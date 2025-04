El juicio por pedofilia al ex diputado misionero entra en su fase de definición y crece el misterio sobre un término clave

El ex legislador misionero Germán Kiczka (Fotos: Prensa STJ Misiones )

Quedan seis audiencias en el juicio que se le sigue al ex legislador Germán Kiczka y a su hermano mayor Sebastián. Está previsto que el miércoles 16 de abril, los jueces Gustavo Bernie; Viviana Cukla y César Yaya decidirán si los Kiczka son o no condenados por los delitos que se le imputan. Sobre Sebastián pesa además un cargo de abuso sexual de una menor.

En las seis jornadas que han transcurrido hasta ahora han declarado 28 testigos de los 67 propuestos por las partes. De ese global, 18 expusieron en forma presencial, mientras que los aportes de 10 más se dieron por lectura.

El lunes se terminó de armar el pliego de preguntas para Pedro Puerta. El hijo del ex gobernador misionero y expresidente provisional hizo uso del derecho que le asiste como legislador provincial para declarar por escrito.

Su testimonio es uno de los más esperados por varios motivos. Pedro Puerta y Germán Kiczka conformaban el bloque del Partido Activar en la legislatura misionera hasta que el acusado de pedofilia fue expulsado. Puerta intentó tomar distancia, pero en Apóstoles, donde vivían ambos, se sabe que tenían una relación de años. Compartieron varios emprendimientos, además del político, y hasta condujeron juntos un programa de radio.

En el listado de preguntas que Puerta deberá responder hay una que llama la atención. Se trata de la N° 8 del pliego de Fiscalía. La acusación quiere conocer si sabe “a qué se refiere el término fotija y si sabe en qué contexto y con qué significados los utilizaba el imputado” Germán Kiczka.

Los jueces César Yaya, Gustavo Bernie y Viviana Cukla (Prensa STJ Misiones)

Los fiscales mantienen un mutismo extremo sobre este eje. Esperarán la respuesta de Puerta. Y no adelantarán nada de lo que tienen preparado al respecto hasta entonces. Extraoficialmente, se rumorea que el vocablo es una contracción de palabras para referirse a una imagen del miembro sexual masculino. Pero el interés está en saber qué dice el actual legislador sobre el uso que le daba Kiczka al término.

Por ahora, la acusación, en manos de los fiscales Martín Rau y Antonio Glinka, se muestra confiada. Ha dejado entrever que las pruebas que se han ido mostrando se condicen con lo que pretenden probar y que anticiparon a los jueces al momento de la apertura del juicio.

Al respecto, consideran que el Tribunal ha podido constatar el peso de la evidencia a través del material exhibido, tarea que estuvo a cargo de peritos informáticos. Además, las pericias psiquiátricas que han volcado en el caso demuestran, según su entender, que tanto Germán como su hermano Sebastián comprendían la criminalidad de los actos que realizaban.

Ambos hicieron uso del derecho de prestar declaración indagatoria en la segunda audiencia. Pero no contestaron preguntas. “Me declaro total y absolutamente inocente de todos los cargos que se me imputan. Bajo juramento, declaro que nunca en mi vida busqué o descargué, me interesó y mucho menos compartí material de pornografía infantil, ni nada que se le parezca”, afirmó Germán.

En esa línea, sostuvo: “Esto es una persecución política. Lo fue siempre, desde un principio”.

Se espera que el Tribunal dé a conocer la sentencia el próximo 16 de abril

Sebastián, en tanto, buscó desligar a su hermano de los hechos y asumir toda la responsabilidad. “Era yo quien utilizaba la computadora Acer. Por enésima vez, quiero pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”, afirmó.

Los Kiczka tienen estrategias defensivas diferenciadas. A Germán lo defiende el abogado Gonzalo de Paula, mientras que al mayor lo patrocina Eduardo Paredes.

A ambos se les atribuye haber descargado de internet y facilitado a otras personas una gran cantidad de material de abuso sexual infantil. En esos registros, se veía a niños menores de 13 años siendo ultrajados. La edad agrava en un tercio la pena en expectativa, llevándola a entre 4 y 8 años. Sobre Sebastián, pesa además el cargo de haber abusado de una menor de 15 años en el baño de un gimnasio.

La investigación que los involucra comenzó el 16 de enero de 2024. Fue a partir de un correo electrónico enviado a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) por Tom Farrel, director de Innovación de la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition - CRC).

Farrel relató que en coordinación con el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (IMEC, por sus siglas en inglés), CRC estaba trabajando en la operación denominada “Guardianes de la Niñez”. El objetivo era identificar a víctimas de abuso sexual en línea y presuntos agresores que comparten material de este tipo. Se adjuntaron las direcciones IP involucradas en los hechos ubicadas en la Argentina. De esta manera llegaron hasta el domicilio del ahora ex diputado misionero y a su hermano.