Milei reactivó su agenda política a último momento antes de viajar al Vaticano para el funeral del Papa

La llegada de Javier Milei a ESEADE

Javier Milei reactivó a último momento y sin previo aviso la agenda pública que había decidido mantener con bajo perfil por unos días. Aunque nunca dejó de mostrarse activo en las redes sociales después del fallecimiento del papa Francisco y el decreto con los 7 días de duelo en homenaje al Santo Pontífice, el Presidente no tenía planeado mostrarse en sociedad hasta después de su regreso dominical del Vaticano, el lunes. Pero hoy hizo un cambio de timón y volvió al ruedo mediático y las actividades públicas.

El Presidente irrumpió esta mañana en el piso de TV de la señal A24 para conversar con un economista español, Jesús Huerta de Soto, que estaba invitado al programa de la primera mañana. Como remarcó numerosas veces Milei, el especialista despierta su admiración y la de los acólitos libertarios de la primera hora. De visible buen humor y con buena predisposición, se presentó con su vocero, Manuel Adorni, y el diputado libertario José Luis Espert, sus principales candidatos para las elecciones de este año, a legislador porteño y diputado bonaerense.

Después, convidó al especialista a la Casa Rosada, donde la Casa Militar bloqueó el acceso a los pasillos que llevan al salón donde almorzó con su invitado, entre rumores de que saldría a saludar a uno de los balcones que dan a la Plaza de Mayo con su homenajeado.

El Presidente había llegado cerca de las 10.30 a la sede del Gobierno, desde donde brindó otra larga entrevista, esta vez por teléfono, con radio Rivadavia. Fueron sus dos primeras intervenciones desde el fallecimiento del Papa, el lunes. La última había sido la semana pasada, por streaming.

Milei le respondió a macri por la supuesta compra de dirigentes de PRO: "Que traiga la factura y la muestre"

En la Casa Rosada dijeron que simplemente quiso hablar en público y deslizaron que “estar de luto no implica que no pueda tener reuniones o hablar con medios”. Aunque otro funcionario, 24 horas antes, en la misma Casa de Gobierno había descrito el luto nacional exactamente como lo contrario: hacer, gestionar y reunirse, pero por lo bajo, sin publicitar. “Javier es así, impredecible. A veces le pinta una cosa y la hace, sin avisar y sin explicaciones”, dijeron en su entorno. Negaron cualquier tipo de urgencia por reaparecer para no perder el ritmo de la campaña por la Ciudad, en una carrera electoral de largo aliento. “Cero apuro. Apuro tienen otros, como se ve”, dijeron en el Gobierno, sin explicitar a dónde iba dirigido el dardo.

Adorni está en peligro de empatar con el candidato del progresismo porteño, Leandro Santoro. De hecho, la decisión de llevar a Adorni a Roma generó especulaciones y algunos deslizaron que Milei buscó generarle rédito político al incorporarlo a la comitiva oficial en la previa de las elecciones porteñas, que se celebran dentro de tan sólo tres semanas. En el entorno del vocero, como era de esperarse, aseguraron que no es así, y agregaron que lo acompañó a varios destinos antes de postularse -citaron Estados Unidos y Chile-. Sí es el primer viaje a través del Atlántico del portavoz candidato.

Mientras que Espert necesitará todo el apoyo presidencial que pueda conseguir para asegurarse una buena elección en la Provincia, especialmente si no se logra un acuerdo con PRO. Después de las fuertes declaraciones de Mauricio Macri, anteayer, ese arreglo pareció quedar en riesgo. Aunque esta mañana, en diálogo con Infobae en Vivo, Cristian Ritondo volvió a alertar sobre la necesidad de lograr un pacto entre las dos expresiones de la derecha contra el kirchnerismo, como señal ante “el mundo”.

El Presidente en el ESEADE

Por la tarde, antes de viajar a Europa, Milei activó durante media hora de manera frenética su cuenta de X durante dos horas, con medio centenar de retuits de usuarios funcionarios de su gobierno, periodistas y medios ensalzando la gestión económica, a Huerta de Soto, etc. Y después, se presentó a las 19 en el evento por la disertación que tenía agendada el economista español en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) -que fue escenario de varias visitas de Milei y de sus ministros, antes y después de asumir en sus cargos-. Allí, le entregó el premio Honoris Causa y dio un breve un discurso con elogios a “la libertad”. No hubo transmisión por streaming ni se mandaron fotos. Según alegaron en el Gobierno, debido al duelo por Francisco, a pesar de que horas antes el Presidente había salido en imágenes por TV.

La serie de homenajes vinculados a Huerta de Soto no terminará hoy. El jefe de Estado tiene planeado entregarle la Condecoración de Mayo en una ceremonia que podría tener lugar en la Casa Rosada el mismo domingo del regreso del Presidente desde Europa. En Balcarce 50, tan sólo ayer, decían que Milei no participaría en la cena de la Fundación Libertad el lunes, donde tiene planeado estar Mauricio Macri, porque estaría demasiado cansado de su viaje al Vaticano.