El acto de Milei en provincia de Buenos Aires, una demostración de fuerza también ante Mauricio Macri

Karina Milei y Mauricio Macri

El acto que tiene previsto cerrar Javier Milei en La Plata el martes será una demostración de fuerza ante Axel Kicillof y Cristina Kirchner, pero también una exhibición de poderío ante Mauricio Macri en la discusión por el liderazgo opositor en la provincia de Buenos Aires. Se realizará en paralelo a la reunión que convocó el ex presidente en la sede de su partido para poner límites a los dirigentes de su espacio que amenazan con dar el salto a La Libertad Avanza independientemente de lo que diga su líder.

Ese día podrían definirse los términos de una virtual ruptura amarilla, pero los libertarios creen que el macrismo se encamina a crear una “línea interna”. Siguen firmes en asegurar que “no invitaron” a sus socios, Cristian Ritondo y Diego Santilli. Pero por lo bajo admiten que no significa que no querían su presencia; sino que aceptaron que no asistan, aún, para evitar que el PRO estalle.

Por una cuestión organizativa, tampoco podrían asistir: el “Congreso de la Libertad Bonaerense” se celebrará en simultáneo a la reunión que convocó Macri en la sede de su partido en la calle Balcarce, a cuatro cuadras de la Casa Rosada. Fue convocada hace casi dos semanas, “de urgencia”, luego del cimbronazo que provocó en el partido la segunda foto que se tomaron Cristian Ritondo y Diego Santilli junto a Karina Milei y sus armadores políticos, Sebastián Pareja, Eduardo “Lule” y Martín Menem. Pero se dilató.

Karina Milei, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Sebastián Pareja y Lule Menem

Iba a realizarse el martes de la semana pasada, pero se postergó por la irrupción a último momento de la sesión en el Senado bonaerense para suspender la PASO el mismo día. Y hubo consenso para pasarla: es un proyecto en el que que los amarillos estaban muy interesados porque, además de “ahorrar dinero a los argentinos”, les permite ganar más tiempo para conformar alianzas y resolver sus internas. Falta que se apruebe en Diputados, pero ya reina una sensación de distensión entre los armadores de PBA, que ganan dos meses para negociar.

Ambos encuentros tendrán marcadas diferencias. El del oficialismo será un gran acto con 1200 personas, el Presidente y sus ministros. El de la oposición dialoguista, un mítin a puertas cerradas. Pero las cumbres paralelas de PRO y La Libertad Avanza sentarán las bases de la discusión en términos electorales para el resto de 2025. Y lo que se defina en ambos influirá en el otro.

Algunos violetas no descartan que alguno de los referentes de Macri se tomen un auto rumbo a la capital bonaerense para participar del evento de Karina Milei. Desde el partido amarillo todos dicen que no tienen nada que hacer allí, por ahora.

“Ellos (por el PRO) nos necesitan, pero nosotros también a ellos. Podrían aportarnos un nivel a las listas que hoy no estamos teniendo”, dicen desde el Gobierno quienes responden a Santiago Caputo, disconformes con los perfiles de los dirigentes que recluta Pareja.

Mauricio Macri y Cristian Ritondo

Para su “Congreso”, la secretaria general de la Presidencia y Pareja contrataron el salón de eventos privados Vonharv, cuyo slogan es ”Las mil y una formas de hacer Eventos, un lugar pensado para emocionar“. Ubicado en Gonnet, es sede de bodas, cumpleaños y encuentros empresariales. Esta vez, albergará al oficialismo nacional. Abrirá las puertas por la mañana, a las 9.30, y se espera que los ministros arriben a las 15. Por ahora están confirmados Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich; Mariano Cúneo Libarona, y el jefe de Asesores, Demian Reidel. No se informó aún a qué hora hablaría Milei, pero se calcula que podría ser a las 17.

El martes será un día particularmente caliente para la política. En paralelo a las manifestaciones de poderío electoralista de Macri y los Milei, el Gobierno enfrentará la sesión de interpelación por el caso $Libra en el Congreso. Por ahora sólo confirmó que irá el jefe de Gabinete, Guillermo Francos -que también grabó un video invitando al Congreso de Karina Milei, se presupone que llegará a tiempo a ambas citas-. Mientras que los otros tres funcionarios convocados por el Poder Legislativo para rendir cuentas sobre el escándalo que involucra a Milei, Cúneo Libarona (Justicia), Luis Caputo (Economía) y Roberto Silva (Comisión Nacional de Valores) no contestaron si lo harán.

Más allá de no poder evitar enviar un delegado, el Gobierno apuesta como antídoto político y discursivo a la sesión de interpelación, a la reactivación del proyecto de Ficha Limpia en el Senado, que podría llevarse las miradas sobre la política y la justicia en una semana clave.

Ayer, los dos senadores de Santa Cruz que retaceaban sus votos dejaron saber que acompañarán, por lo que la amenaza contra una candidatura de CFK revivió. De todas formas, la ley no afectaría el ámbito bonaerense, y la ex mandataria podría ir por una banca en la Legislatura bonaerense -de hecho, ya manifestó que tiene intenciones en ese sentido-. Excepto que prospere la iniciativa para replicar ficha limpia en la Provincia, propuesta por la Coalición Cívica. En el oficialismo siguen debatiendo internamente si ayudan o no a los “lilitos” provinciales.

Al día siguiente, miércoles, Milei bajará al principal territorio en disputa con PRO, la Ciudad. Aunque el barrio elegido no se confirmó oficialmente, se estima que estaría en Caballito junto a su hermana y el candidato porteño, Manuel Adorni. De los ánimos en la Provincia, el martes, dependerá el tono que utilice en esa primera recorrida por el bastión amarillo por excelencia, que su hermana decidió disputarle a Macri a pesar de que hacerlo pusiera en riesgo un acuerdo en el distrito más poblado.