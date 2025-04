El Gobierno restó importancia al rechazo del Senado al pliego de García-Mansilla: “La Corte ya resolvió y le tomó juramento”

Guillermo Francos consideró que la designación de Manuel García-Mansilla es "constitucional" yt le respondió a Ricardo Lorenzetti (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Como cada fin de semana de su gestión, el jefe de Gabinete nacional y vocero sin título oficial del Gobierno, Guillermo Francos defendió la gestión de Javier Milei y, en el caso de este sábado, lo hizo para restar importancia al rechazo del Senado al pliego del juez Manuel García-Mansilla, nombrado por decreto y ya en funciones en la Corte Suprema.

“La constitucionalidad de un acto lo juzga la Corte Suprema, es el último órgano y la Corte ratificó los decretos del presidente Milei designando en comisión a García-Mansilla y a Lijo porque de hecho le tomó juramento a García-Mansilla”, argumentó en una entrevista concedida a Radio con Vos, donde también dedicó algunas ironías a los comentarios que hizo sobre el tema el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti.

Frente al rechazo del Senado al pliego de ambos jueces propuestos por decreto presidencial, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el jefe de Gabinete volvió a poner a la Corte Suprema como el órgano que, más allá de la Cámara Alta, ya convalidó la decisión del Gobierno de nombrar a estos jueces en comisión hasta el 30 de noviembre.

"Le habrá tomado juramento", ironizó Francos sobre la Corte y Lorenzetti (Matías Arbotto)

Fue también una respuesta al fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien tras el rechazo del Senado, le ordenó a Manuel García-Mansilla que se abstenga de intervenir en causas judiciales mientras mantenga su cargo como juez en comisión designado por el Poder Ejecutivo. Es que García-Mansilla firmó unos 50 fallos antes del tratamiento de su pliego en el Congreso.

“De lo que resolvió el juez kirchnerista Ramos Padilla, juez federal en La Plata, (pienso que) fue con intencionalidad política. Tenía escrita su resolución antes de que saliera la del Senado rechazando los pliegos. Me preocupa poco lo de Ramos Padilla porque no tiene fundamentos”, comentó Francos.

El viernes en una entrevista con radio Mitre, Ricardo Lorenzetti comentó que "nunca aceptaría ser designado por decreto" como García-Mansilla.

Francos ironizó sobre el valor que, según él, tiene esa opinión. "Tampoco sé si Lorenzetti habrá estado en la toma de juramento del juez García-Mansilla, no sé, la verdad que a veces uno hace declaraciones que no tienen fundamentación con la propia historia", respondió el funcionario mileísta.

“Fue designado por decreto hasta el 30 de noviembre y durante ese período...“, cerró Francos sobre García-Mansilla y, como si se diera cuenta de que ya estaba repitiendo el argumento frenó y comentó, con una última dosis de ironía: ”No sé, soy un simple abogado”.

Qué dijo Ricardo Lorenzetti sobre García-Mansilla

El cortesano fue entrevistado por Eduardo Feinmann y lo primero que hizo fue “dar tranquilidad a la población” porque “la Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos”.

García-Mansilla y Lorenzetti (REUTERS/Matias Baglietto)

En ese sentido aclaró que el Máximo tribunal funciona “correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones”.

“Creo que más allá de las discusiones que puedan haber, lo cierto es que funcionan las instituciones. El Senado opinó y eso es respetable. Si uno analiza lo que se discutió ayer, se habló más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, la situación de los candidatos hubiera sido distinta”, comentó en la entrevista del viernes.

Luego, se dio este diálogo. Feinmann preguntó sobre la posición en la que quedó García-Mansilla tras el rechazo al pliego:

-¿Debe renunciar?

-Yo no puedo opinar porque son temas jurídicos -arrancó Lorenzetti-. El doctor García-Mansilla es una persona honorable, está trabajando con nosotros y él es el que va a pensar sobre esto, es una decisión personal que él estará evaluando. La Corte no tiene ningún tema judicial para opinar y nosotros no damos opiniones de temas controvertidos por radio, nosotros tenemos que ver si hay un expediente y ahí opinamos.

-¿Pero usted qué hubiera hecho?, -insistió Feinmann.

-Yo nunca aceptaría ser designado por decreto. Eso yo lo dije en infinidad de oportunidades. Y además creo que hay que ser coherentes en la vida. Yo lo dije muy claramente hace muchos años al presidente Macri. En ese momento éramos cuatro y le sugerimos que no era conveniente. Bueno, ahora el Presidente tomó otra decisión y desde el punto de vista del Poder Ejecutivo es entendible.