Kicillof aseguró que todos los gobernadores comparten los reclamos al Gobierno nacional y la necesidad de planificar el desarrollo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, durante el Consejo Federal de Inversiones en Paraná

El evento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Paraná había terminado. Los gobernadores ya habían almorzado y retratado el momento en la foto de familia. Axel Kicillof emprendía el regreso a La Plata y aceptó unas preguntas de Infobae durante el trayecto al aeropuerto.

Lo primero que aclaró fue el compromiso que tomó con sus pares para no ser polémico, algo que manifestó en su discurso, el que abrió la actividad del CFI y que marcó el tono de lo que vendría después.

“Acordamos que, como se trataba de una agenda de largo plazo y de temas de desarrollo federal, no armara acá una controversia particular más partidaria”, expresó. Aunque pasó desapercibido, su presencia fue incómoda. Pese a que fue moderado en las críticas al Gobierno nacional, su planteo superó la media a la que estaban dispuestos los otros mandatarios.

Kicillof manifestó también que fue “muy bueno que todos los discursos de los gobernadores, sin concertarlos antes, fueran coincidentes, concordantes sobre la producción, el trabajo y la industria nacional, el federalismo y la obra pública”.

“Sin puertos, sin rutas, es muy difícil plantearse cualquier plan de desarrollo, sobre todo para el interior”, remarcó. “Hay que destacar que quedó en claro que se necesita un Estado que planifique, que se ocupe de salud, educación, seguridad y de las necesidades de cada distrito. En este momento, el Gobierno nacional tiene otra postura. Y me parece muy claro que, quien tiene la responsabilidad concreta, real, cotidiana de responder a los habitantes de sus territorios, no pueden hacerse los distraídos ni los tontos con estas cosas”, señaló.

“Los gobernadores de las 23 provincias comparten la preocupación por tener una agenda de desarrollo, de crecimiento, inclusión y producción en cada una. Esto involucra una planificación que debe estar coordinada y concertada. En eso trabajamos”, apuntó.

“Estamos todos con los mismos problemas: compras de medicamentos, el parate de la obra pública nacional. Algunos lo dicen de manera más confrontativa y otros menos. Pero las Provincias tenemos cada vez más responsabilidades por la ausencia del Gobierno nacional y a la vez cada vez menos recursos. Creo que fueron casi las palabras textuales del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio”, describió.

Esto “nos hace muy exigente gobernar cerca de la gente. Si uno estuviera viajando por el mundo dando conferencias sería otra cosa”, deslizó.

“La economía no rebotó”

Por otro lado, se refirió a la situación que enfrenta día a día el ciudadano de a pie. “La plata no alcanza. No lo digo por ninguna encuesta de opinión, ni tampoco por notas periodísticas, sino por pasarme recorriendo la provincia, el Conurbano y el interior”, aseguró.

“La plata no alcanza - insistió - y eso es producto de la situación salarial y ahora se agrega el desempleo. Hay muchas empresas que están con dificultades para cubrir los servicios que han aumentado fuerte mientras la demanda y el consumo no dejan de caer desde la asunción de Javier Milei. No ha rebotado nada”, remarcó.

Al respecto, acotó: “La vida de las personas, de las familias, de las comunidades y de los pueblos no mejora. No lo hace el empresario y el empleado menos. Y ni hablar del jubilado. Hay necesidad e inquietud de charlar de los problemas cotidianos”, evaluó.

La situación del PJ

Kicillof evaluó que el peronismo “como fuerza política de oposición al gobierno de Milei, después de haber tenido la experiencia de perder las elecciones nacionales en 2023, está en un período y en un proceso razonable, adecuado, válido y necesario de reflexión, de deliberación y de discusión interna”.

“Sería muy malo que fuese de otra manera. Porque todos los sectores están viendo cómo hacer para encontrar una forma de interpelar y de representar a la sociedad en su conjunto”, completó.

Además, estimó que el esfuerzo “es confluyente”. “Casi la totalidad de los dirigentes del peronismo a los que le preguntan sobre la unidad están de acuerdo. Pero en el marco de una reconfiguración”, precisó.

Kicillof habló sobre las internas dentro del peronismo

Los plazos para las elecciones en Provincia y el rol de CFK

El gobernador bonaerense remarcó que no hay “algo ocasionado por la interna que afecte las fechas electorales” en el distrito.

“El cronograma fue conmovido, por no decir dinamitado, por Milei al introducir la boleta única. Esto hacía muy difícil, casi imposible, votar en la misma fecha ambas elecciones”, la de cargos provinciales y la de nacionales, expresó.

Como razón de esto, señaló que todos los gobernadores “comenzaron a ver de qué manera adecuarse. No sé si quedará una provincia o ninguna que hagan concurrentes los comicios”, vaticinó.

La razón de esta imposibilidad es que “se duplica el tiempo para el voto. Para la boleta única nacional y la provincial hay que tener duplicados las urnas y los cuartos oscuros. Todo esto dificulta. Ya se vivió en la Ciudad de Buenos Aires cuando se votó en 2023 con dos sistemas el mismo día”, recordó.

Sobre la titular del PJ, Cristina Kirchner, Kicillof destacó: “Ella tiene un papel en el PJ nacional y está trabajando en todas las jurisdicciones”

Ante esta situación, “se deben adecuar muchísimos elementos. La provincia de Buenos Aires no cuenta con experiencia en elección desdoblada. Esa cuestión nos tiene ocupados y trabajando con la Junta Electoral, que dijo que si íbamos a separar los comicios se necesitarían otros plazos”.

“En estos días se está discutiendo también en la Legislatura. Además, todos los distritos eliminaron las primarias. Nos estamos adaptando a la nueva situación. Una vez hecho esto, si el cronograma es el que queremos, faltan dos meses o más para la definición de las candidaturas”, detalló.

“Uno espera que estén los mejores candidatos”, subrayó cuando se lo consultó respecto a cómo veía que Cristina Kirchner encarne una postulación por la tercera sección electoral. Ya sea Cristina “o cualquier dirigente, en el marco de una unidad, si la podemos encontrar, hay que dejar en claro que el problema que tenemos en la provincia es la política de Milei” y además se debe ponderar “todo lo que hace el Estado provincial para contrarrestarla”, definió.

Con respecto a si mantiene el optimismo de lograr la unidad del PJ bonaerense, señaló: “Creo que todos se han puesto la misma meta, pero tenemos que encontrar la mejor manera”. A la hora de definir su relación con Cristina Kirchner, consignó: “Ella tiene un papel en el PJ nacional y está trabajando en todas las jurisdicciones. Después, cada provincia tiene sus particularidades”, remató.