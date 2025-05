Círculo rojo: el desayuno de Adorni, teorías en torno a Transporte y definiciones inminentes en Mendoza, Córdoba y Corrientes

Manuel Adorni y Mauricio Macri

Récord de anotados -más de 80 socios- y muchísimo interés por escuchar a Manuel Adorni en su doble rol de candidato y vocero presidencial en el desayuno que organiza cada tanto el Consejo Profesional de Relaciones Públicas, conformado por gerentes y directivos de comunicación de empresas que en la mañana del jueves se dieron cita en el Hipódromo de Palermo. La última visita que había convocado casi tanta curiosidad como esta vez fue Victoria Villarruel antes de asumir la vicepresidencia y de enemistarse con la Casa Rosada.

Despierto y creativo, algunas de las características que suele desplegar en sus altaneras conferencias de prensa, el vocero llegó al desayuno flanqueado por un séquito de colaboradores que llamó la atención de los asistentes: parte de su equipo y algunos asesores del consultor Santiago Caputo. Lo acompañaron, además, Pilar Ramírez, delegada de Karina Milei en la capital, y el legislador Juan Pablo Arenaza, de la escudería de Patricia Bullrich, recientemente afiliada a La Libertad Avanza.

En una mesa dispuesta en forma cuadrada, con el invitado en el centro de la escena, Adorni hizo un repaso por el modelo libertario, abundó en que el gobierno pretende avanzar hacia una rebaja de impuestos y promover la competencia tributaria entre las provincias -una idea que generó malhumor entre los gobernadores-, se mostró optimista en obtener hacia fin de año un buen resultado en la provincia de Buenos Aires, e hizo especial hincapié, consultado de manera insistente por los socios del consejo, en la elección porteña que lo tiene de protagonista y, obviamente, en la relación con el PRO.

No sorprendieron tanto sus críticas a ese espacio -reiteradas en estas últimas semanas, particularmente tras el traspié del proyecto de Ficha Limpia- como la contundencia con la que rechazó un eventual acuerdo con el macrismo una vez que la elección de la capital se haya resuelto. “No vamos a hacer una alianza con el PRO porque no compartimos agendas”, resaltó el vocero candidato. Al pasar, uno de los gerentes apeló a una metáfora para tratar de explicar el vínculo entre LLA y el PRO, se refirió a una relación de “amantes”. Adorni sonrió: “¡No sé cómo es una relación de amantes!”. Pero le gustó la comparación porque la repitió después más de una vez. Fue, de todos modos, un formato mucho más protocolar que el de la noche, cuando se presentó junto a Javier Milei en el streaming de Daniel Parisini, “El Gordo Dan”, una conversación estrafalaria de seis horas en la que el Presidente aludió -y se ufanó-, por ejemplo, a la cantidad de funcionarios echados durante este casi año y medio de gestión libertaria.

Franco Mogetta

De Buenos Aires a Córdoba. Franco Mogetta, el ex secretario de Transporte, es uno de ellos. Figuraba, hasta estas horas, al final de la larguísima lista de funcionarios eyectados -139 desde que asumió Milei, según el conteo del politólogo Pablo Javier Salinas-: lo corrieron el pasado 1 de mayo, durante el feriado, con la excusa de sus aspiraciones electorales y políticas en Córdoba, de dónde es oriundo, una provincia que ya cuenta con suficientes dirigentes y figuras de LLA y afines con ganas de tener un rol destacado en las elecciones legislativas de este año.

Puertas adentro del oficialismo no hay demasiada claridad en torno a la salida del ex secretario, uno de los últimos exponentes del cordobesismo en el gabinete nacional. Hay quienes sospechan de algunas cuestiones vinculadas a un tema puntual de gestión, en el área de Trenes. Otros lo relacionan con algunas presuntas vinculaciones del ex funcionario o de allegados. ¿Podría tener que ver, por ejemplo, con Néstor Otero, dueño de la empresa TEBA que concesiona desde hace años la terminal de ómnibus de Retiro y que sobrevivió a todos los gobiernos? Es una pregunta que circula con insistencia en despachos oficiales: es que desde Casa Rosada y Economía habrían dado el visto bueno para avanzar contra el empresario, que tiene relaciones en todos los espacios políticos. Más aún porque hay dando vueltas un proyecto muy ambicioso de reconversión y modernización de la terminal por parte de un grupo privado que ya fue acercado al gobierno.

En el plano estrictamente electoral, Córdoba es una plaza muy apetecible para LLA no solo por su incidencia en el escenario nacional, sino porque la popularidad del Presidente en ese distrito está en alza, e incluso superó en imagen a Mauricio Macri, que siempre tuvo una muy buena performance en esa provincia.

En el Gobierno no se piensa en Mogetta para Córdoba. Luis Juez ya avisó que está dispuesto a ser ciento por ciento libertario. Rodrigo de Loredo, yerno de Oscar Aguad, también es proclive a pintarse de violeta. En parte, ya lo hizo. Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista en Diputados, mira con desconfianza estos movimientos. En La Libertad Avanza, de todos modos, quisieran convencer al escritor Agustín Laje de posicionarlo como referente del espacio en esa provincia. Una encuesta que se comentó en las últimas semanas en el círculo rojo cordobés lo ubicó segundo detrás de Juan Schiaretti. El militante libertario promedia un doctorado en España, pero cerca de él empezaron a ver que, al menos, ya no desecha de plano la posibilidad de incursionar en un rol legislativo.

Agustín Laje

Desplazado Mogetta, ahora se espera que el empresario Luis Pierrini, su reemplazo, se asiente en su nueva función. Es toda una novedad, no solo por la escasa experiencia en el rubro -su expertise son los seguros-, sino porque estaba acostumbrado a una rutina alejada de la función pública y los reflectores de la capital. Al entorno de Pierrini le adjudican, por ejemplo, un avión en el tradicional aeródromo de La Puntilla, en Luján de Cuyo, Mendoza, donde se codea buena parte del círculo rojo de esa provincia. Entre ellos, Emilio Magnaghi, vicepresidente de FADEA, con influencia en el rubro de la energía de esa provincia y dueño de Villa Santa Romana, una estancia en el centro del país que incluye un impresionante museo militar.

De Córdoba a Mendoza. Hoy Luján de Cuyo tendrá su propio desfile militar cuando festeje su 170 aniversario con shows en vivo y ferias con la presencia del ministro Luis Petri, que viaja especialmente para la ocasión, invitado por el anfitrión, el intendente Esteban Allasino, del PRO.

Petri, radical libertario, tiene ambiciones electorales en Mendoza de cara al 2027. Mayo será un mes clave porque el gobernador Alfredo Cornejo deberá definir, en las próximas semanas, la fecha del cronograma electoral en medio de intensas negociaciones con el Ejecutivo. Cornejo participó en los últimos días en Estados Unidos de la exposición Oil & Gas, en Houston, en un panel junto a sus colegas Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck y Horacio Marin, de YPF, entre otros expositores del rubro energético y petrolero.

Hasta ahora, en Mendoza hay elecciones PASO, y el calendario marca que las elecciones provinciales serían despegadas de las nacionales, en febrero y abril del próximo año. El gobernador medita, en ese sentido, en unificar el cronograma con las nacionales. Es lo que le habría transmitido en estos meses Karina Milei a Cornejo, como supuesta condición para avanzar en un acuerdo electoral conjunto entre LLA y el oficialismo provincial. En ese distrito, Omar de Marchi, directivo de Aerolíneas Argentinas, es uno de los nexos. El ex diputado mendocino también quiere, como Petri, probar suerte en el 2027.

Gustavo Valdés y Karina Milei

De Mendoza a Corrientes. La hermana del Presidente, principal armadora de LLA, tendrá el próximo domingo una instancia decisiva en la capital con la postulación de Adorni y su involucramiento en contra del PRO. Ya sufrió un traspié por el resultado de Santa Fe de las últimas semanas, se verá la performance del gobierno en los comicios de hoy en Chaco, Jujuy y Salta, y la Casa Rosada necesita de una serie de buenos resultados para llegar con envión a las elecciones nacionales de octubre.

En la seguidilla de elecciones, aún resta resolverse la fecha de los comicios de Corrientes, que este 2025 elige gobernador. Se mencionan agosto y septiembre como potenciales fechas, separado del calendario nacional. Es lo que deberá resolver en las próximas semanas el radical Gustavo Valdés, que tendrá que definir, además, si postula a su hermano, como pareciera. Espera por esa decisión, entre otros, el senador Eduardo Vischi, de buenos vínculos con la Casa Rosada.

El gobernador viajó antes de Semana Santa a Buenos Aires para reunirse con la hermana del presidente y con Eduardo “Lule” Menem, su brazo ejecutor, muy fastidiado por las operaciones de Santiago Caputo a la luz del día. No trascendieron demasiados detalles de ese encuentro, pero, según se pudo reconstruir, se habló de la posibilidad de confluir en un frente común, una opción por ahora muy incierta.

Alfredo Cornejo y Luis Petri en un amistoso deportivo (Foto: Instagram)

En se contexto, el diputado Lisandro Almirón, referente del gobierno en ese distrito, se encamina a representar allí a los hermanos Milei. Resta saber qué hará el ex gobernador radical Ricardo Colombi, que gobernó la provincia con mano de hierro durante años y que coqueteó ahora con el peronismo, y el senador Carlos “Camau” Espínola, también con una relación muy aceitada con el Ejecutivo.

En el PJ, ya se definió al candidato: se trata de Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres. El dirigente posteó el jueves al mediodía en sus redes un video junto a Cristina Kirchner en el Instituto Patria en el que la ex presidenta anunció que viajará a esa provincia en junio, para intentar apuntalar al postulante. Fue la primera aparición pública de la jefa del PJ tras el rechazo a Ficha Limpia en el Senado. En el peronismo provincial se ilusionan con que el oficialismo no gane en primera vuelta.