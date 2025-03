María Eugenia Vidal: “La Libertad Avanza confundió su enemigo en CABA, no es el PRO, sino el kirchnerismo”

María Eugenia Vidal sobre las elecciones legislativas en CABA

La diputada nacional y jefa de campaña del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, criticó hoy a La Libertad Avanza por lo que consideró una confusión sobre quién es realmente su enemigo en la ciudad. “No es el PRO, es el kirchnerismo”, afirmó.

Además, y en una entrevista con Radio Mitre, apuntó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por obturar toda posibilidad de alcanzar un acuerdo electoral entre ambos espacios de cara a las elecciones legislativas porteñas, que se celebrarán el próximo 18 de mayo.

“Nosotros acompañamos al presidente Milei en el Congreso, en todas las leyes, incluso las que tenían costo político. Pero pusimos en primer lugar que el programa pueda funcionar. Ahora, la decisión de Karina Milei, la presidenta de La Libertad Avanza, fue no apoyar al PRO. No votó el presupuesto que presentó (el jefe de Gobierno) Jorge Macri y partió el bloque en la Legislatura”, aseguró.

La diputada nacional María Eugenia Vidal (Adrian Escandar)

Y agregó: “Creo que confundió su enemigo en la ciudad, no es al pro, es el kircherismo. El pro quiere ir junto con LLA, lo propuso en muchas oportunidades y lo estamos proponiendo en la provincia de Buenos Aires, porque no queremos que la argentina vuelva para atrás”.

Según Vidal, “en CABA ir divididos, y no juntos, es hacerle juego al kirchnerismo. La división del voto le hace juego al kirchnerismo”.

En este sentido, planteó: “(Leandro) Santoro no tiene más votos que en otras elecciones. El problema es que todos los que estábamos juntos no lo estamos en esta elección, y eso no fue por falta de vocación de diálogo del PRO”.

En otro pasaje del reportaje, la diputada nacional también cuestionó las decisiones políticas de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. “Decidieron irse del PRO”, lamentó, y puntualizó en la figura del ex jefe de Gobierno porteño, y en la crítica hacia la gestión actual sobre una ciudad con “olor a pis”.

“Me parece muy triste, y todos saben que con Horario tengo un vínculo de muchos años, que haya arrancado su campaña con esa frase. El problema no es el olor a pis, sino que es social: la ciudad tiene familias y gente rota que viene del conurbano”, aseguró Vidal.

A su vez, explicó que las elecciones son fundamentales para seguir avanzando en transformaciones como la línea F del subte y la mejora de los hospitales y el sistema de salud. “Los porteños tienen la oportunidad de seguir transformando la ciudad en equipo con el PRO”, subrayó la diputada nacional, cuyo nombre analiza la mesa chica del macrismo para encabezar la lista de candidatos.

“No voy a negar que mi nombre fue evaluado”, reconoció, pero remarcó: “No se trata de convencerme, el candidato es el PRO, un equipo que viene transformado la ciudad hace 17 años y necesita aumentar sus legisladores, porque solo tiene siete. El candidato es el equipo”.

Karina Milei, junto a Martín Menem y Manuel Adorni, en un acto de LLA en CABA

Cronograma electoral

Los partidos que presentaron alianzas ante la Justicia Electoral de la ciudad de Buenos Aires tienen hasta la medianoche del sábado para llevar los nombres que integrarán sus listas y, de acuerdo a lo que pudo saber Infobae, tanto los libertarios como los macristas aprovecharían al máximo el tiempo disponible.

En el caso de LLA, la decisión está en manos de Karina Milei, hermana del Presidente y quien conduce la estrategia política tanto en el territorio porteño como a nivel nacional. Si bien el nombre del vocero y Secretario de Comunicación, Manuel Adorni, estuvo circulando con fuerza en las últimas semanas para encabezar la lista, “El Jefe” -como la llama Javier Milei- no está decidida a jugar a una de las piezas clave que tiene en el Gobierno.