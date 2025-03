La UCR presentó a los primeros cinco candidatos para la Legislatura porteña: quiénes son, uno por uno

Martín Lousteau habla durante el acto que encabezó este mediodía

Las principales candidaturas del espacio UCR-Evolución, quedaron definidas este viernes durante un acto que encabezó Martín Lousteau, titular de la Unión Cívica Radical (UCR), quien definió este mediodía a los primeros cinco candidatos para las elecciones legislativas de este año en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Encabezando la lista del frente se encuentra Lucille “Lula” Levy. Contadora y licenciada en Administración, también es Consejera Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). La dirigente universitaria es reconocida también por su militancia respecto de la emergencia universitaria.

El pasado 24 de marzo formó parte de la manifestación de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) frente a la Casa Rosada, en donde se instaló una caja gigante de “remedios para la memoria” para denunciar la actitud “negacionista” del Gobierno respecto a los crímenes de la última dictadura cívico-militar. “Este es un gobierno que bajó la ‘memoria completa’ niega e invisibiliza que hubo un plan sistemático desde el Estado para desaparecer, perseguir y torturas personas”, escribió la extitular de la FUBA en su cuenta personal de Instagram, en aquel momento.

En los últimos días, también intervino en la Clase Magistral Pública y Gratuita que dieron académicos y estudiantes frente a la Rosada para debatir sobre el futuro de la educación pública.

A Levy la sigue Facundo Cedeira, también de la UCR. Presidente del radicalismo en la Comuna 9, es fundador del “Movimiento Juvenil Xeneize” y pareja de la actriz Laura Esquivel.

En tercer lugar, se encuentra Jessica Barreto. La abogada recibida en la UBA es legisladora de CABA por parte del Partido Socialista y se reconoce como “feminista”, de acuerdo con lo consignado en sus redes sociales. La siguen el radical Josías Vázquez y Manuela Ludueña Senlle, en alianza con el GEN.

Martín Lousteau en Infobae en Vivo

En la última entrevista que brindó Lousteau en Infobae en Vivo, habló sobre su futuro político: “Yo voy a estar donde mi partido diga que tengo que estar. Siempre he participado, gestionando. No descarto ninguna candidatura, no descarto nada”, afirmó.

En particular, el dirigente radical manifestó su interés en construir un espacio alternativo en la Ciudad de Buenos Aires, diferenciado tanto del oficialismo como del kirchnerismo. Además, había cuestionado el rol del PRO en el Congreso y la falta de definiciones de algunos de sus líderes.

En la entrevista en el programa con Jesica Bossi, Diego Iglesias, Maru Duffard y Federico Mayol, Lousteau se mostró crítico respecto a la falta de una oposición unificada y cuestionó a algunos sectores que, según él, han priorizado intereses personales por sobre una estrategia colectiva.

“Me gustaría que en la Ciudad hubiera un frente de quienes no representan ni al kirchnerismo ni a La Libertad Avanza. Hasta ahora el PRO ha votado siempre con el oficialismo”, sostuvo. Sus declaraciones apuntaban a la necesidad de construir una alternativa en la Capital Federal, donde el radicalismo busca ampliar su influencia.

Lousteau también criticó el silencio de Horacio Rodríguez Larreta en el actual contexto político. “Me gustaría saber por qué Larreta estuvo callado tanto tiempo”, afirmó, en alusión a la falta de pronunciamientos del ex jefe de Gobierno porteño sobre temas de relevancia nacional.