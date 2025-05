Pese a la elección del Papa, Milei y Adorni no cancelarán su agenda electoral y Macri hablará de Ficha Limpia

Javier y Karina Milei junto a Adorni en campaña (REUTERS)

La agenda mediática comenzó el día de una manera y terminó de otra. El rechazo del proyecto de Ficha Limpia en el Senado había iniciado como el asunto político de la jornada, pero horas después quedó opacado totalmente. Y es que la fumata blanca que emanaba desde la chimenea de la Capilla Sixtina alteraría los planes y las prioridades de los principales actores políticos.

Incluso el del presidente Javier Milei, que segundos antes de que se diera a entender de que había un nuevo Papa había terminado de disertar en el Latam Economic Forum, celebrado en Parque Norte. Además de dar una extensa exposición sobre sus planes para la dolarización endógena, al comienzo de su alocución pidió permiso para poder meterse en el barro político y explicar qué había pasado con la votación del proyecto que impide a condenados en segunda instancia a presentarse en elecciones nacionales.

No escatimó en definiciones. Milei acusó a la candidata porteña Silvia Lospennato de “mentir abiertamente” al dar a entender que el Gobierno había pactado con los senadores misioneros para que no dieran los votos para Ficha Limpia. Así, rompió relaciones con la diputada nacional, una de las referentes del PRO con la que más relación había tejido, en particular cuando ese bloque le garantizó los votos para los dos vetos que hubo el año pasado.

Javier Milei en el Latam Economic Forum (Maximiliano Luna)

Con las elecciones del 18 de mayo en la mira, Milei asestó contra la gestión porteña de Jorge Macri acusándolo de no recortar el gasto público y cuadruplicarlo, pegándole a la vez al estratega del PRO en la campaña porteña, Antoni Gutiérrez-Rubí, a quien lo tildó de “basura humana”. Un cuestionamiento que tiene como trasfondo el trabajo que el consultor catalán realizó durante la campaña presidencial de Sergio Massa.

La Libertad Avanza y el PRO tuvieron uno de sus enfrentamientos más fogosos, si no es el más fuerte, desde que ambos coexisten en la arena política. En parte por las circunstancias de Ficha Limpia, pero sobre todo por el acercamiento de las elecciones en la Ciudad.

Lospennato comunicó esta mañana a través de sus canales oficiales que haría una conferencia de prensa para dar su punto de vista de lo que había ocurrido con Ficha Limpia. “Usted a mí me defraudó”, dijo, afirmando que ahora cree que la Casa Rosada nunca quiso aprobar Ficha Limpia. Acusó a La Libertad Avanza de “lavarse las manos” por la caída del proyecto y sugirió que Milei compró el giro de los senadores con fondos para Misiones.

La conferencia de Silvia Lospennato

Al anunciarse esa conferencia, la Casa Rosada no perdió el tiempo y se propuso hacer emitir un mensaje idéntico a la misma hora y desde la Sala de Conferencias. “Claro que lo hicimos a propósito”, reconoció, jocoso, un importante libertario a Infobae. Incluso, ambas conferencias se demoraron por media hora porque ninguno quería comenzar primero.

El vocero presidencial fue más escueto en el mensaje y optó por no recibir preguntas de los medios. Se limitó a decir que Lospennato “debería disculparse públicamente por haber sugerido que el Gobierno buscó sabotear la votación” y dijo que su versión sobre las transferencias a Misiones habían sido maliciosas. “Fueron los senadores del PRO quienes apuraron las cosas y bajaron al recinto a votar, persiguiendo vaya a saber uno qué especulación electoral”. “El proyecto se cayó por su propia impericia”, concluyó.

En el Gobierno afirman que las acusaciones y la centralidad que le dieron al PRO fueron “excepcionales” y que, en todo caso, se enmarcan en su estrategia discursiva de englobar a “la casta” dentro del “partido del Estado”, una figura creada por los equipos comunicacionales de Santiago Caputo para generar la polarización con La Libertad Avanza. Para lo que resta de la campaña porteña seguirán apuntando contra el espacio de Leandro Santoro bajo la premisa “kirchnerismo o libertad”.

Resultó llamativo que no emitiera siquiera un tuit el expresidente Mauricio Macri. Desde su entorno confiaron que no hizo falta porque la candidata porteña ya había sido “muy clara” sobre lo que piensa el partido amarillo. De cualquier manera, estará a las 21 en A24 para enviar un mensaje contra las acusaciones libertarias. Esperan que con eso quede asentado públicamente lo que piensa, aunque la agenda haya virado de manera dramática con la elección del nuevo Papa.

Mauricio Macri

Aunque por estos días las noticias principales se referirán al nuevo papado, desde ambos partidos afirman que siguen en pie todas las actividades de campaña.

“Lo del Papa hizo que la conferencia por Ficha Limpia quedara en el siglo pasado”, se resignaban en el PRO, que veían que habían tenido por primera vez en mucho tiempo una centralidad total en la agenda y que los dejaba en una “buena posición”, según ellos. Desde el macrismo comunicaban que “las actividades en el territorio no se van a cancelar”.

Por su parte, Milei no suspenderá su aparición en el programa La Misa, del streaming Carajo y que conduce Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”. Estará acompañándolos el candidato libertario Manuel Adorni, y se espera que sea una extensa conversación: la primera y única vez que visitó esos estudios, el programa terminó durando casi tres horas.

La Casa Rosada confirmó esta tarde que el Presidente viajará al Vaticano para la misa de asunción del nuevo Papa. Aún no se conoce cuándo irá, porque desde la Santa Sede tampoco confirmaron una fecha específica. De cualquier manera, también sigue en pie una recorrida de Milei con Adorni por el barrio porteño de Belgrano, donde es probable que también pueda hacerse el cierre de campaña.