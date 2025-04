Con Mauricio Macri y una defensa de la gestión, el PRO lanzó la campaña porteña: “Protejamos lo que hemos conseguido”

El PRO lanzó su campaña para las elecciones legislativas del 18 de mayo en el Planetario

El PRO dio inicio a su campaña para las elecciones legislativas del 18 de mayo con un evento en el Planetario de Buenos Aires, en el que participaron los principales referentes del partido y sus candidatos a legisladores. La presencia del ex presidente Mauricio Macri, junto a figuras clave como el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y la jefa de campaña María Eugenia Vidal, marcó el tono del acto, centrado en la defensa de la gestión y los logros del PRO en la ciudad.

El acto, que reunió militantes y vecinos en el barrio porteño de Palermo, estuvo enfocado en destacar los avances en infraestructura, seguridad y servicios públicos alcanzados durante los años de gobierno del PRO. Los candidatos a legisladores fueron presentados por Rocío Figueroa y Darío Nieto, quienes dieron paso a los oradores principales.

"Este es un equipo que cambió la ciudad“, afirmó María Eugenia Vidal, quien destacó el trabajo conjunto realizado por el PRO para transformar Buenos Aires en una ciudad más segura y moderna. “Somos el equipo que no compite por intereses personales, sino por el bienestar de todos los porteños. Aquí estamos los que amamos esta ciudad”, dijo Vidal, subrayando la importancia del trabajo en equipo y el compromiso con los vecinos.

"Estamos construyendo el futuro de la ciudad", dijo Jorge Macri

La presencia de Mauricio Macri, quien estuvo acompañado por varios de los principales dirigentes del PRO, fue uno de los momentos más destacados del evento. En su discurso, el ex presidente defendió la gestión del PRO en la Ciudad y afirmó que el partido logró una transformación profunda de Buenos Aires. “Hoy, la ciudad es un ejemplo de progreso, modernidad y seguridad, algo que no se puede desconocer”, destacó.

Macri recordó los inicios del PRO y cómo, hace más de 20 años, la idea de transformar la política porteña parecía un sueño. “Hace 20 años, éramos un grupo pequeño, soñábamos con cambiar la ciudad. Hoy, con ustedes, hemos hecho de esos sueños una realidad”, dijo el ex presidente, quien resaltó las obras de infraestructura y el trabajo realizado para mejorar la seguridad y la calidad de vida en Buenos Aires.

“Cuando llegamos al Gobierno, la ciudad no tenía lo que hoy tiene. Hoy tenemos un SAME que salva vidas, tenemos obras hidráulicas que protegen a los porteños de las inundaciones, y tenemos una policía que actúa con firmeza”, afirmó Macri, destacando los logros más significativos de la gestión del PRO.

El evento tuvo un fuerte llamado a la unidad por parte de todos los oradores

Jorge Macri, actual jefe de Gobierno porteño, también tomó la palabra para reforzar la defensa de la gestión del PRO en la ciudad. “Hoy tenemos una ciudad que ya no se inunda, una ciudad con una policía mejor equipada y una infraestructura de transporte que está transformando la movilidad de los porteños”, afirmó.

Silvia Lospennato, quien encabeza la lista de candidatos del PRO, también estuvo presente en el acto y expresó su orgullo por ser parte del equipo. En su discurso, Lospennato agradeció el apoyo de los militantes y destacó los valores de trabajo y esfuerzo que caracterizan al PRO. “El PRO es el espacio que cambió la Ciudad, y vamos a seguir protegiendo todo lo que hemos construido. Pero también vamos a construir el futuro de nuestros hijos y nietos”, señaló la candidata, quien también hizo un llamado a la militancia para salir a conversar con los vecinos y contarles todo lo que el PRO ha hecho por la Ciudad.

“Hoy, más que nunca, necesitamos seguir construyendo un futuro mejor para los porteños. Esto no es solo un compromiso de los que estamos aquí, es un compromiso de todos los vecinos que aman esta Ciudad y que quieren seguir mejorando su calidad de vida”, afirmó Lospennato.

En este evento participaron destacados referentes del partido y los candidatos que competirán en las próximas elecciones, encabezados por Silvia Lospennato

El evento culminó con un llamado a la unidad por parte de todos los oradores. Mauricio Macri cerró su discurso: “Estamos aquí porque creemos en lo que hemos hecho, pero también en lo que podemos hacer. Este no es el fin del camino, es solo el comienzo”.

En su intervención final, Macri dirigió un mensaje a los candidatos y a la militancia: “Este 18 de mayo tenemos una oportunidad única de seguir defendiendo lo que construimos y de seguir luchando por el futuro de la Ciudad. No vamos a dejar que nos frenen, no vamos a dejar que nadie nos quite lo que logramos con tanto esfuerzo”.