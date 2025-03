Caso $Libra: la oposición no logra un consenso y se demora la convocatoria para interpelar funcionarios

Germán Martínez, de UxP, y Juan Manuel López de la Coalición Cívica (Maximiliano Luna)

La oposición tiene listos diferentes proyectos para llevar al recinto en Diputados con el objetivo de profundizar la investigación sobre el caso $Libra, la criptomoneda que el presidente Javier Milei difundió a través de las redes sociales cuyo precio escaló para luego derrumbarse y lo dejó envuelto en una presunta estafa. Sin embargo, la convocatoria a una sesión especial se demora por la falta de consenso entre los bloques opositores y por las maniobras de los libertarios para diluir el escándalo.

El mismo día en que el Gobierno obtuvo la ratificación del DNU que habilita un nuevo acuerdo con el FMI, sectores “dialoguistas” y “duros” lograron dictaminar una decena de proyectos relacionados con la criptoestafa. En principio hubo en las comisiones amplio acuerdo entre todas las fuerzas para crear una comisión investigadora y para exigir informes al Poder Ejecutivo.

Pero las diferencias surgieron a la hora de definir qué funcionarios del Gobierno tienen que ser interpelados. El dictamen de mayoría, impulsado por Unión por la Patria y la izquierda, propone que todos los funcionarios mencionados en las denuncias penales y notas periodísticas sobre el caso $Libra sean citados a dar explicaciones ante el Congreso. Además del presidente Milei, su hermana Karina y Francos, el peronismo busca interpelar al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y al titular de la Comisión Nacional de Valores.

El segundo dictamen, que lleva las firmas de los radicales disidentes de Democracia para Siempre, solo apunta a interpelar al vocero Manuel Adorni, al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y a Guillermo Francos. En tanto, la Coalición Cívica y algunos miembros de Encuentro Federal firmaron otro dictamen reclamando únicamente la presencia del jefe de Gabinete. Curiosamente, otros integrantes de Encuentro Federal (Nicolás Massot y Margarita Stolbizer) firmaron un dictamen propio con la interpelación de Karina Milei, Guillermo Francos, Manuel Adorni y Cúneo Libarona. Muy similar al proyecto del peronismo pero excluyendo a Milei y a Caputo.

Javier Milei y Hayden Davis, creador de $Libra

La oposición enfrenta dos problemas. Por un lado, las firmas de los dictámenes no se trasladan mecánicamente al recinto. Si bien los representantes en las comisiones de Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Encuentro Federal firmaron los dictámenes, no pueden garantizar la presencia de todo el bloque a la hora de sesionar. Esto ocurre por la presión que los gobernadores suelen ejercer sobre algunos diputados. Por ejemplo, cuando se votaron los emplazamientos para obligar a las comisiones a dictaminar los proyectos, Encuentro Federal tuvo media docena de ausentes que responden a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut).

Asimismo, cuando se votaron los emplazamientos la oposición tuvo el sorpresivo apoyo de los tres diputados del MID (Oscar Zago, Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone) y de la ex libertaria Lourde Arrieta. Pero en las filas de la oposición consideraban que es poco probable que los cuatro vuelvan a jugar a fondo en contra del Gobierno.

Por otro lado, no existe acuerdo sobre los funcionarios que deben ser interpelados. Mientras que el peronismo busca citar a la mayor cantidad de funcionarios, desde otros bloques consideran que muchos de ellos como Adorni o Luis Caputo no tienen nada que ver con el caso $Libra. En la misma línea, la Coalición Cívica argumenta que no puede citar a Karina Milei porque ya la denunció penalmente y esto le serviría como excusa para no contestar ninguna pregunta ya que hay una investigación en curso en la Justicia federal.

Karina Milei

Como el jefe de Gabinete Guillermo Francos es el único funcionario que se repite en todos los proyectos, algunos especulaban con que sería el punto lógico de consenso. Justamente por eso desde el oficialismo se apuraron a confirmar que Francos se presentará a hacer su informe de gestión el próximo mes (probablemente el 23) y aclararon que contestará preguntas sobre el caso $Libra.

La maniobra es un claro intento de darle una excusa a los sectores dialoguistas más afines al Gobierno para dar por terminada la cuestión. Apuntan principalmente al bloque UCR que conduce Rodrigo de Loredo, que apoyó el emplazamiento para las interpelaciones, pero se conformaría con citar a Francos.

En las filas de la oposición no se apresuran por miedo a repetir el bochorno del Senado. En la Cámara alta el radicalismo ayudó a bloquear la creación de la comisión investigadora que había propuesto uno de sus propios senadores, Pablo Blanco, y contaba con el apoyo de Martín Lousteau, presidente del partido.

Hubo seis senadores de la UCR que habían votado minutos antes a favor de tratar el proyecto sobre tablas (sin dictamen) para luego rechazarlo. El caso más extremo fue el de Eduardo Vischi, jefe del bloque radical, que terminó votando en contra del proyecto que él mismo había firmado como coautor.

“En la semana del 7 de abril seguramente vamos a poder avanzar con algo concreto. No debería ser tan difícil ya que todos queremos que no vuelva a pasar lo del Senado”, explicó un integrante de Encuentro Federal ante la consulta de Infobae. “Solo hay que acordar las interpelaciones, para la comisión investigadora y los pedidos de informe ya hay consenso”, opinó otro diputado de la Coalición Cívica.

Por lo bajo, en todos los bloques reconocen que deben convocar a una sesión especial antes de que Francos haga su informe de gestión porque el Gobierno dará sus explicaciones y luego el tema perderá fuerza. Pero hasta el momento el quórum no está garantizado.