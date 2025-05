El Gobierno espera por las definiciones electorales en PBA antes de continuar las negociaciones con el PRO

Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro, en su última reunión con la cúpula libertaria en Casa Rosada

Tras las explosivas declaraciones por parte de protagonistas de ambos espacios y las trabas por las diferencias sobre cómo debe darse el acuerdo, ahora el Gobierno espera a que haya definiciones sobre el calendario electoral en la provincia de Buenos Aires antes de retomar las negociaciones con el PRO de cara a los comicios del próximo 7 de octubre.

A pesar de que la semana pasada la Legislatura local aprobó la suspensión de las PASO para este año, la interna peronista continúa demorando la definición del calendario electoral que, entre otros puntos, determina la fecha límite para la presentación de las alianzas y de los candidatos.

Es que ahora en el distrito se está discutiendo una posible modificación de la ley 5109, la cual está vigente desde hace décadas y establece un plazo de 30 días antes de la votación para anunciar a los competidores y 20 para la oficialización de las boletas.

En esta oportunidad, cada fuerza política postulará a 46 diputados titulares y 28 suplentes; 23 senadores titulares y 15 suplentes; 1097 concejales titulares y 706 suplentes, y consejeros escolares.

La Legislatura bonaerense (Aglaplata)

La presidenta de la Junta Electoral de la provincia, Hilda Kogan, ya advirtió que el tiempo es demasiado acotado no solamente para revisar las candidaturas antes de confirmalas, sino también para imprimir después las listas.

El gobernador Axel Kicillof propuso, en el mismo proyecto para la suspensión de las primarias, que se entendiera el tiempo para presentar a los candidatos a 70 días antes de los comicios.

Sin embargo, el sector que responde a la ex presidenta Cristina Kirchner, que podría competir en este proceso, consideró que la campaña de esa forma se iba a extender demasiado y, junto a otros espacios, logró que se rechazara ese artículo.

El bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense, encabezado por Carlos Curestis, pidió que se convoque a una sesión para esta semana con el objetivo de tratar el asunto.

La bancada del oficialismo nacional impulsa una modificación de la ley para que a partir de ahora sean 60 los días antes de la elección para informar las alianzas, 50 para confirmar a los candidatos y 30 para la oficialización de las listas.

En la cúpula del armado libertario, en tanto, están a la expectativa de saber cómo va a quedar finalmente el cronograma electoral en la provincia de Buenos Aires para recién después definir la estrategia para la campaña y retomar las negociaciones con el PRO para una posible alianza.

Curestis junto a Pareja

Las conversaciones se habían truncado en el último tiempo como consecuencia de algunas declaraciones y acusaciones cruzadas entre el ex presidente Mauricio Macri y el titular de LLA a nivel bonaerense, Sebastián Pareja.

“Los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados. Los que quedamos no tenemos precio, tenemos valores”, exclamó el fundador del partido amarillo durante un acto en Mar del Plata en el que estaba, entre otros, el intendente local, Guillermo Montenegro.

El jefe comunal fue, justamente, uno de los referentes de la oposición “dialoguista” que visitó recientemente la Casa Rosada, junto a Cristian Ritondo y Diego Santilli, para avanzar hacia un acuerdo en la provincia.

De hecho, recientemente comenzó a circular el rumor de que Montenegro podría ser designado por el Gobierno como ministro de Justicia, como parte del acercamiento entre el PRO y LLA.

No obstante, fuentes cercanas al dirigente marplatense aseguraron a Infobae que todavía no hubo ningún tipo de diálogo en ese sentido, aunque no descartaron que sea una posibilidad y remarcaron su apoyo a las políticas de Javier Milei.

Macri viene cuestionando a los dirigentes del PRO que se pasaron a las filas de LLA (Fundación Libertad)

Por su parte, tras los dichos de Macri, el propio Presidente le respondió que si tiene alguna acusación de ese tipo “traiga las facturas” que lo demuestren, mientras que Pareja agregó que a los integrantes del partido amarillo “ni siquiera había que comprarlos, estaban regalados”.

“Cuando ganamos en el balotaje, me junté con la mesa política y di una sola indicación: no ir a caranchear en el PRO y sectores del radicalismo, dejar que el proceso decante naturalmente. En ese momento no había que comprarlos, estaban regalados. Y no los fuimos a buscar, dejamos las puertas abiertas”, recordó, en diálogo con el medio bahiense La Brújula 24.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes de ambas partes, luego de estas tensiones, la Casa Rosada va a esperar a que la Legislatura debata el nuevo cronograma electoral para, recién después, volver a juntarse con Ritondo y Santilli.

Para ese momento, además, es probable que ya se hayan conocido los resultados de los comicios en la ciudad de Buenos Aires, en donde las dos fuerzas políticas compiten entre sí, lo que también podría cambiar el rumbo de las negociaciones.