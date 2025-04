Las perlitas del debate porteño: de Yamil Santoro con su perro a las analogías de Caruso Lombardi

En el Día del Animal, Yamil Santoro llevó a su bulldog inglés al debate

Este martes se dio un extenso debate en el que los 17 candidatos para las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires intercambiaron ideas y presentaron sus propuestas. Más allá de esto, el evento dejó también algunos momentos curiosos, como cuando Ricardo Caruso Lombardi comparó a la política con “el Boca” de Fernando Gago, o el momento en el que Yamil Santoro llegó al piso con uno de sus perros por ser el Día del Animal. “¿Marra, tenés corazón?“, preguntó Abal Medina al ex libertario.

La transmisión comenzó cerca de las 20 horas y se pudo seguir por el Canal de la Ciudad. El debate se dividió en cuatro bloques: la presentación inicial de cada candidato, la exposición de sus propuestas, las preguntas y respuestas y el cierre.

A lo largo de las más de dos horas, se vivieron otros momentos destacados, que tuvieron como protagonistas a Manuel Adorni, Federico Winokur, César Biondini y Leandro Santor. Incluso, mencionaron a Roberto García Moritán.

El perro de Yamil Santoro

Yamil Santoro, el candidato de Unión Porteña Libertaria, llegó con su bulldog al Canal de la Ciudad para participar del debate, en honor al Día del Animal.

Una vez en el piso, le respondió a la candidata Mila Zurbriggen, de El Movimiento, que le consultó por las acusaciones de plagio por el nombre del partido (Unión Porteña Libertaria).

“Fue una estrategia de marketing”, justificó Santoro. “Mila, me hablás de copiar, pero sos nacionalista en el siglo XXI y esto está demodé; pero eso ya lo vimos con tu falta de propuestas, con tu cabeza formateada en el pasado”, agregó.

En otro momento del debate, sostuvo: “He sido diputado solamente un año, y en ese tiempo logré ser el legislador más productivo, generando a razón de un proyecto cada tres días y logrando bajar impuestos, achicar regulaciones y fomentar la ciencia y la tecnología en la ciudad de Buenos Aires”. De esta manera, aprovechó la oportunidad para apuntar contra sus contrincantes.

“Tengo bronca desde que arrancó la campaña. Buena parte de los candidatos no tiene la más mínima idea a qué se están candidateando. Parece que fueran a ser jefes de Gobierno”, expresó.

“¿Marra, tenés corazón": la pregunta de Abal Medina

La pregunta de Abal Medina a Marra

En una de sus intervenciones, el ex jefe de Gabinete cuestionó al actual legislador por su propuesta de ir contra las personas en situación de calle, a quienes en más de una oportunidad el candidato de Libertad y Orden se refirió como “fisuras”.

“Me da vergüenza la forma en la que te referís a la gente que vive o trabaja en la calle. Los llamás fisuras cuando, en gran medida, están ahí por las medidas que defendés del gobierno de Milei. Te hago una sola pregunta: ¿vos tenés corazón?“, cuestionó Abal Medina.

El paralelismo entre la política y el fútbol de Caruso Lombardi

En el momento en el que Ricardo Caruso Lombardi tomó la palabra para hacer su presentación, el hombre del fútbol hizo una comparación que llamó la atención de los presentes y los espectadores.

“Soy DT, periodista deportivo, exjugador y ciudadano. Los políticos no tienen ideas de lo que es ser ciudadano. A mí no me van a decir cómo se maneja la calle. Hay muchos que tuvieron oportunidades. En la política hacen falta resultados, sino preguntále a Gago. ¿Viste que no es fácil? La política es como el fútbol“, aseguró Caruso, haciendo referencia a que Fernando fue despedido de Boca a pocas horas de perder el Superclásico ante River.

Caruso Lombardi comparó la política con el fútbol e hizo referencia a Fernando Gago (Video: Canal de la Ciudad)

La mención a García Moritán y la propuesta de Peretta

Durante la ronda de preguntas, Biondini acusó a Santoro de heredar la banca “del ex marido de Pampita”, en referencia a Roberto García Moritán, quien ocupó un escaño en la Legislatura entre 2021 y 2023.

Luego, lanzó una pregunta punzante para el candidato de Es Ahora Buenos Aires: “¿Tu lista es una lista que compite de verdad o es un testaferro de Jorge Macri para dispersar cierta cantidad de votos?”.

Otra consulta que se realizó en esta instancia del debate fue la de Ramiro Marra a Marcelo Peretta, candidato del Movimiento Plural. Al sindicalista y farmacéutico le consultaron sobre sus propuestas para combatir la droga y la delincuencia, y su respuesta llamó la atención: “Canchas de paddle en las plazas porteñas”.

“Tenemos muchas propuestas vinculadas a las drogas. Hay que trabajar en la familia. Hay que trabajar en que los jóvenes tengan una alternativa cuando no tienen trabajo. Que el deporte, por ejemplo, sea una opción. Estoy proponiendo que todas haya canchas de paddle en todas las plazas porteñas y tengamos un semillero de jóvenes que puedan jugar al paddle en vez de estar fumando o bebiendo alcohol, que es el principal camino a la droga”, afirmó Peretta.

La respuesta de Adorni al candidato de la izquierda Federico Winokur

“Primero, agradecerte cuando me dedicaste el quinto campamento anticapitalista que increíblemente se cobraba entrada y, además, aceptaban Mercado Pago. Me pareció alucinante”, comenzó el hombre de La Libertad Avanza.

Además, agregó: “Yo no te voy a hacer ninguna pregunta porque creo que ningún comunista tiene idoneidad suficiente para ocupar ningún cargo público en la República Argentina”.

El candidato de La Libertad Avanza no quiso preguntarle al candidato de la izquierda (Video: Canal de la Ciudad)

La laguna de Caruso Lombardi en el final de su exposición

Alejandro Kim, candidato por Principios y Valores, aprovechó sus 20 segundos para lanzarle una pregunta al entrenador sobre la propuesta de construir nuevas cárceles y el financiamiento para su construcción. “Vamos a dar una solución. Tenemos que hablar y ponernos de acuerdo. Es un espacio que no le corresponde a la Ciudad. Bueno, ver como le ganamos al agua”, comenzó argumentando Ricardo, efusivo como suele serlo.

Sin embargo, cuando le quedaban 15 segundos trastabilló y no pudo cerrar su idea: “Casualmente, esta semana, la gente del MID ha presentado un proyecto para ver cómo llegamos a la isla... Eh perdón. Ahora me nublé. A la isla que está en la punta Demarchi para poder usarlo y hacer la cárcel”.

Ricardo Caruso Lombardi se olvidó un nombre clave de su proyecto (Video: Canal de la Ciudad)

César Biondini: década infame a base de azúcar de máxima pureza

En sus minutos finales, el candidato por el Frente Patriota Federal se defendió de las acusaciones de “zurdo” y “nazi”, comparándose con Perón, al que “le decían lo mismo en la década infame”.

Y continuó: “Por eso, precisamente vivimos una década infame nueva. Pequeña, con personajes menores, alimentados con Mango Loco y azúcar de máxima pureza. Una década infame alimentada por un troll center que reaccionó muy nervioso por la propuesta de regularlos”. Con esto, Biondini le tiró una indirecta al Gobierno, que se ha mostrado como consumidor de bebidas energizantes para afrontar las largas jornadas de trabajo.