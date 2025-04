Javier Milei se reúne con Giorgia Meloni tras el funeral del papa Francisco en el Vaticano

Javier Milei saluda a Giorgia Meloni en el funeral del Sumo Pontífice. Foto: AP

El presidente Javier Milei mantiene una reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras la despedida del papa Francisco en el Vaticano. Según indicó la agencia EFE, se trata de un almuerzo de trabajo.

Durante el funeral, los mandatarios se ubicaron en primera fila junto a sus respectivas delegaciones, tal como dispuso el protocolo oficial del evento.

Milei encabezó la delegación argentina junto a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. En tanto, Meloni lo hizo acompañada por el presidente de Italia, Sergio Mattarella.

El coche fúnebre recorrió un trayecto de 6 kilómetros por varios puntos clave de Roma (Photo by Stefano Rellandini / AFP)

En diciembre del año pasado, la primera ministra concedió la ciudadanía italiana a Milei, habiendo ya expresado en numerosas ocasiones su afinidad ideológica con el mandatario argentino.

La misa exequial se llevó a cabo frente al atrio de la Basílica de San Pedro, comenzando a las 10:00 (hora local) y extendiéndose hasta después de las 13:00. Los restos del papa Francisco fueron finalmente sepultados en la Basílica Santa María la Mayor.

El protocolo para esta ceremonia fue sumamente riguroso. La presencia de Milei y Meloni en la primera fila simbolizó las dos nacionalidades más influyentes en la vida del papa Francisco: Argentina, su país natal, e Italia, su nación de ascendencia y sede del pontificado.

El presidente italiano Sergio Mattarella junto a Javier y Karina Milei (REUTERS/Dylan Martinez)

Entre otras destacadas figuras invitadas estuvieron el rey Felipe VI de España y la reina consorte Letizia, así como los reyes de Bélgica, los grandes duques de Luxemburgo, y el príncipe Guillermo representando al Reino Unido.

En primera fila, también ocupó un lugar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Al lado de la delegación estadounidense estaba la comitiva española, que no incluía al jefe de gobierno, Pedro Sánchez, quien suele abstenerse de participar en este tipo de ceremonias para no restarle protagonismo al monarca español.

Fuentes oficiales relacionadas con la organización del evento confirmaron la participación de al menos 170 delegaciones de distintos países.

El presidente Donald Trump también asistió a la ceremonia (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

Junto al presidente Milei y la secretaria de la Presidencia, se encontraban el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vocero, Manuel Adorni; y los ministros de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein; de Capital Humano, Sandra Pettovello; y de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien confirmó su asistencia a último momento.

El coche fúnebre recorrió un trayecto de 6 kilómetros por varios puntos clave de Roma, incluyendo la Porta del Perugino, el cruce del río Tíber, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, el Coliseo romano, Via Labicana y Via Merulana.

Los representantes del gobierno argentino partieron en el avión presidencial el viernes a medianoche, llegando a Roma alrededor de las 18:00 horas, hora local. Sin actividades programadas, optaron por cenar y descansar antes del evento a primera hora del día siguiente.

Cumpliendo con el protocolo de la Iglesia Católica, los funcionarios asistieron vestidos de luto riguroso. Además de las prendas negras, a las mujeres solo se les permitió usar accesorios de perlas. Sin embargo, se hizo una excepción para las reinas católicas, quienes pudieron optar por trajes blancos, aunque esto rara vez es la norma.