El Gobierno selló un acuerdo con EEUU para realizar exploraciones espaciales junto a empresas del sector privado

Manuel Adorni será el candidato de La Libertad Avanza para las elecciones en la ciudad de Buenos Aires El vocero presidencial encabezará la lista de legisladores el 18 de mayo a pesar de que no tenía intenciones. Pero primó la voluntad de la cúpula

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y mañana no habrá paro de colectivos La UTA había anunciado una medida de fuerza por 24 horas. Los choferes reclaman reabrir la paritaria y aumentos salariales