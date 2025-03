Paula Oliveto, candidata de la Coalición Cívica: “CABA se transformó en un feudo que pelean dos familias, los Macri y los Milei”

Paula Oliveto encabeza la lista a legisladores porteños por la Coalición Cívica-ARI

La diputada nacional Paula Oliveto competirá en las legislativas porteñas el 18 de mayo. Durante el próximo mes, combinará su tarea en la Cámara Baja con la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires, que acaba de comenzar con el cierre de listas efectivizado en la noche del sábado, cuando se confirmó que ella será la primera candidata en la lista de la Coalición Cívica-ARI, acompañada, en el tope de la lista por otro “lilito” de origen, el chaqueño Fernando Sánchez.

“Como espacio queremos representar, mirá qué poco y qué tanto. Se habla de dirimir el poder, nosotros queremos representar a los vecinos”, comentó la abogada de 52 años, nacida en el barrio de Mataderos, quien buscará a partir del 10 de diciembre volver a ocupar una banca en la Legislatura porteña como lo hizo en el período 2013-2017.

“Decidimos no meternos en la mugre de otros, no queremos estar en listas con gente que no defiende a los jubilados y la salud pública, queremos discutir sin slogans berretas, como que van a pasar con topadoras a arrasar las villas, como si CABA estuviera amurallada”, sentenció en una entrevista concedida al programa “A Confesión de Parte”, que conduce Romina Manguel por FM Milenium.

Lo dijo en referencia a lo que considera es el foco narrativo de las actuales administraciones, tanto en la Ciudad como a nivel nacional. Es decir, palos para los primos Macri y para los hermanos Milei.

Paula Oliveto, nacida en Mataderos, y Fernando Sánchez, nacido en Resistencia, Chaco, los candidatos "lilitos" en Ciudad de Buenos Aires (@pau_oliveto)

“Es una elección legislativa, se votan representantes. Existen porteños que no quieren meterse en la mugre del poder”, consideró y apuntó contra quienes considera responsables de la disputa: “Nunca pensé que en CABA, que es cosmopolita y dinámica, tengamos que ver quién se la queda: si la familia Milei o la familia Macri. Buenos Aires se transformó en un feudo que pelean dos familias”.

Sobre el presidente de la Nación, Oliveto admitió que “con Milei no tenemos coincidencias, no nos gusta su falta de sensibilidad” y respecto de Mauricio Macri tuvo duras consideraciones: “No es creíble su republicanismo y su inquietud por el acuerdo con el FMI cuando le votó todo a Milei”.

En coincidencia con quienes suponen que la atomización de la oferta de candidatos de los espacios de derecha o centro derecha aumenta las chances del candidato del peronismo kirchnerista Leandro Santoro, la “lilita” opinó que el PRO “se rompió en tres pedazos: uno de Horacio, otro el de la familia Macri y otro alineado a Milei”.

“¿Por qué a nivel nacional el PRO le vota todo al gobierno y aplauden como focas? Patricia Bullrich es del PRO porque no se desafilió y sus diputados son de ese espacio. No entiendo ver a Santilli como liberal libertario, no lo puedo entender”, dijo la actual diputada de la Coalición Cívica y aseguró que le da “tristeza” ver a integrantes del PRO “votar en contra de los jubilados cuando iban conmigo a abrazarse con ellos”.

Paula Oliveto tiene mandato como diputada nacional hasta diciembre, buscará continuar en la Legislatura porteña (Gustavo Gavotti)

Respecto de la gestión de Jorge Macri en la Ciudad Oliveto consideró que “es bastante mediocre” y que “hay que meterse con el contrato de la recolección de basura”. En ese sentido apuntó al operador radical y ex presidente de Boca Juniors Daniel Angelici: “Hay dirigentes de él en a lista de Jorge Macri, en la del radicalismo y no sé si nohay también en la de La Libertad Avanza”.

De hecho, aseguró que el diputado Martín Tetaz quiso encabezar la lista de Evolución-UCR, que finalmente lleva a la referente estudiantil Lucille Levy, pero “no lo dejaron porque hubo un acuerdo con Jorge Macri”, aunque no precisó los detalles de ese supuesto arreglo.

También opinó sobre la sorpresiva candidatura de Horacio Rodríguez Larreta con espacio propio, por afuera del PRO. “A Horacio lo quiero mucho, es mi amigo, pero su vuelta es más una reparación personal. Decidió subsanar temas personales con la política”, dijo y opinó que su frase “diciendo que hay olor a pis en la ciudad es un tema de marketing” pero admitió que la situación en CABA “es complicada”.

En ese sentido, aseguró que tanto Larreta como Macri intentaron que los candidatos de la CC-ARI fueran integrados en sus respectivas listas (su compañero de lista, Fernando Sánchez, formó parte del equipo de Marcos Peña durante la presidencia de Mauricio Macri) pero se negó: “Les dijimos que no. Para nosotros el Gobierno de la Ciudad no es bueno”.