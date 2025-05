Del acto con CFK y Alberto Fernández a su paso por la Feria del Libro: las últimas apariciones públicas de Pepe Mujica en Argentina

Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, falleció a los 89 años tras una batalla contra el cáncer. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

José “Pepe” Mujica fue un observador de la política en la región hasta sus últimos días, brindando en su calidad de dirigente de primera línea una mirada de conjunto entre los acontecimientos tanto en Uruguay como en Argentina.

El ex presidente uruguayo murió este martes 13 de mayo por la tarde. Sus últimas apariciones públicas en Argentina no pasaron desapercibidas. En enero de 2023, el ex dirigente tupamaro fue parte de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC), desarrollada en Buenos Aires durante el último año de la presidencia de Alberto Fernández.

En aquella oportunidad, Mujica compartió un consejo clave que acercó al ex presidente argentino y también a su entonces vicepresidenta Cristina Kirchner. Según detalló luego, instó a ambos líderes a buscar puntos de acuerdo para superar las tensiones internas en el Frente de Todos, advirtiendo que la falta de unidad podría beneficiar a la oposición política en el país. Mujica, quien contaba con una amplia experiencia en la construcción de coaliciones políticas, enfatizó la importancia de evitar conflictos internos que puedan debilitar al oficialismo. “No tienen que echar nafta, tienen que buscar algún punto de acuerdo porque de lo contrario están abriendo el frente a favor de los que están en la vereda de enfrente”, expresó el ex mandatario uruguayo. Este consejo, según explicó, fue dirigido tanto a Fernández como a Kirchner, en un intento por fomentar la cohesión dentro del partido gobernante.

Durante una entrevista concedida a Radio del Plata semanas después de la cumbre, Mujica también mencionó que su esposa, Lucía Topolansky, tuvo una conversación con Cristina Kirchner, aunque evitó revelar detalles sobre lo discutido. “No importa lo que le dijo mi esposa a Cristina. Se lo dijo y ya está. Teníamos que ser solidarios con el pueblo argentino”, afirmó, subrayando la preocupación que siente por la situación política y económica de Argentina, dado que el bienestar del país vecino también impacta en Uruguay.

Pepe Mujica en la Feria del Libro

"Estamos entrando en una nueva civilización y vamos a sufrir mucho", reflexionó Mujica en 2023. (Foto: Franco Fafasuli)

Ese mismo año, el ex presidente uruguayo tuvo una participación destacada en la Feria del Libro 2023. Allí, al presentar su libro “Semillas del viento”, fue objeto de agresiones verbales de parte de militantes de La Libertad Avanza. Posteriormente reflexionó sobre el episodio que tuvo lugar en el predio de La Rural.

El incidente ocurrió cuando un grupo de personas identificadas como simpatizantes libertarios increpó al ex mandatario uruguayo al llegar al evento. Mujica y el líder de ese espacio, Javier Milei, habían coincidido en la jornada de la feria, ya que ambos tenían programadas presentaciones de sus respectivas publicaciones con poco más de una hora de diferencia.

Tras el altercado, Mujica ofreció declaraciones al canal de noticias IP, donde analizó el contexto social que, a su juicio, da lugar a este tipo de comportamientos. “No hubo ningún momento en 200 o 300 mil años de historia en el que los grupos humanos no inventaran algo mágico en lo cual creer, que después lo fanatizaba”, expresó.

En sus palabras, el ex presidente uruguayo vinculó estas actitudes con una necesidad inherente de las personas de aferrarse a creencias o símbolos, incluso en contextos laicos. “Y cuando no tenemos eso, igual nos prendemos del Barsa, aunque sea una sociedad anónima. Igual, lo precisamos. Puede ser River en sociedades más laicas”, añadió.

“Eso está pasando porque hay una crisis de esperanza, porque en el piso, en la profundidad de la historia, estamos entrando en una nueva civilización y vamos a sufrir mucho”, afirmó en aquella oportunidad.

“Pepe” Mujica fue una de las figuras más emblemáticas de la política latinoamericana. Falleció a los 89 años tras una larga lucha contra el cáncer. La noticia fue confirmada por el actual mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi, quien expresó su pesar a través de un comunicado oficial.