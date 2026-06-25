Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 25 de junio

El billete al público es negociado a $1.495 para la venta en el Banco Nación. El blue se pacta a $1.530. El BCRA compró USD 70 millones en el mercado

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13:10 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

el dólar al público ganó es ofrecido este jueves a $1.495 para la venta según la referencia del Banco Nación. En junio el billete minorista sube 65 pesos o 4,5 por ciento. Además, igualó las marcas más altas de 2026, de los días 2 y 5 de enero ($1.495).

13:09 hsHoy

Crecen los pedidos para que el Gobierno habilite un fondo clave de Anses para dinamizar el mercado de créditos hipotecarios

Los bancos tienen limitaciones para prestar a largo plazo. Desde la industria de la construcción hasta economistas consideran que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) debería comprar hipotecas como sucede en mercados desarrollados

Crecen los pedidos para que el Gobierno utilice el FGS de la Anses para apuntalar el mercado hipotecario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Crecen los pedidos para que el Gobierno utilice el FGS de la Anses para apuntalar el mercado hipotecario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de un corto período de fuerte crecimiento, entre fines de 2024 y mediados del 2025, los créditos hipotecarios volvieron a caer a una mínima expresión. Ante las dificultades de los bancos para prestar a largo plazo, la propuesta de que empieza a crecer es que sea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que depende de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), quien aporte recursos para dinamizar el mercado.

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13:09 hsHoy

El BCRA compró USD 70 millones en el mercado

El Banco Central compró USD 70 millones en el mercado (el 10,8% de la oferta spot), a la vez que las reservas internacionales brutas cayeron en USD 532 millones, a USD 46.937 millones, el stock más bajo desde el 22 de mayo. La baja obedeció al descenso de la cotización de activos por USD 300 millones -principalmente el oro- y al pago de USD 40 millones organismos.

13:09 hsHoy

El dólar alcanzó su precio más alto de 2026 y se acercó a los 1.500 pesos

La divisa al público subió 5 pesos ayer y terminó en $1.495 en el Banco Nación. A lo largo de junio acumuló una ganancia de 65 pesos o 4,5%

En junio el dólar se afirma y supera holgadamente a la inflación del mes.
En junio el dólar se afirma y supera holgadamente a la inflación del mes.

En el mercado mayorista del dólar ayer se negoció un sostenido volumen de USD 648 millones, cifra relevante que revela que la oferta se mantiene dentro del pico estacional. No obstante, la respuesta de la demanda está a la altura y, aún con menores compras del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el spot, se mantiene la tendencia alcista para el billete verde.

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13:08 hsHoy

El dólar blue, a 1.530 pesos

El dólar blue estuvo operado el miércoles con una ganancia de 25 pesos o 1,7% en el día, a $1.530, un máximo desde el 2 de enero. En junio el blue escala 100 pesos o 7 por ciento.

13:08 hsHoy

Subió la cantidad de dólares que los argentinos tienen bajo el colchón: a cuánto llegó la cifra en 2026

El stock de divisas atesoradas fuera del sistema bancario superó los 200.000 millones al 31 de marzo, según el último informe del Indec

Los dólares que los argentinos guardan fuera de los bancos equivalen al 69% de toda la deuda externa del país
Los dólares que los argentinos guardan fuera de los bancos equivalen al 69% de toda la deuda externa del país

Los dólares que los argentinos guardan fuera del sistema bancario —en efectivo, cajas de seguridad o cuentas no declaradas en el exterior— alcanzaron USD 220.854 millones al 31 de marzo de 2026, según el último informe de Balanza de Pagos, Posición de Inversión Internacional y Deuda Externa publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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