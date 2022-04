“Pepe” Mujica reveló el consejo que les dio a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner

Pepe Mujica se metió en la interna del Frente de Todos y reveló el consejo que les dio a Alberto Fernández y Cristina Kirchner

El ex presidente de Uruguay José “Pepe” Mujica recurrió a su experiencia en la conformación de frentes políticos para aconsejar a los integrantes del oficialismo acerca de cómo deben procesar y superar sus diferencias.

Consultado acerca de la crisis desatada en el Frente de Todos, acelerada por el acuerdo con el FMI y por la batalla -hasta ahora sin respuestas favorables- contra la inflación, Mujica reveló el consejo que les dio al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner en su última visita a la Argentina.

“No tienen que echar nafta, tiene que buscar algún punto de acuerdo porque de lo contrario están abriendo el frente a favor de los que están en la vereda de enfrente” , admitió Mujica al ser entrevistado en Radio del Plata.

“Se lo dije al Presidente y mi compañera se lo dijo a Cristina también. Hablamos como viejos nomás, que nos preocupa mirando el río, porque cuando la Argentina anda bien, nosotros andamos bien”, aseguró el ex mandatario uruguayo.

A pesar de las preguntas del conductor del programa radial por querer ahondar en más detalles sobre la conversación que su esposa mantuvo con la Vicepresidenta, Mujica prefirió el silencio: “No importa lo que le dijo mi esposa a Cristina. Se lo dijo y ya está. Teníamos que ser solidarios con el pueblo argentino”.

De izquierda a derecha: el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández, y el ex presidente de Uruguay, José Mujica

Para Mujica, es necesario que el Frente de Todos resuelva sus diferencias para que no vuelva a gobernar la derecha. En momentos donde la oposición se está rearmando y ya son varios los políticos que blanquearon sus aspiraciones de llegar a la presidencia y mientras el liberar Javier Milei sigue creciendo en las encuestas, Mujica reflexionó: “ Es un momento difícil porque más que nunca necesitan el timón firme”. Por eso, insistió en que “la pelea es mala” y que “perjudica a los dos”.

El ex mandatario pertenece a un frente político compuesto por más de 20 organizaciones que tienen más de 50 años que se configuró como el partido más grande de Uruguay, por lo que es una persona con voz autorizada al momento de hablar sobre cómo superar discrepancias dentro una colación.

“Discrepancias hemos tenido y tendremos. Sin embargo somos el partido más grande del país, porque hemos sabido mantener la unidad y la historia nos demostró que el que se va, desaparece políticamente. Entonces, hay que tener capacidad de negociación y establecer instituciones que nos permita resistir las crisis”, reveló.

No es la primera vez que Mujica les brinda su apoyo públicamente a ambos mandatarios ya que él mismo aclaró en varias oportunidades que se considera “amigo” tanto de Alberto como de Cristina. “La Argentina necesita un gobierno que funcione hoy, después está la cuestión del rumbo. Argentina precisaría que haya gente importante que se dedique por 15 días a tomar mate juntos en lugar de putearse y ver si pueden encontrar media docena de puntos que se transformen en políticas de Estado de mediano plazo”, había dicho apenas se desató la interna en el oficialismo.

El ex presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica y el presidente Alberto Fernández

“Veo que hay una actitud refundacional ante cada escollo importante que se presenta. Me duele mucho el pueblo argentino”, había sentenciado.

Mujica y su mujer, la ex senadora Lucía Topolansky estuvieron en Buenos Aires el 2 de abril para conmemorar los 40 años de la causa Malvinas. Junto a los ex mandatarios de Bolivia, Evo Morales; y de Paraguay, Fernando Lugo, participaron de la ceremonia que tuvo lugar en los jardines del Museo Malvinas, en la ESMA.

“Malvinas me parece una causa noble porque expulsa el colonialismo, ese residuo del colonialismo que hay. No es una causa de Argentina solamente, entonces me parecía que valía la pena ir”, dijo Mujica en la entrevista radial.

