Crimen y Justicia

La vida de lujo del “Messi de los hackers” y el negocio de su banda de menores de edad

Matheo Torres Palacios fue detenido en España, acusado de ser “Gov.eth”, el mayor delincuente digital de la historia argentina. Este mes, la Cámara Federal de San Martín confirmó los procesamientos de nueve sospechosos en la causa que lo investiga. Los saludos de Duki y Bizarrap

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Indentificaron y localizaron al Hacker “@GOV.ETH”

Matheo Enzo Torres Palacios, fue detenido por la Policía de España en Madrid, acusado por la Justicia federal argentina de ser “Gov.eth”, el mayor hacker de la historia local. El seudónimo fue desplegado en ataques digitales ocurridos durante fines de 2024 y 2025 al portal Mi Argentina y a la aplicación de la tarjeta SUBE, así como a medios como Perfil -donde fue posteada la foto del presidente Javier Milei que consta en la base de datos del RENAPER- y el sitio de Ámbito Financiero, donde, junto a su alias, se vio el emblema de las SS junto al hashtag #CristinaPresa.

El juez Adrián González Charvay ordenó tareas a la Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal, que logró rastrear en Madrid al acusado mediante un seguimiento digital y un agente encubierto. Así, lograron allanaron en Madrid para secuestrarle dos teléfonos y dos computadoras.

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Ya existía una especie de culto a la personalidad de “Gov” en ese entonces, con un perfil de Instagram vinculado a su alias que acumuló 2,9 millones de seguidores. Duki y Bizarrap le enviaron sus respectivos saludos, en videos creados años antes de la IA que permitiría una imagen fake creíble. Otro célebre cantante lo llamó “el Messi de los hackers” en una efímera story.

Los otros videos posteados en esta cuenta revelaban una vida de lujo, con viajes a París, Milán, Bélgica -donde nació Torres Palacios, que cuenta con la nacionalidad española-, y Barcelona, con una filmación del histórico show de Duki en el estadio Bernabeu desde la primera fila. Mostró carteras de marca junto a su frapuccino de Starbucks, su paso por tiendas como Gucci y Christian Dior. Al momento de su arresto, ocurrido en abril, “Gov” vivía sin una alerta roja de Interpol en su contra.

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Frapuccino a nombre de "Gov" y su cartera Dior

Hay cosas más oscuras en la historia de “Gov”. A mediados de 2025, un periodista que investigaba a grupos digitales relacionados al discurso violento de sectores libertarios recibió vía WhatsApp una amenaza “de parte de Gov” para que desista de su trabajo. El mensaje -proveniente de un número registrado en Miami- incluía una serie de fotos de armas de fuego y una pareja de monos enjaulados que sostenía una nota que decía, simplemente, “Gov”.

“La vas a pasar mal. Tengo todos tus datos y los de tu familia entera”, advertía el sospechoso del otro lado de la línea.

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La pareja de monos y la pistola en la amenaza al periodista

Los mensajes fueron rápidamente borrados. Sin embargo, las capturas de pantalla se realizaron a tiempo. La amenaza fue denunciada en la Policía Federal Argentina, que transmitió la denuncia al Juzgado Federal N°2 de Sebastián Ramos. El periodista, sin embargo, nunca fue citado a declarar o siquiera ratificar su denuncia hasta hoy.

También, está la causa por la que “Gov” fue detenido. La semana pasada, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín confirmó los procesamientos de nueve sospechosos acusados de atacar bases de datos oficiales para vender los datos por Telegram. “Los Dictadores”, los llamó la Justicia y la PFA, que los investigó con un agente encubierto, y con la misma división que identificó a “Gov” y llevó a su captura. El grupo supuestamente controlaba diversos bots capaces de extraer datos de bases como RENAPER, PAMI, Mi Argentina, el Registro de Propiedad Automotor y el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales.

Al momento de los hechos, dos de los acusados eran menores de edad.

El delito en cuestión: “asociación ilícita, en concurso real con los delitos de sustracción y alteración de registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público y de acceso ilegal a bancos de datos personales, en calidad de coautor, agravado por haber intervenido dos menores de 18 años de edad”, asegura el fallo de la Sala II, firmado el día 18 de este mes, con un embargo colectivo recalculado en $50 millones de pesos.

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Más fotos de armas enviadas al periodista amenazado

Torres Palacios no figura mencionado en el documento. “Él mandaba todo desde Europa”, asegura un investigador local.

La supuesta venta de datos era descarada. Un extracto de la causa con un chat de Telegram atribuido a “Krippy”, un joven marplatense, que hoy tiene 20 años de edad, asegura:

1) “Estoy vendiendo informes”, 2) “VENDIDO 30 TOKENS DE AFA BOT, muchas gracias por la confianza. AFA BOT es un bot para doxear (obtener datos personales) de cualquier persona de Argentina”, 3) junto a la imagen de un documento nacional de identidad, la leyenda que reza: “VENDIDO FOTO DNI A COLOR, muchas gracias por la confianza, si necesitas información de personas, contáctame”.

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