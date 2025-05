Se acelera el quiebre entre Milei y Macri y se desvanece la posibilidad de un acuerdo en PBA

Javier Milei y Mauricio Macri (Prensa Senado)

Este lunes, Javier Milei y Mauricio Macri volvieron a diferenciarse tras la fallida y escandalosa sesión por Ficha Limpia del pasado miércoles, y la disputa entre el Presidente y el ex mandatario pareciera haber escalado hasta un punto de no retorno, de tal magnitud que en el Gobierno ya es cada vez más evidente la intención de acordar en territorio bonaerense con un grupo de dirigentes del PRO y no con el jefe partidario.

El quiebre en el vínculo entre ambos -¿definitivo?- trepó a su nivel de máxima tensión en el tramo final de la campaña de la Ciudad de Buenos Aires, una elección decisiva que puede terminar por inclinar la mesa de negociaciones a partir del próximo lunes, provocar un cisma en el seno del PRO e incluso tener consecuencias directas en la administración del gobierno porteño, es decir en el gabinete de Jorge Macri. Este medio ya había revelado hace un mes que María Eugenia Vidal, la jefa de campaña del PRO en la capital, había encabezado un durísimo encuentro con ministros y funcionarios de la Ciudad en la sede de Uspallata en el que advirtió que, si fuera ella la jefa de Gobierno y le tocara perder la elección, promovería un cambio drástico en el Gabinete.

Ayer, en medio de las acusaciones cruzadas entre el PRO y la Casa Rosada, el Gobierno aprovechó para mojarle la oreja a Macri: hizo trascender públicamente que buscaban convocar a un encuentro privado a Diego Santilli, un dirigente que espera, como varios colegas, por el resultado del domingo para definir su futuro político, y que hasta ahora no necesito que el Ejecutivo le avise por los medios para mantener charlas reservadas, que ya existieron en varias oportunidades. El interlocutor máximo en esa negociación es Cristian Ritondo, que también aguarda la elección en la casa matriz macrista para definir los pasos a seguir. Que la intención de reunirse se haya publicitado en la prensa es un mensaje destinado únicamente al ex presidente, que hace una semana desfila por los canales de televisión junto a Silvia Lospennato para intentar salvar al PRO de una posible derrota con consecuencias directas sobre su liderazgo.

Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei

Macri está convencido que desde hace meses que Milei no hizo más que burlarse de su rol de aliado, que lo recibía en Olivos y le prometía una convivencia política más razonable mientras él le garantizaba gobernabilidad desde el Congreso y el entorno presidencial -Karina Milei y Santiago Caputo- se encargaba de deshacer por detrás cualquier tipo de compromiso. En paralelo, avanzaban sobre la Ciudad de Buenos Aires y un grupo de dirigentes que están convencidos de que el liderazgo del ex presidente entró en su etapa final.

Ficha Limpia terminó por dinamitar cualquier tipo de entendimiento. Ayer, Milei culpó a Macri, dijo que el rechazo al proyecto se había materializado por un acuerdo entre su antecesor y Cristina Kirchner, y vinculó las declaraciones que se le atribuyeron el fin de semana al misionero Carlos Rovira a una maniobra del macrismo. El ex jefe de Estado le contestó en un comentario a un video que el PRO subió a sus redes con una respuesta muy dura y directa de Lospennato al presidente: el ex mandatario lo acusó de alucinador. “No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita”, dijo.

La respuesta de Macri a Milei tras sus declaraciones

En la cúpula del PRO están seguros de que la caída de Ficha Limpia se produjo por una decisión del Gobierno, que llevó al PRO y a los aliados a una sesión sin contar con los votos necesarios para aprobar la iniciativa, y peor aún: que armó una puesta en escena para, a último momento, impulsar sottovoce el rechazo a la media sanción de Diputados. “Hacía rato no veía algo así, una operación política de tan alto nivel”, reconoció una experimentada senadora, convencida, hasta minutos antes de la votación, de que el proyecto se aprobaría.

Desde esa noche, la elección en el distrito insignia del PRO tomó aún más temperatura. Desde un sector del PRO que propicia un acuerdo con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires aportaron una lectura similar a la de la cúpula partidaria, pero con un objetivo bien definido: posicionar a Macri en la vereda de enfrente, confrontarlo públicamente y contar con un argumento bien sólido para apartarlo de la mesa de negociaciones. “Mauricio pasó de ser el líder que le dio gobernabilidad a Milei a discutir una lista de legisladores en su distrito y un proyecto en el Congreso”, razonaron.

Para terminar de completar el plan, Milei, su hermana y Caputo quieren darle el domingo la estocada final a un Macri visiblemente enojado y por momentos desorientado. En el PRO bonaerense resaltan que, por esos síntomas, el ex presidente busca “tirar del mantel” y embarrar cualquier tipo de negociación.

En estas horas, en los campamentos de los tres principales candidatos porteños -Leandro Santoro, Manuel Adorni y Lospennato- se acumularon las últimas encuestas. En los tres casos, el diputado del PJ encabeza los sondeos, pero hay diferencias respecto a Adorni y a Lospennato. En el Gobierno se entusiasman con la posibilidad de disputarle el primer lugar a Santoro, y en la campaña del PRO con la esperanza de pelearle el segundo escalón del podio a La Libertad Avanza, aunque el tracking diario de este lunes le habría posicionado a Lospennato en el tercer lugar. En el peronismo hay algunos estudios que pronostican un escenario de mayor paridad entre el Ejecutivo y el macrismo.

Karina Milei, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Sebastián Pareja y Lule Menem

En el PRO están además preocupados por la performance que pueda tener el domingo Horacio Rodríguez Larreta, que obligó a los estrategas de la lista del oficialismo porteño a esforzarse en aclarar que el ex jefe de Gobierno ya no representa al PRO. Para los Macri, esa pelea es decisiva: sería un pésimo resultado estar más cerca del ex precandidato presidencial que de LLA. En el entorno de Rodríguez Larreta juran que la disputa interna es pura y exclusiva responsabilidad de los Macri, y que cuando el ex jefe de Gobierno y el titular del PRO hablaron por última vez, durante el verano, no hubo ninguna oferta tentadora del ex presidente para convencerlo de ser candidato por dentro y no dividir el voto.

En el búnker macrista se ilusionan en el sprint final con cierta “labilidad” del votante y con la apelación emocional de un sector que aún se identifica con la marca PRO. Por eso, otra vez, la ciudad pintada de amarillo. Será parte de la narrativa de este jueves por la tarde durante el cierre de la campaña, en el club 17 de Agosto de Villa Pueyrredón. Casi a la misma hora, Santoro hará lo propio en el aula magna de la facultad de Medicina de la UBA. El miércoles será el turno de Adorni, en compañía de los hermanos Milei y parte del gabinete, en la plaza Mitre, en la zona norte de la capital. Ese día, el INDEC informará la inflación de abril, que se espera menor al 3,7% de marzo. Una buena noticia en el tramo final de la campaña.

La elección de la Ciudad ofrece un escenario bien atípico. No solo porque puede ser la primera vez que el PRO pierda en la ciudad desde que desembarcó por primera vez en el 2007 -Macri llegó al Congreso como diputado dos años antes, en el 2005-, y se termine su hegemonía, si no porque también puede ser la primera elección del año en la que no se impone un oficialismo local.

Fue lo que pasó en Santa Fe el mes pasado, y en San Luis, Chaco, Jujuy y Salta el último domingo, con resultados dispares para La Libertad Avanza. El domingo sobresalió, además, un dato inquietante. En comparación a la elección legislativa del 2021, atravesada incluso en su momento por las consecuencias de la pandemia de COVID-19, el ausentismo creció en los cuatro distritos: 14% menos en Chaco, 5,5% en Jujuy, 5% en Salta y 12,5% en San Luis. Es una señal que Axel Kicillof, que en septiembre organizará por primera vez una elección desdoblada del calendario nacional, deberá tener en cuenta, más allá de las diferencias internas con Cristina Kirchner que pueden hacer peligrar al peronismo en territorio bonaerense. Los resultados de ayer de Salta y Jujuy, en los que la ex presidenta intervino al PJ, fueron muy magros, y seriamente cuestionados.

En Casa Rosada, por el contrario, se desplegó una narrativa triunfal. En particular, por la victoria en la capital de Salta, y por el acuerdo electoral en Chaco con el gobernador Leandro Zdero, del radicalismo, que aceptó una alianza con LLA aunque con predominio del mandatario y dejó a Jorge Capitanich en segundo lugar, a 10 puntos. El ex gobernador deberá definir ahora si postularse o no para senador nacional en octubre.

Manuel Adorni, Silvia Lospennato y Leandro Santoro

Sin embargo, el calendario de este domingo volvió a reavivar otra vez la interna feroz que mantienen desde hace meses los Menem, liderados por Karina Milei, con Caputo. Observadores muy informados dentro del gobierno dan cuenta de que ayer se comentaba en Casa Rosada que el triunfo en Salta se dio por una estrategia implementada por el consultor, que envió al cierre de campaña a Agustín Romo y a Daniel Parisini porque analizó que en ese distrito si valía la pena competir por separado, sin alianzas locales. Misma situación en Jujuy. Diferente los casos de Chaco, y de San Luis, donde no hubo listas del oficialismo libertario.

“Caputo plantea armar estrategias diferentes en cada lugar según el contexto”, explicaron.

El dilema que existe ahora puertas adentro del Gobierno es hasta cuándo la hermana del Presidente está dispuesta a permitir una crítica sistemática al trabajo de sus principales armadores políticos.

En el Ejecutivo aseguran que en la Ciudad de Buenos Aires no hay fisuras, y que la estrategia fue consensuada, desde la candidatura de Adorni hasta el avance narrativo y el plan de confrontar con mucha vehemencia y crudeza contra la gestión del PRO y los Macri. Incluso, a pesar de que Caputo no pudo colar ni un solo candidato en la lista encabezada por el vocero presidencial.

Dependerá del resultado, pero a partir del próximo lunes empezará otro capítulo: el del posible acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Si fuera por el consultor, concentraría todos los esfuerzos y recursos en octubre. Karina Milei auspicia arreglos unilaterales también en septiembre.

Es una incógnita aún el rol de Macri. Dependerá también de la performance del PRO de este domingo, de la de LLA y de la reacción en ambos sectores. Ficha Limpia terminó por complicar cualquier tipo de negociación. La elección de la capital puede radicalizar aún más la disputa.