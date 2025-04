Mauricio Macri criticó a Riquelme y a Rodríguez Larreta: “Busca hacer daño, está siendo funcional al kirchnerismo”

El ex presidente le envió un mensaje el dirigente deportivo, luego de la derrota en el superclásico y la desvinculación del director técnico (Gentileza: A24)

A casi más de un año de haber perdido las elecciones en Boca Juniors contra la fórmula encabezada por Juan Román Riquelme, Mauricio Macri volvió a criticar la gestión del ídolo xeneize tras la derrota en el Superclásico y el despido de Fernando Gago como director técnico. Además, de cara a las elecciones porteñas, el ex mandatario repasó la lista de candidatos y cuestionó Horacio Rodríguez Larreta al acusarlo de ser “funcional al kirchnerismo”, con su postulación.

“Me ha dolido mucho todo lo que pasó en Boca“, confesó el ex presidente, por lo que optó por tomar distancia desde la renovación de las autoridades. No obstante, no es ajeno a la actualidad del club y le pidió al actual dirigente que reflexione. ”Si de verdad quieren algo a Boca, tienen que cambiar 180 grados”, remarcó.

Luego de la derrota en el Superclásico contra River Plate, Riquelme decidió despedir a Gago como director técnico. Frente a esto, Macri responsabilizó al dirigente de la situación en la que se encuentra el equipo de fútbol. “Tiene que volver a creer en profesionales que ocupen sus cargos y respetar su criterio y conducir el club en forma colegiada, no él solo como un emperador“, sentenció.

“Hoy al club le cuesta conseguir técnico, la mayoría de los técnicos no quieren venir a Boca por la relación que tienen que tener con el presidente y esa comisión de fútbol“, expuso el ex dirigente xeneize durante una entrevista con Luis Novaresio, para la señal de A24. Y enfatizó: “Eso es inédito, no pasó nunca”, al recordar que solían recibir ofertas sin importar los bajos sueldos que ofrecían durante su administración.

El ex presidente criticó la gestión de Riquelme tras la derrota en el Superclásico (Crédito: Boca Juniors)

De la misma manera, el titular del PRO se diferenció del actual presidente de Boca al remarcar que el club tiene que estar por delante de todo y todos. “Yo me la pasaba diciendo que no había un solo jugador que fuera más importante que Boca, ni Maradona”, señaló en referencia a la aparición de la bandera con el rostro de Riquelme en todos los partidos.

Después de hablar sobre Boca, el titular del PRO se metió de lleno en la campaña electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). De esta manera, cuestionó nuevamente a Horacio Rodríguez Larreta, quien abandonó el partido para conformar un espacio propio. “Todo este proceso le ha hecho mucho mal. Me da tristeza, se ha equivocado mal”, consideró.

“Creo que hay un espíritu de venganza, enojo con Jorge, tal vez conmigo, tal vez con el PRO, cuando, en realidad, el único que perdió fue él“, planteó Macri, por lo que consideró que no sería justo que le eche la culpa al resto. Asimismo, desacreditó su candidatura a legislador porteño al asegurar que estaría fundamentado por una sed de ”venganza y revanchismo“.

En línea con estas acusaciones, el dirigente denunció que “lo que busca es hacer daño, está siendo funcional al kirchnerismo, porque el voto que él saca es en parte de la gente que todavía cree que es del PRO”. Por este motivo, reiteró que Rodríguez Larreta “no representa el PRO, él está en contra del PRO y está solo”.

Así, deslizó que el ex jefe de Gobierno porteño había traicionado al equipo que trabajó con él durante su paso por el partido republicano y sostuvo que nunca se hubiera ido a formar un espacio propio si hubiera ganado las elecciones presidenciales. “No podés hacer algo que ganando no hubieses hecho“, aseveró.

Macri aseguró que la candidatura de Rodríguez Larreta favorecería al kirchnerismo en las urnas

De la misma manera, el ex presidente fue severo con sus opiniones sobre la actual ministra de Seguridad Nacional y ex candidata a presidente del PRO, Patricia Bullrich, al acusarla de haberse sumado a La Libertad Avanza (LLA), para asegurarse una cuota de poder.

“Volvió a hacer lo mismo que es actuar frente a sus decisiones en función de su compromiso con su lugar de poder y nada más”, disparó al agregar que no tendría lealtad con los vecinos de Buenos Aires por permitir que los presos sean alojados en comisarías porteñas. “Tiene lealtad con ella misma, punto”, sentenció.

Por su parte, Macri afirmó que no estaría interesado en ser candidato. “A esta altura de mi vida no discuto más poder, sino que discuto proyectos y esperanzas”, manifestó al contar que se encontraba entusiasmado por la lista que el PRO presentó para competir en las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

“Acompañar a Lospennato me estimula, porque es una de las mejores listas que hemos armado en años”, aseguró el dirigente al destacar que se trata de un equipo que se encuentra preparado para afrontar las problemáticas que hoy presenta el distrito.

“Cuidemos lo que hemos logrado, cuidemos a la Ciudad de Buenos Aires y cuidar la Ciudad de Buenos Aires es votar al PRO. El equipo lo tiene el PRO”, concluyó.