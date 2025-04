Un testigo clave se despegó del ex diputado provincial misionero acusado de pedofilia

La sentencia contra los hermanos Kiczka se dará a conocer el próximo 13 de abril (NA)

El actual diputado provincial por el Partido Activar, Pedro Puerta, declaró en el juicio contra Germán Kiczka, acusado tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil, y negó ser su amigo o tener algún tipo de relación personal.

El hijo del exgobernador hizo uso de su derecho a declarar por escrito. La Fiscalía le envió un pliego de preguntas y sus respuestas fueron leídas en la audiencia de este viernes y generaron muchas suspicacias.

“El vínculo que me unía era puntualmente político”, dijo Puerta. Y agregó: “Formábamos parte del mismo partido”. De hecho, señaló que compartían banca en la legislatura provincial.

Esto generó cierto ruido en quienes conocen la realidad de Misiones y de Apóstoles, la pequeña localidad donde viven. Allí coinciden en que ambos tenían una amistad. Y que fue gracias a esa relación que Kiczka logró vincularse con las empresas de la familia Puerta. Más tarde saltaría a la política. Unión Popular, fuerza creada en 2011 por Eduardo Duhalde (de estrecha relación con el padre de Pedro, Ramón Puerta) fue la primera experiencia. Luego, vendría Activar.

Pedro Puerta y Germán Kiczka llegaron a realizar juntos un programa de streaming. Se llamaba “Social Club”. Existen fotos y videos de esa producción que tenía referencias constantes a temas sexuales de manera chabacana. Puerta llegó a decir allí que conocía un producto, un “estimulante erótico” que, colocado en el mate, facilitaba las relaciones sexuales. “Hermano - dice en el video mirando a Kiczka - No sabés lo que es. Me quedé sin yerba”.

Los hermanos Kiczka en el jucio

Los fiscales Martín Alejandro Rau y Antonio Vladimir Glinka pusieron la lupa sobre estos puntos de la declaración del actual diputado provincial. Pero guardarán sus cartas hasta el momento de los alegatos finales.

Por otro lado, Puerta especificó que durante el primer allanamiento a la vivienda de los Kiczka no estaba en Apóstoles. El procedimiento fue el 28 de febrero de 2024. “Me encontraba en la ciudad de Mar del Plata, participando de un evento organizado por la Fundación Hacemos, encabezado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal”, declaró.

Por ese entonces, Activar aún era parte de Juntos por el Cambio. Tiempo después, se realinearía en el espacio libertario.

La Fiscalía preguntó también si Kiczka le había pasado material de abuso sexual infantil. “No. Nunca me envió ese tipo de contenido”, aseveró. “Jamás insinuó hacerlo”, agregó. “Ni tengo conocimiento de que haya enviado algo similar a alguien conocido por mí”, completó Pedro Puerta.

Antes le habían consultado si Kiczka había compartido pornografía vía WhatsApp. “No recibí fotos ni videos de carácter pornográfico o sexual, ni de forma directa ni a través de dispositivos electrónicos o impresos”, expresó. “En algunos grupos de mensajería donde él participaba, como suele ocurrir en ámbitos informales, se pudieron haber compartido ocasionalmente stickers o memes con connotaciones de doble sentido”, acotó. “Pero nunca material explícito, ni que pudiera interpretarse como contenido sexual inapropiado o dirigido de manera personal”, completó.

Germán Kiczka en la legislatura provincial de Misiones

Una palabra clave y misteriosa

La pregunta 8 del cuestionario de la acusación está relacionada a una palabra clave para la investigación: “fotija”. A Puerta le pidieron que diga “si sabe a qué se refiere el término y en qué contexto y con qué significado (la) utiliza el imputado”.

“No tengo certeza sobre el significado exacto del término fotija”, contestó. “Según mi interpretación que surge de lo que veo en redes sociales y en entornos informales, entiendo que es parte de una jerga digital o lenguaje de redes, uno de tantos ‘slangs’ y que en algunos casos puede tener connotaciones vulgares o sugestivas”, consignó Puerta.

“No obstante -agregó- su uso suele estar atravesado por un claro animus jocandi, es decir, con una intención humorística o de broma, y no con un sentido literal”, opinó a renglón seguido.

Se trata de “expresiones exageradas que se utilizan en tono irónico o en clave de humor, como ocurre con muchas frases en redes sociales. Al menos es la interpretación que puedo tener yo”, explicó.

“También me han comentado que la palabra podría tener otros significados en distintos contextos culturales, como ser la religión o el arte. En lo personal no recuerdo que esta sea una palabra habitual de mensajería”, indicó. ”No sé en qué contexto o con qué significado podría llegar a haberlo utilizado el imputado”, concluyó.

Las audiencias del juicio continuarán el lunes 14 a partir de las 8.30 de la mañana. Será la antepenúltima antes del cierre del debate. Está previsto que el miércoles 16 el Tribunal Penal 1 de Posadas, integrado por Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya (subrogante), dé a conocer la sentencia.

Germán y su hermano mayor Sebastián enfrentan los cargos de tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil. La pena en expectativa va de 3 a 6 años. En el caso, se agrava en un tercio por ser las víctimas menores de 13 años. A Sebastián se le imputa también el abuso de una chica de 15 años en el baño de un gimnasio.

En los distintos allanamientos se encontraron dispositivos con gran cantidad de material de abuso sexual infantil. La investigación formó parte de una pesquisa internacional, llamada “Guardianes de la niñez”, que tuvo sus ramificaciones en la Argentina.