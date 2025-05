Jujuy: la UCR arriesga este domingo el control de la Legislatura provincial

Adriano Morone, el candidato del radicalismo a la Legislatura jujeña. El Gobierno de Carlos Sadir arriesga la mayoría propia en la Unicameral

Una de las cuatro elecciones provinciales de este domingo tendrá lugar en Jujuy, donde la Unión Cívica Radical (UCR) y su gobernador, Carlos Sadir -responde al mandamás en las sombras Gerardo Morales-, arriesgarán el trascendental control de la Legislatura: renuevan 18 de sus 31 bancas, sobre un total de 48.

Las miradas en el plano opositor estarán depositadas en La Libertad Avanza, que buscará dar el batacazo. En las últimas semanas, el Gobierno provincial jugó a fondo para blindar sus aspiraciones. Incluso, con la quita de parte de la campaña libertaria sobre baja de impuestos y seguridad. Además, por su cuenta, Sadir anunció un generoso pase a planta permanente para agentes públicos.

Para la jornada de hoy, la tradicional sábana de papel estará conformada por tres cuerpos: candidatos a la Legislatura, postulantes a concejales, y miembros de comisiones municipales en distintos departamentos de la provincia. Con este panorama y por el obligado buen papel que precisa el oficialismo es que la apuesta máxima está en la Unicameral, con sinfines de versiones sobre arreglos con otras fuerzas para el pícaro corte de boleta.

Un escenario ideal para el oficialista Frente Jujuy Crece, que liderará como candidato a la Legislatura Adriano Morone -de la Juventud Radical- implicaría renovar 12 bancas y, con ello, olvidarse del problema de la mayoría. El inconveniente es que, para dicho objetivo, necesitará un 11 de mayo más que victorioso. Los sondeos -casi nunca confiables- marcan un bajo porcentaje para los cuatro principales espacios, y por ello el objetivo más que desafiante para Sadir y Morales ante la marca libertaria, que no tendrá esta vez a Javier Milei en la papeleta y dependerá de sí misma y sus dirigentes.

“El interior está abandonado. Hay lugares que no tienen salud pública, no tienen infraestructura en servicios públicos, no tienen seguridad, no tienen trabajo en el sector privado”, advirtió el postulante a legislador por La Libertad Avanza Kevin Ballesty. “Fue un golpe de realidad durísimo, pero nos refuerza el compromiso de trabajo”, agregó.

Kevin Ballesty, la apuesta libertaria en Jujuy

Por su parte, Morone señaló: “Tenemos mucho por hacer y corregir, lo que lograremos con esperanza, responsabilidad y trabajo serio”. Si bien la UCR gobierna hace largos años el distrito, calificó a su lista como “la única opción”.

Tampoco hay que olvidar allí a la usual competitiva izquierda, que llevará al actual diputado Alejandro Vilca. La puja estará con el desangrado peronismo, que está intervenido por los bonaerenses Gustavo Menéndez y el multi tareas Aníbal Fernández, quienes entregaron el sello a los candidatos camporistas ubicados por Cristina Kirchner. Para la Unicameral aparece el nombre de Noemí Elizabeth Isasmendi.

En tanto, la senadora Carolina Moisés, que continúa dentro del interbloque kirchnerista -dentro de la bancada Convicción Federal- y votó días atrás en contra de la ley de Ficha Limpia, promociona el Frente Somos Más a través de Carlos de Aparici, una persona de su confianza.

De acuerdo con los registros del Tribunal Electoral provincial, en Jujuy están habilitados para votar 598.408 ciudadanos que no sólo definirán la mitad de la Unicameral, sino también 207 concejales -incluidos suplentes- en los 16 departamentos de la provincia y 144 vocales de comisiones municipales. Habrá 1.812 urnas distribuidas en 308 establecimientos.

Las elecciones en cuestión se suman a las de Salta, Chaco y San Luis. Será uno de los primeros domingos de voltaje político. Una semana después, la lupa irá direccionada a la Ciudad de Buenos Aires. Para las de Jujuy, la Casa Rosada no envió a su plana mayor, pese a que en un momento se evaluó una visita exprés de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Sólo fueron tuiteros.