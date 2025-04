Círculo rojo: Llao Llao atípico, una charla reservada, horas cruciales en la Corte e internas para todos los gustos

El hotel Llao Llao, centro del foro de empresarios

A diferencia de anteriores ediciones, esta vez no hubo políticos. El hotel Llao Llao, el más exclusivo de la Patagonia, tampoco estuvo como en otros años: con el Ala Bustillo en temporada de reformas, solo se habilitó para la ocasión el Ala Moreno, por lo que los organizadores, guiados además por una necesidad de privacidad, cerrado el establecimiento exclusivamente para los participantes del foro empresario que cada año concentra a buena parte del establishment local.

Horacio Marín, el presidente de YPF, sí viajó hasta Bariloche para participar de uno de los paneles. Recibió, según trascendió, una airada ovación por su presentación, basada en los planes de la compañía para los próximos años. “No hubo funcionarios como otros años, y no se habló de política”, aseguró uno de los participantes. De hecho, el viernes, durante la última jornada del foro, uno de los panelistas abundó durante su alocución: “Llevamos decenas de horas de debate y no se pronunció la palabra Estado”. En años anteriores, el Llao Llao fue anfitrión de un selecto grupo de candidatos en plena campaña electoral.

Entre los organizadores se paseaban por el lobby del hotel Marcos Galperin (Mercado Libre), Eduardo Elsztain (IRSA), Guibert Englebienne y Martín Migoya (Globant), Carlos Miguens (Grupo Miguens) y Luciano Nicora (Endeavor), entre otros.

Hasta principios de semana, Javier Milei tenía previsto participar del cierre del evento después de la llamativa frase que pronunció en la edición del año pasado, y que le valió incluso una denuncia penal: “El que fuga es un héroe”, había dicho para el deleite del público. Sin embargo, el presidente privilegió el premio que recibió en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en La Florida, y viajó hacia Estados Unidos, por lo que no fue de la partida. Al final, Milei se volvió de ese país sin la foto con el líder republicano.

Durante el foro, de todos modos, sí hubo un consenso generalizado sobre el rumbo del programa económico de la administración libertaria, en momentos, en teoría culminantes, de las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario. Fue bien recibida, además, la presentación de Daniel Pinto, el argentino director de Operaciones del JP Morgan, que viajó especialmente para la ocasión y que, según trascendió, está próximo a retirarse de ese gigante del mundo financiero. También el boliviano Marcelo Claure, un multimillonario ligado a las finanzas y al mundo del fútbol, que sedujo al auditorio con sus historias.

Mauricio Macri y Diego Santilli

De la Patagonia al Área Metropolitana. Mientras tanto, hay una historia a la que todavía le restan varios capítulos y es la que cuenta la relación entre La Libertad Avanza y el PRO, en plena tensión por las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, a desarrollarse el próximo 18 de mayo.

Cuando las listas estaban a punto de cerrarse, Diego Santilli y Cristian Ritondo se fotografiaron en Casa Rosada junto a los hermanos Milei, una imagen que causó un enorme revuelo entre las filas del PRO, y que obligó a Mauricio Macri a instalar que él había estado detrás de ese encuentro.

Eso fue, al menos, lo que se ventiló en su momento. Lo que hasta ahora no había trascendido fue la reunión que, horas después de esa reunión, mantuvieron Santilli y el ex presidente, a solas, con apariciones intermitentes de Fernando de Andreis.

“Vos ya cerraste...”, se adelantó Macri. “No, y no es nada distinto a lo que vengo haciendo hasta ahora”, le respondió “El Colorado”, según confiaron fuentes al tanto de esa conversación. En esa conversación se habló, además, de la posible performance del PRO en la capital. Macri desconfía. Cree que el diputado y otros dirigentes preparan el terreno para abandonar el barco amarillo y pasarse al bando de los violetas.

Santilli no prevé por ahora pegar ningún salto. Al menos no de manera unilateral, a pesar de que, como trasciende dentro del gobierno, Karina Milei estaría dispuesta a recibirlo. El diputado quiere saber, antes que nada, si se avanza en un acuerdo entre el resto de los dirigentes del PRO y la cúpula libertaria, y qué será de la vida de José Luis Espert, al que promocionan para encabezar la boleta de diputados nacionales en octubre. Distinto es el caso de Ritondo, que es presidente del PRO bonaerense y jefe del bloque del PRO en la Cámara baja.

Karina Milei y la diputada Lorena Villaverde

Y otra vez a La Patagonia. En año electoral, disputas, se sabe, hay en todas partes. Río Negro no es la excepción, la provincia gobernada por Alberto Weretilneck, de aceitado vínculo con la Casa Rosada. En este caso, la puja empieza a desarrollarse en La Libertad Avanza. La diputada Lorena Villaverde, que tiene mandato hasta el 2027, quiere encabezar la boleta de senadores. Pero apenas blanqueó sus intenciones se desató un conflicto que comienza a escalar cada día más.

Por ahora, si es que se avanza en un acuerdo partidario, suenan la legisladora y Aníbal Tortoriello, diputado del PRO con mandato vigente, ex intendente de Cipolletti, con buen respaldo a nivel provincial.

Hasta ahora no sería más que una disputa distrital si no fuera porque Villaverde se hizo famosa a raíz de la denuncia pública que Martín Soria, colega del kirchnerismo, hizo trascender a mediados de marzo en el recinto, cuando implicó a la legisladora con una detención que habría tenido en Estados Unidos por presunto tráfico de cocaína. Se sumó, además, una investigación por supuestos lavado de activos y la venta de lotes en Las Grutas -de allí es oriunda- que no estarían habilitados como tales.

La denuncia parlamentaria alertó a los operadores de La Libertad Avanza que veían con buenos ojos la candidatura de la diputada como cabeza de lista para el Senado en las elecciones de octubre próximo. El escándalo público la hizo retroceder varios casilleros.

“Festejamos la decisión de Donald Trump de prohibir el ingreso de Cristina (Kirchner) y su entorno con causas de corrupción a Estados Unidos. Será hora de ver también los casos como el de Villaverde, que tiene problemas con la Justicia norteamericana por causas por las que la línea de la administración republicana es muy clara”, resaltaron fuentes cercanas a la Casa Rosada. Agregaron: “Haber dejado que Karina tenga fotos con ella es un error porque Javier es tajante con estos casos”.

Axel Kicillof en el Teatro Argentino de La Plata, el jueves

Y ahora a Buenos Aires. Sin embargo, en tren de pujas internas la discusión en el peronismo bonaerense acapara buena parte de la atención del sistema político y del círculo rojo porque la relación entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof corre serios riesgos de romperse definitivamente en las próximas horas.

En ese contexto, el discurso del gobernador del jueves en la sala Ginastera del Teatro Argentino platense fue interpretado por varios de los asistentes como un virtual estreno de su proyecto presidencial. “Quiere copiar a Cristina, la toma de referencia: se sienta, habla de política y de economía, pero a diferencia de Cristina acá es más difícil seguirlo”, comentó el referente de un grupo de militantes que se acomodó en la bandeja superior del teatro. Algo similar trasciende de algunos de los integrantes del Movimiento Derecho al Futuro, también lo ven de esta manera. En esa misma sala, la ex presidenta y el gobernador se encontraron por última vez, con Estela Carlotto como testigo, que en ese momento aclaró: “Ni se saludaron”.

“La unidad no es solo un frente electoral para ganar las elecciones, es la unidad de una coalición de gobierno, donde hay posiciones distintas pero que tiene que haber un funcionamiento armónico y coordinado”, planteó Kicillof. “Logramos la unidad con el Frente de Todos, ganamos las elecciones y después no pudimos gobernar con ese sistema. En el propio gobierno había posiciones distintas. No había unidad en el propio gobierno”, siguió el gobernador. Apuntó, evidentemente, a tratar de poner en evidencia, de manera tácita, el quiebre que existe dentro del peronismo y la estrategia pública impulsada por parte de Cristina Kirchner, que envió en los últimos días a dirigentes de su riñón como Teresa García o la camporista Florencia Carignano a embestirlo políticamente. La senadora provincial, con un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense. La diputada nacional, con un ejemplo infantil en un canal de streaming.

A Kicillof se le había propuesto realizar el acto en otra sede bonaerense, pero se inclinó por esa sala de ese teatro emblemático del cristinismo, el lugar en el que ella se catapultó a la Presidencia. Se compraron banderas argentinas para los asistentes, en particular para los funcionarios. “Así te dabas cuenta quién era quién, banderita en mano”, aseguró un invitado.

Lo cierto es que, siendo el Teatro Argentino un organismo que depende del Instituto Cultural bonaerense, fue notoria la ausencia protagónica de la ministra a cargo del área, la camporista Florencia Saintout, que alberga en su estructura a muchísimos más integrantes de esa organización, como en el caso del Museo provincial MAR de Mar del Plata. “Axel tiene todas las intenciones, no hay dudas de que está preparado, pero le falta ejercer más autoridad como referente político. No sea cosa que vuelvan a replicar el modelo sciolista, y ya sabemos cómo le fue a Daniel”, sentenció un diputado provincial del PJ de la tercera sección electoral que el jueves llegó tarde a otra fallida sesión por la suspensión de las PASO.

Horacio Rosatti, juez de la Corte Suprema

Horas cruciales. La ex presidenta, de todos modos, está tan pendiente de los próximos pasos del gobernador como de los movimientos en la Corte Suprema tras el recurso de queja que presentó por el caso Vialidad, condenada a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida que, de confirmarse, le impediría ser candidata.

En los pasillos de Talcahuano se asegura que desde el máximo tribunal se hizo trascender que no hay urgencia alguna, a la espera de que se envíen los recursos -no solo el de Cristina Kirchner- del fiscal de cámara a la Procuración. En el último acuerdo, la presidencia de la Corte no llevó el expediente a la reunión, y eso levantó suspicacias. Según las fuentes, se espera aún a que la Secretaría Penal libere el expediente y sea llevado a la próxima reunión.

Lo cierto es que, en el medio, aparecieron versiones de mensajes cruzados entre fuentes cercanas a Horacio Rosatti y operadores del kirchnerismo.

Algunos de esos trascendidos se vincularon además con la causa centrada en Lázaro Báez por “La Rosadita” que entró en la Corte en julio del 2023 y que aún no tiene resolución. “Rosatti lo tiene parado”, planteó una fuente. “Si alguien googlea los últimos 24 meses puede darse cuenta que eso no es un disparate si no una infamia”, expresaron fuentes cercanas al presidente de la Corte. En la Corte explicaron que esa demora se debe a que aún “no hay unidad en el criterio técnico” del delito investigado, y que el fallo vería la luz antes de la feria judicial de invierno.