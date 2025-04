Tras la suba de aranceles, Milei mantuvo su viaje relámpago a EEUU y buscará concretar su encuentro con Trump

Javier Milei y Donald Trump - crédito @JMilei/X

Luego de algunas dudas que se suscitaron en la Casa Rosada ayer, Javier Milei decidió mantener el viaje relámpago que tenía planeado realizar anoche y durante 24 horas a Estados Unidos, junto a Luis Caputo. Llegará esta mañana temprano a Florida, donde tiene previsto reunirse con Donald Trump por la noche en las residencias de Mar a Lago, en el marco de la entrega de premios de las fundaciones liberales Make America Clean Again (MACA) y We Fund The Blue, donde el jefe de Estado recibirá el galardón “León de la Libertad”.

El viaje de Milei muy recientemente, por una invitación directa de parte de los organizadores al Presidente. Se confirmó en el inicio de esta semana, aunque se mantuvo en privado, cuando el entorno de Trump le transmitió al Gobierno que el presidente estadounidense asistiría y estaba predispuesto a verlo en un encuentro informal.

Pero el viaje se puso en en vilo ayer, a partir de un cambio en la agenda de Trump. El jefe de Estado estadounidense había planeado arribar a la tarde al predio donde tiene su residencia privada de Florida, pero por motivos no explicitados, cambió el horario del vuelo desde Washingon para la noche. Y esa modificación en el itinerario dejó escaso margen para que se vieran.

El motivo del viaje relámpago de Milei era justamente ir a encontrarse con Trump, en medio de las negociaciones a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en cuyo directorio EE.UU. tiene fuerte injerencia. Pero luego de que el gobierno republicano anunciara los mentados cambios en los aranceles que ponen en jaque a los mercados internacionales, en el Gobierno confirmaron la visita. En parte, porque la Argentina quedó ubicada dentro del grupo de países a los que les aplicará un 10 por ciento (una buena noticia, teniendo en cuenta el contexto).

Foto de archivo: el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, expone en una conferencia en Buenos Aires. 4 dic, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

Hoy es un día complicado a nivel doméstico para realizar un viaje al exterior. Está prevista la sesión solicitada por la oposición en el Senado, donde el kirchnerismo podría rechazar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema. Sería un golpe duro para el Gobierno, que designó al segundo por decreto. Hasta ayer, en Balcarce 50 tenían bajas expectativas para que consiguiera frenar la sesión.

Más allá de los premios, Milei hace el esfuerzo de ausentarse en una jornada clave por la necesidad de verse, aunque sea brevemente, con Trump, antes de que se concrete el acuerdo con el FMI donde el Gobierno espera que se cierre en 20 millones de dólares y recibir un adelanto del 75 por ciento. Este último porcentaje todavía no fue aprobado por el “staff” del Fondo, y las conversaciones están en marcha.

El vuelo de Milei salió anoche rumbo a Palm Beach, para participar del evento donde, además de Trump, estará presente la Secretaria de Estado Kristi Noem, y otros referentes del ámbito político, empresarial y social.

El primer mandatario y su par estadounidense serán galardonados en la American Patriots Gala, el evento de alto perfil y corte republicano donde también recibirán sendas distinciones la comunicadora argentina Natalia Denegri, residente en EE.UU., y el activista mexicano Eduardo Verástegui.

Organizada por Make America Clean Again (MACA) -que sigue la línea del slogan del trumpismo, Make America Great Again (MAG)- y la fundación We Fund the Blue, la gala busca “homenajear a líderes que han demostrado un firme compromiso con la libertad, los valores democráticos, la seguridad nacional y la transformación social a través de la acción”, según un comunicado que difundieron a la prensa.

Milei será distinguido con el premio “Lion of Liberty Award” en reconocimiento a su “dedicación inquebrantable a la libertad, la economía de libre mercado y los valores conservadores” en el evento, donde también habrá personajes como John Rourke, fundador de MACA y veterano del ejército de los EE.UU., y Glenn Parada pastor evangélico salvadoreño-estadounidense.