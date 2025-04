La suspensión de las PASO en PBA se votará este miércoles y el peronismo se prepara para la negociación electoral

Cámara de Diputados bonaerense

La Cámara de Diputados bonaerense votará a favor de suspender las elecciones Primarias para este año en la Provincia de Buenos Aires. Será este miércoles, luego de varias idas y vueltas que concluyeron cuando el gobernador bonaerense envío un proyecto de ley propio con ese propósito, tal como reclamaban desde la Legislatura. Sin embargo, el camino para llegar a esta instancia estuvo signado por idas y vueltas, con la interna del peronismo como telón de fondo. De hecho, el texto que se terminará convirtiendo en ley omite el pedido del gobernador para ampliar los plazos electorales para las elecciones de este año; un requerimiento que lanzó el Poder Ejecutivo, aunque sin mayor recepción.

Bajo la regla no escrita de que en años electorales no se modifican las leyes sobre esa materia, el kirchnerismo argumentó la semana pasada cuando el texto avanzó en el Senado que “no se puede seguir discutiendo, fecha, decreto, ley, ida y vuelta permanentemente”. Fue la presidenta del bloque de Unión por la Patria, Teresa García, quien expuso los argumentos técnicos del sector referenciado en Cristina Kirchner para explicar por qué no se avanzaba con los cambios en los plazos que establece la ley electoral 5109. Sin embargo, hay detrás argumentos políticos.

Lo concreto es que este miércoles el proyecto que se votó en el Senado se discutirá en Diputados. En la Cámara alta fue aprobado por más de dos tercios. Se abstuvo el senador de Unión por la Patria, Federico Faggioli, que integra Patria Grande. Se espera que haga lo mismo la diputada que ese sector, Lucía Klug. En lo macro, pese al rechazo de las dos bancadas de la Izquierda, también se plantea una votación en espejo al Senado.

El miércoles pasado el presidente de la Cámara baja bonaerense, Alexis Guerrera, envío la convocatoria a sesionar para mitad de semana. El encuentro está pautado para las 15 horas de este miércoles y se podrían incluir algunos otros proyectos que no son de carácter electoral.

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera

Así, como contó Infobae, sin la modificación a la ley provincial 5109, las fechas para la presentación de listas y para la elección provincial -convocada para el 7 de septiembre— quedan muy cerca. Para el Gobierno bonaerense, que con a la Junta Electoral deben organizar los comicios, es un problema. Al menos eso dejan correr. De hecho, cuando se estaba por votar en el Senado el proyecto de suspensión de las PASO, la Junta electoral elevó una nota para que se adecúen los tiempos. Es que el proyecto de Kicillof por ejemplo, daba un margen de 70 días entre la presentación de listas y la elección. Actualmente, y así quedará, es de 30 días. Entonces, las listas para elegir diputados y senadores provinciales se tienen que cerrar el 8 de agosto y el 7 de septiembre se llevará adelante la elección.

El plan del Ejecutivo bonaerense de ampliar los plazos también tenía como objetivo político enfocar en la elección provincial. No era lo mismo presentar listas el 29 de junio que el 8 de agosto. Ahora es probable que la discusión interna dentro del peronismo se extienda hasta el filo de cierre de candidaturas.

“¿El problema no era el desdoblamiento y la concurrencia?, bueno, el gobernador tal como lo planteó va a desdoblar la elección, no va a haber elecciones concurrentes y le vamos a suspender las PASO”, desliza un legislador que reporta en las filas de La Cámpora. Agrega: “Ya está, ahora hay que ganar la elección”. En el kirchnerismo abonan también la idea de que el Ejecutivo “se enamoró” de la “victimización” en todo este proceso.

En este marco es que una vez que se termine de aprobar la suspensión de las elecciones Primarias se iniciará un nuevo proceso que tiene que ver con la negociación electoral dentro del oficialismo. En principio hay tres sectores en el peronismo bonaerense para sentarse a negociar: Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Es probable que si se llega a un acuerdo entre las tres patas, luego serán los interlocutores de cada espacio los responsables de las cuestiones técnicas y de los nombres.

La última vez que Cristina Kirchner y Axel Kicillof compartieron un acto público fue en el aniversario de Abuelas, el 23 de octubre del año pasado

La tensión pasará más que nada por las listas en la Legislatura bonaerense, siempre y cuando se alcance un marco de unidad. Hay ocho secciones electorales, es decir ocho listas a completar. Eso podría descomprimir, si es que hay un marco de acuerdo. Un grupo que rodea al gobernador plantea que al ser gobernador y haber juntado más de 40 intendentes que lo respaldan dentro del Movimiento Derecho al Futuro, Kicillof tiene que tener preponderancia en la representación de las listas: un 50%:

Pero más allá de estos sectores dirigenciales hay toda una rama de representación que también buscará estar en las conversaciones: los gremios, los intendentes bonaerenses, los movimientos sociales. Un cálculo inicial es distribuir los lugares con un 33% para cada sector. Las posiciones varían. Suceda o no, lo relevante será quien encabeza las listas seccionales o con posibilidad claras de ingreso a una banca. En la Legislatura está el poder real del sistema político bonaerense.

Otro tema son los nombres e incluso las posibles candidaturas testimoniales, algo que hasta los propios intendentes que respaldan a Kicillof no descartan. Por su parte, el plan de que la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, sea candidata a diputada por la Tercera sección electoral, sigue latente. Por el sector de Kicillof se menciona al actual ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, como candidato a senador provincial por la Primera sección electoral. Pese a que sonó el nombre de Sergio Massa, también para ese lugar, el líder del Frente Renovador evalúa proponer al intendente de San Fernando, Juan Andreotti, como postulante. Ni bien se convierta en ley la suspensión de las PASO en PBA, empezará este proceso. “Será como siempre pasa en el peronismo en estas situaciones; la concurrencia de los distintos sectores, el Frente Renovador, Nuevo Encuentro, el Partido Justicialista, en la resolución de la representación. Además hay que tener cuidado, no se trata solo de una distribución de lugares, se trata de ver qué se representa”, planteó días atrás la senadora bonaerense y jefa del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta provincial, Teresa García, en comunicación con Infobae en Vivo.