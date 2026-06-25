Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 25 de junio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
el dólar al público ganó es ofrecido este jueves a $1.495 para la venta según la referencia del Banco Nación. En junio el billete minorista sube 65 pesos o 4,5 por ciento. Además, igualó las marcas más altas de 2026, de los días 2 y 5 de enero ($1.495).
Después de un corto período de fuerte crecimiento, entre fines de 2024 y mediados del 2025, los créditos hipotecarios volvieron a caer a una mínima expresión. Ante las dificultades de los bancos para prestar a largo plazo, la propuesta de que empieza a crecer es que sea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que depende de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), quien aporte recursos para dinamizar el mercado.
El BCRA compró USD 70 millones en el mercado
El Banco Central compró USD 70 millones en el mercado (el 10,8% de la oferta spot), a la vez que las reservas internacionales brutas cayeron en USD 532 millones, a USD 46.937 millones, el stock más bajo desde el 22 de mayo. La baja obedeció al descenso de la cotización de activos por USD 300 millones -principalmente el oro- y al pago de USD 40 millones organismos.
En el mercado mayorista del dólar ayer se negoció un sostenido volumen de USD 648 millones, cifra relevante que revela que la oferta se mantiene dentro del pico estacional. No obstante, la respuesta de la demanda está a la altura y, aún con menores compras del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el spot, se mantiene la tendencia alcista para el billete verde.
El dólar blue, a 1.530 pesos
El dólar blue estuvo operado el miércoles con una ganancia de 25 pesos o 1,7% en el día, a $1.530, un máximo desde el 2 de enero. En junio el blue escala 100 pesos o 7 por ciento.
Los dólares que los argentinos guardan fuera del sistema bancario —en efectivo, cajas de seguridad o cuentas no declaradas en el exterior— alcanzaron USD 220.854 millones al 31 de marzo de 2026, según el último informe de Balanza de Pagos, Posición de Inversión Internacional y Deuda Externa publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).