este miércoles fue la presencia de diputados que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof y que no integran la comisión de Presupuesto. Se trató de una gestualidad en el marco también de la discusión interna del peronismo. Las diputadas Liliana Pintos, Lucía Iáñez, Susana González, Laura Aloisi y el diputado Gustavo Pulti, formaron parte del encuentro. Solo este último integra formalmente la comisión.

La diputada González —que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco— le recriminó a los bloques opositores que en el Congreso de la Nación le votan a Javier Milei distintos proyectos que implican endeudamiento, como el acuerdo con el FMI, aprobado en marzo de este año, pero cuando la discusión es acompañar a Kicillof ponen reparos.