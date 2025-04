Germán y Sebastián Kiczka ampliaron su declaración en la fase final del juicio por pedofilia

Este miércoles se dará a conocer el veredicto contra los hermanos misioneros

En la fase final del juicio contra el ex legislador misionero, Germán Kiczka, y su hermano mayor, Sebastián, los acusados ampliaron sus declaraciones. Ambos están acusados de haber descargado y distribuido gran cantidad de material de abuso sexual infantil.

En la décima jornada que se llevó a cabo en los Tribunales de Posadas, los hermanos que comparten celda volvieron a prestar testimonio. De acuerdo con la información a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, el ex referente del partido Activar pidió aclarar algunas cuestiones relacionadas con el pendrive —dentro del cual se hallaron almacenados los videos acusatorios—.

Aseguró que ese dispositivo era de su propiedad y lo había utilizado para estudiar a distancia, pero que posteriormente se lo habían dado a un familiar y que ya no tenía el aparato en su poder. “Yo sabía que no tenía un pendrive en mi casa, pero me empecé a preocupar”, dijo y explicó que “era un pendrive que había utilizado porque estudiaba a distancia en aquel entonces. Bajaba apuntes, facturas y cosas del trabajo. Lo usaba para ir a imprimir a las librerías o las oficinas porque no teníamos impresora”.

El juicio llegó a su etapa final

De esta manera, afirmó que, al consultarle a su hermano sobre el dispositivo, este le respondió que “lo usó, lo llevó a su casa y lo llevó de vuelta a su vivienda”, pero reconoció que “evidentemente no fue así”. También detalló que en conversaciones que mantuvieron, Sebastián le aseguró que había eliminado todos los archivos relacionados en una computadora.

En otra parte de su testimonial, Germán negó su participación en grupos de la aplicación Telegram, donde circularían imágenes de abuso sexual de menores. “Nunca escribí, respondí, pregunté, ni me involucré”, sostuvo, descartando haber tenido alguna vinculación con ese tipo de espacios de conversación virtual.

Además, dedicó varios minutos a explicar el contexto de un canal de YouTube denominado “El show de magia del Tío Germán”, el cual, según explicó, nació como un pasatiempo familiar. “Un día se me ocurrió grabar un truco de magia para mi sobrina. Después se sumaron mi hermano Agustín, mis padres y finalmente, Sebastián. Se convirtió en una actividad que hacíamos los domingos en familia”, relató.

Sebastián Kiczka frente al Tribunal (fotos gentileza Canal 12 de Posadas)

Afirmó que los videos eran extensos y que, ante la imposibilidad de enviarlos por WhatsApp, optó por subirlos a la plataforma YouTube por recomendación de su cuñado. Sobre el contenido, remarcó que se mencionan a tres menores de edad: su sobrina Delfina, su ahijado Bautista y Cayetano, el hijo de su prima. “Me dolió muchísimo que esa actividad se haya tergiversado para mostrar algo tan perverso”, expresó.

En la ronda de testigos que pasó por los tribunales el jueves pasado se encontraba la novia Germán, María Alejandra Fassa, quien brindó su versión de los hechos. Pese a que la mujer se negó a responder las preguntas respecto a su relación y las conversaciones que tenía con su pareja, sí accedió a dar detalles sobre cómo era el vínculo con su cuñado.

Los magistrados Gustavo Bernie y Viviana Cukla

El mayor de los hermanos Kiczka, Sebastián, sostuvo su desconocimiento sobre la ilegalidad de los videos. “No sabía que era ilegal mirar estos videos en Internet”, polemizó, al tiempo que reconoció haber accedido al contenido cuestionado en la casa de su hermano. “Un día, en la casa de Germán me puse a tomar cerveza y aproveché la oportunidad para mirar esto porque soy una persona ansiosa. Se estiró la noche, me olvidé de la computadora, estaba convencido que eliminé todo para no dejar rastros, pero dejé el pendrive”, concluyó.

En su primera confesión ante el tribunal, Sebastián había despegado de la causa a su hermano de 44 años. “Era yo quien utilizaba la computadora Acer. Por enésima vez, quiero pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”, indicó en una de las primeras jornadas.

Los magistrados Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (subrogante) darán a conocer el veredicto este miércoles 16 a partir de las 8.30 de la mañana, en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales, de la capital provincial.