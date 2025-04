El Gran Buenos Aires en el centro de la escena: botín de disputas políticas, donde la economía y la inseguridad no dan tregua

La inflación de marzo marcó 3,7%

Según el INDEC, la inflación de marzo en el Gran Buenos Aires fue del 3,9%, por encima del promedio nacional, del 3,7%. El segundo aumento consecutivo. El último informe del organismo estadístico, correspondiente al segundo semestre del 2024, también confirmó en el conurbano uno de los registros más altos en términos de pobreza e indigencia: 42,1% y 10,1%, respectivamente. El mes pasado, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, que impulsó la suba de la canasta básica, se incrementó en un 6,3% en esa región, peor aún que el 5,9% nacional. El tomate redondo, por ejemplo, tuvo una suba exponencial del 105% en el Gran Buenos Aires en marzo respecto a febrero; el precio de la papa creció un 28%, y el cuadril un 8,5%.

La economía no es, sin embargo, la única variable que explica la urgencia de un conurbano, como el bonaerense, que en plena campaña vuelve a transformarse en botín de disputas políticas entre el peronismo, sumergido en una puja facciosa, el Gobierno y el PRO, envueltos en la posibilidad de un acuerdo que todavía tiene mucha tela para cortar.

En el Gran Buenos Aires, la inseguridad y la violencia también son moneda corriente. El fin de semana pasado, una guerra a tiros entre dos bandas narco en el llamado triángulo de Bernal, entre Quilmes y Avellaneda, terminó con la vida de un chico de 16 años. Sus familiares y amigos cortaron un sector de la autopista Buenos Aires-La Plata para reclamarles con prepotencia una ayuda económica a los automovilistas para solventar, en teoría, los gastos del velorio. Hubo enfrentamientos con la Policía. Las imágenes que se viralizaron dan cuenta de la fragilidad social, y del límite muy difuso entre la vida y la muerte. El video más alarmante fue el de un menor que intenta enfrentarse a un policía a cuchillazos.

Hay intendentes que están muy alarmados por la escasísima presencia de las fuerzas de seguridad federales. “Patricia Bullrich montó un operativo en Rosario, ¿por qué no viene al conurbano que está igual o incluso mucho peor?”, se preguntó en la semana un jefe comunal de la primera sección electoral que enfrenta un escenario muy riesgoso en términos de seguridad. Los intendentes son conscientes de la proliferación de bandas narco que, en simultáneo a otras problemáticas, hicieron estragos en la vida cotidiana de los bonaerenses. Por ejemplo, en el juego infantil. Es un problema que detectó la Iglesia hace tiempo. Los clanes criminales, por caso, empezaron a hacerse cargo de las deudas de los menores por apuestas clandestinas y juegos autorizados, en los que despilfarran lo poco que tienen. A cambio, intentan captar a esos chicos como “soldaditos”.

Según los estudios focales de distintas consultoras, la economía y la inseguridad son los dos temas que regulan el humor social en el conurbano. “La preocupación por los precios de la canasta básica es transversal a todos los perfiles”, concluyó uno de esos informes de opinión pública. En los estudios se reconoce una situación macroeconómica mucho más estable, pero son muy pocos los que perciben un bienestar económico mayor.

“En lo que tiene que ver con la micro doméstica, hay un enorme deterioro y una sensación de inseguridad tremenda. No se ve con tanta claridad la responsabilidad sobre quién recae, pero hay una mirada más crítica del Gobierno desde hace un par de meses. La gente ve mayor estabilidad de precios, pero hay un problema con los ingresos”, explicó un consultor que trabaja para el Gobierno y la oposición y suele estudiar el Gran Buenos Aires.

El anuncio del viernes del acuerdo con el Fondo Monetario, que prevé un desembolso inicial de USD 12.000 millones para este martes y un total de USD 19.600 millones con fecha de junio; el levantamiento del cepo cambiario y una corrección del tipo de cambio, que desde este lunes flotará entre bandas entre los $1.000 y los $1.400, fue festejado a rabiar por el oficialismo, aunque en el seno del Ejecutivo reconocen los riesgos de un proceso que puede recrudecer el rebote inflacionario de marzo, en plena campaña electoral. “Este presidente no tiene ninguna especulación política”, aseguró Luis Caputo. Confirmó incluso un “mayor esfuerzo fiscal”, del 1.3% al 1.6% del superávit, “aún en año electoral”.

“Se puede desvanecer la idea del milagro económico por bastante tiempo. Se festeja como un triunfo, pero en el fondo implica una devaluación. Eso va a recalentar la inflación y van a ser meses duros para el Gobierno en el corto plazo, aunque en el mediano plazo empieza un camino de estabilización mucho más consistente que hasta ahora”, reconoció un economista de la oposición amigable.

Ayer a media mañana, Caputo hizo una ronda de consultas con economistas de diversos sectores, aunque amigables para el paladar del Ejecutivo. Media docena de ellos desfilaron por la oficina del ministro de Economía.

En el centro de la escena, como un polvorín que siempre está a punto de explotar, el conurbano se perfila en los próximos meses, otra vez, como el epicentro de la campaña electoral bonaerense que, por definición de Axel Kicillof, estará por primera vez separada del calendario nacional -¿se encamina INDRA a quedarse con el escrutinio provisorio?-. Una decisión que hasta ahora nadie se había animado a tomar, que revolucionó al peronismo y lo dejó al borde de la fractura, y obligó a La Libertad Avanza y al PRO a acelerar las negociaciones de una alianza que en la última semana tuvo avances significativos.

En ese proceso, Karina Milei se convirtió en una figura clave. La hermana del Presidente es plenamente consciente de que estos tiempos serán de mayor exposición para ella. Los últimos meses no le sentaron demasiado bien, principalmente por el estallido del caso $LIBRA. Una consultora de primer nivel midió su popularidad y este mes alcanzó el 54% de imagen negativa frente a un 28% de positiva. “El jefe”, como la llama el Presidente, reconoce en la intimidad que el verano tampoco fue bueno para su hermano y para el Gobierno, que la precariedad interna perjudicó a la gestión pero que el sistema de toma de decisiones ideado por Milei seguirá su curso. El jefe de Estado pasa largas horas consumido por su teléfono y recluido en Olivos, lo que le impide la aplicación de mayores filtros, como en algún momento trascendió tras la polémica por el caso $LIBRA, investigado ahora por la Justicia y el Congreso.

El Presidente delegó en su hermana el armado político de LLA y la territorialidad, y Karina Milei se abocó entonces a la construcción de un proyecto a nivel nacional -apoyada en los Menem-, con una impronta muy fuerte en la capital, en contra de los Macri, y en territorio bonaerense, un trabajo para el que designó a Sebastián Pareja.

Pareja se vio el lunes por la noche con Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro, tres de los dirigentes del PRO que están decididos en avanzar en un acuerdo electoral con el gobierno a nivel distrital y nacional en territorio bonaerense. El miércoles, los tres volvieron a reunirse con delegados libertarios, esta vez con la presencia de la secretaria General, de Eduardo “Lule” y Martín Menem, y de Pareja, en Diputados.

Karina Milei, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Sebastián Pareja y Lule Menem

En ese encuentro que la hermanísima anunció al otro día desde sus redes se resolvió empezar a delinear candidatos y la situación de cada distrito. Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados y presidente del PRO Bonaerense, prevé discutir el tema este martes en una reunión partidaria en el búnker de la calle Balcarce. “El acuerdo no incluye a Mauricio, no tiene injerencia”, sinceró en estas horas uno de esos dirigentes.

La posibilidad de una alianza divide aguas dentro del PRO. Rememora el acuerdo que en el 2013 alcanzaron con el Frente Renovador de Sergio Massa, para obturar -así lo promocionaron en aquel momento- cualquier intento avasallador del kirchnerismo.

Por entonces, el PRO coló en la lista del tigrense -el pacto se selló en el mismísimo despacho de Massa en la intendencia de Tigre- a tres candidatos. Pero el acuerdo incluía una cláusula no escrita por la que el ex intendente se comprometía a no presentar ninguna lista en la capital, el bastión estrella del PRO, ni en los distritos gobernados por el partido amarillo. En particular, Vicente López.

Esa cláusula se rompió este año, cuando LLA avanzó a paso firme en la capital. “No tenemos que ir a un acuerdo, no solo por eso, si no porque ellos no tienen territorialidad, y nosotros sí. No nos conviene”, opinó un dirigente bonaerense que rechaza las conversaciones con el Gobierno y que tuvo una activa participación en la alianza con Massa en el 2013.

José Luis Espert (Maximilano Luna)

En esa cumbre de mediados de semana en el despacho del presidente de la Cámara baja no estuvo José Luis Espert. Tampoco había estado en el anterior encuentro, en Casa Rosada, que incluyó a Milei quien, sentado a un costado de la mesa, le dejó la cabecera a la hermana. Se supone que el diputado tiene la promesa del Presidente para encabezar la lista en territorio provincial. Es la hoja de ruta con la que trabaja el legislador, al que, colaboradores de la hermanísima, ya le avisaron que el financiamiento de la campaña estará centralizado en un esquema monitoreado celosamente por la funcionaria.

El ex presidente había pedido en la semana que esperaran a la elección de la capital del 18 de mayo, que acumula muy serios enfrentamientos con los Milei, para definir los pasos a seguir. Le contestaron que cuatro días antes de ese test, el 14 de mayo, deben inscribirse las alianzas provinciales.

Es que la elección bonaerense tomó otro color desde el momento que Kicillof anunció el desdoblamiento del calendario y Cristina Kirchner amenazó con postularse por la tercera sección electoral para disputarle al gobernador la conducción del peronismo en la sección más populosa y relevante del Gran Buenos Aires, con casi 5 millones de electores. Solo entre La Matanza y Lomas de Zamora concentran un tercio de esos votos.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof

La advertencia de la ex presidenta movió el avispero provincial. Y se empezó a fantasear con que la elección de diputados y senadores provinciales podría seguir los pasos de los comicios porteños, que en la categoría legislador ofrece una verdadera batalla política de tal magnitud que puede definir el futuro del PRO, de Mauricio y Jorge Macri, y golpear o empujar a Karina Milei en su apuesta en la capital con la postulación de Manuel Adorni y su decisión de enfrentarse en una guerra feroz con los Macri en su casa matriz.

En los últimos días surgieron versiones de una potencial postulación de Santilli, al que “El jefe” llama “El Violeta”, en la primera sección electoral bonaerense, aunque desde el entorno del diputado lo adjudicaron a “operaciones de prensa”. Trascendieron también rumores de una eventual candidatura de Massa en esa misma sección, que contempla a Tigre y que reelige senadores, a pesar de que, como con Santilli, endilgaron la información a corrillos políticos malintencionados.

Entre esos sectores del peronismo, el gobierno y el PRO surgen además otras variantes. Sectores del PJ que no comulgan ni con Cristina Kirchner ni con Axel Kicillof, y la variante radical, que en la Provincia conserva a dirigentes como Maximiliano Abad o Facundo Manes. En el primer caso, más cercano a sectores del PRO. En el caso del neurocientífico, más cercano al peronismo.

El diputado mantiene reuniones mensuales con Eduardo “Wado” de Pedro y otros dirigentes del PJ, nucleados por representantes de la Iglesia. El miércoles, por ejemplo, el neurocientífico participó de la presentación de un libro en Avellaneda junto a Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcolpal, el sindicalista Pablo Flores y Alejandro “Peluca” Gramajo, de la UTEP de Juan Grabois.

En el Gobierno están seguros de que el peronismo K, a pesar de la fractura interna, irá unido a la elección provincial y a la nacional de octubre. Y que, para eso, es indispensable aglutinar al electorado de la centroderecha. A pesar de Macri. A diferencia del 2023, y lo que sucede ahora en la capital. En un conurbano tan caliente que, de a ratos, parece dispuesto a quemarse.