El dramático pedido de la esposa del gendarme argentino secuestrado hace cinco meses por el régimen de Maduro

María Alexandra Gómez con su esposo, Nahuel Gallo, y el bebé de ambos

María Alexandra Gómez, la esposa de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme secuestrado en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro, expresó su frustración y dolor por la falta de información sobre el estado de su esposo.

“Hoy 8 de mayo, Nahuel cumple cinco meses detenido y además está de cumpleaños. Esto para nosotros ha sido muy doloroso, porque yo hasta les pedí llorando que aunque sea me dijeran en donde estaba para hacerle llegar una foto de su hijo, llevarle una carta para decirle que toda su familia está bien, que todos estamos remando para que él salga de esto. No tengo ningún tipo de información", se lamentó la mujer al aire por Futuröck, en el programa Ahora Dicen, conducido por Florencia Lafon y Nicolás Fiorentino.

La última imagen de Nahuel Gallo que se conoce, caminando por una pista deportiva

Gómez relató el dramático contexto que enfrenta su familia desde la detención de Gallo, ocurrida el 8 de diciembre de 2023. “Desde enero no tenemos pruebas de que Nahuel esté bien. Hemos intentado obtener información legalmente, pero no tenemos respuesta. No pude, ni siquiera, hablar con abogados, acceder a alguna información de Nahuel. No tengo nada”, detalló.

Aunque se difundió a principio de año una imagen de Gallo, en que se lo veía caminando en una pista deportiva, su paradero es incierto. Aunque su mujer, tiene una intuición. “Voy todos los sábados a la cárcel de El Rodeo, porque son los días de visita y y me tratan súper mal. Me dicen: ´Aquí no está, retírese´. Voy cada sábado porque seguramente alguien me ve y le puede decir a Nahuel: ´Mirá, ahí afuera está tu esposa, ahí afuera está tu hijo´. Y nada", se lamentó la mujer.

Las declaraciones en febrero de la madre y hermana de Nahuel Gallo: las mujeres renovaron su pedido por la liberación del joven

En medio de este panorama, la esposa del gendarme también mencionó que la situación de su esposo se encuentra fuera de los cauces legales establecidos, ya que, según lo explicado por el fiscal venezolano Tarek William Saab, Gallo está imputado por terrorismo, pero no se le ha abierto una causa formal. Gómez insistió en que su esposo no tiene ni defensor público ni privado.

Por otro lado, en el contexto internacional, Gómez se mostró esperanzada por la liberación de los cinco opositores venezolanos en la embajada argentina de Caracas, a través de negociaciones liderados por el gobierno de los Estados Unidos. “Esa noticia nos da una luz de esperanza”, añadió. Y también reveló que el Gobierno nacional, a través de la Cancillería, ha mantenido contacto con ella, pero hasta el momento no ha recibido información concreta sobre las gestiones que se están llevando a cabo para la liberación de su esposo.

Los cinco asilados en la embajada de Venezuela, recientemente liberados, junto a la imagen de Nahuel Gallo (primera a la izquierda)

Vale recordar que ella también pidió que intervenga la Corte Penal Internacional, a través de un mensaje en sus redes sociales. “Acá no puedo recibir algún tipo de ayuda y contención. Sé que (las tratativas para la liberación de Gallo) se está trabajando con la embajada de Brasil", sumó.

Según lo manifestado por Gómez, su esposo -quien trabaja en el Paso Libertadores, entre Mendoza y Chile- viajó a Venezuela con todos los documentos legales en orden y con una carta de invitación de su esposa para facilitar su entrada al país.

La conferencia de prensa que se realizó con motivo de la búsqueda y liberación de Nahuel Gallo (Gustavo Gavotti)

Sin embargo, fue retenido por la migración venezolana en San Cristóbal, a unas 10 horas de Caracas, sin una explicación clara. “Él estaba esperando para tomar un vuelo a Caracas, pero fue detenido y no se le permitió seguir su camino”, afirmó Gómez.

Y dejó un mensaje final: “Cuando todo esto se resuelva, llegará el momento en que ellos puedan decirme el por qué pasó todo esto. El por qué me sentí tan sola. Tengo la esperanza de que esto ya pronto acabe y que podamos regresar juntos los tres a casa, como ha sido siempre el plan".