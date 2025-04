Caso Bailaque: realizan allanamientos en Rosario en domicilios vinculados al empresario Fernando Whpei

La PSA allanó esta mañana un domicilio particular en Santiago al 800, en Rosario.

La Justicia de Rosario ordenó este viernes al menos dos allanamientos en el marco de una de las causas judiciales contra el juez federal Marcelo Bailaque. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que los procedimientos, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se llevan a cabo en un domicilio del empresario Fernando Whpei, amigo íntimo del magistrado, y en la Asociación Mutual Unión Provincial.

Los allanamientos se desprende de los datos que aportó como “arrepentido” Carlos Vaudagna, un ex jefe regional de la ex AFIP. Entre otras cosas, dio detalles de una maniobra para extorsionar a los financistas Jorge Oneto y Claudio Iglesias.

Todo comenzó en 2019 con una supuesta investigación administrativa en el marco de la ex AFIP. El segundo paso fue una denuncia anónima para que intervenga el juez federal Rosario. La base de esa presentación era información sensible que tenía la ex AFIP. El objetivo final era extorsionar a los empresarios. Concretamente, pedirles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo de director.’

“El Dr. Bailaque requirió una fiscalización respecto de Iglesias y Oneto, tarea que, producto de los acuerdos espurios concretados, fue sustituida por la presentación de dos informes de carácter reservado elaborados por la Dirección de Investigación de AFIP. A partir de la confección y presentación de estos informes, el Dr. Marcelo Bailaque dispuso una serie de decisiones legalmente infundadas como ser el allanamiento y el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos respecto del Sr. Iglesias”, detalla un acta de la declaración de Vaudagna.

Carlos Vaudagna declaró que armaron con Marcelo Bailaque una causa para extorsionar a dos empresarios.

El ex funcionario de ARCA aseguró que todo comenzó en una reunión en la casa de Bailaque, de la que también habría participado Fernando Whpei, íntimo amigo del magistrado. “A partir de ese dato comenzamos a investigar y se activaron estos allanamientos”, se limitó a confirmar una fuente de la investigación.

Los allanamientos fueron autorizados por el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz, el mismo que homologó el acuerdo como arrepentido del ex jefe regional de ARCA Carlos Vaudagna.

Uno de los procedimientos, a cargo de la PSA, se realiza en un domicilio particular ubicado en la calle Santiago, entre Córdoba y Rioja. En paralelo, efectivos de la misma fuerza llevan a cabo un operativo en Sarmiento al 800, entre Santa Fe y Córdoba. Allí hay una dependencia de la Asociación Mutual Unión Provincial, propiedad de los hermanos Fernando y Guillermo Whpei.

Noticia en desarrollo