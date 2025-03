El peronismo se dividió en la calle y expuso su interna: el pedido de La Cámpora a CFK y el mensaje implícito a Kicillof

Máximo Kirchner encabezó la columna de La Cámpora (Crédito: Adrián Escandar=

El peronismo ganó la calle. En un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 y en recuerdo de los crímenes cometidos por la dictadura militar, distintos sectores de la coalición Unión por la Patria (UP) se unieron en el centro porteño en un solo grito de condena a los trágicos hechos del pasado y de confrontación con la mirada del gobierno de Javier Milei.

El peronismo ganó la calle aunque la calle ya tenga un valor simbólico mucho menor que al de hace tres décadas. En la actualidad gran parte de la discusión política se da en las redes sociales o a través de medios de comunicación, pero para el espacio político sigue siendo una bandera a levantar, que los congrega detrás de una postura uniforme. Es una fecha en la que no hay grietas de pensamiento.

Para la coyuntura política de estos meses, la unidad en la acción y en la convicción es una rareza. Sobre todo en un peronismo convulsionado, atravesado por una disputa de poder y que camina al borde de la ruptura casi todos los días. Aunque en su interior la mayoría de los dirigentes aseguran el orden primará por sobre la ruptura.

Las consignas contra Milei y su política económica, además de la mirada sobre lo sucedido en los años setenta, fueron el principal cuestionamiento. El vértice al que todos llegaron aunque hayan ido por caminos diferentes.

En la jornada de ayer marchó la Confederación General del Trabajo (CGT), La Cámpora, la UTEP, el Frente Renovador (FR), varios intendentes de la provincia de Buenos Aires, las dos CTA y Juan Grabois junto a representantes de su agrupación política. Unidad en el discurso frente a Milei y en la condena a la dictatura.

Axel Kicllof marchó junto a las madres de Plaza de Mayo

Sin embargo, la unidad en el Día de la Memoria tuvo una división marcada en las calles. Máximo Kirchner encabezó una columna multitudinaria de La Cámpora, que realizó su tradicional recorrido entre la ex Esma y la Plaza de Mayo. Axel Kicillof marchó con las Madres de Plaza de Mayo. Se subió en un camión junto a dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que lidera. Uno en cada punta. Ni siquiera llegaron a mirarse de reojo.

De las postales fotográficas de años anteriores hay una que define con brutalidad el contraste de la actualidad. En una imagen aparecen Kirchner y Kicllof abrazados, atravesando el túnel de Avenidad del Libertador, rodeados por miles de militantes camporistas. Uno de remera gris y el otro de campera azul. La sonrisa impresa en ambas caras. Fue el 24 de marzo del 2022. Pasado, pisado. Quizás algún día vuelva a darse esa instantánea. O no. O tal vez haya sido la última.

La división del peronismo bonaerense quedó bien marcada en la calle. No solo por la distancia entre Kirchner y Kicillof, sino también porque los intendentes peronistas de la provincia eligieron con quien marchar. Una postal esclarecedora sobre en qué lugar está parado cada dirigente en el medio de la interna.

Axel Kicillof junto a los principales dirigentes de la CGT

Junto a la columna de La Cámpóra marcharon Federico Otermin (Lomas de Zamora), Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo), Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza), Mayra Mendoza (Quilmes), Mariel Fernández (Moreno) y Julián Álvarez (Lanús).

Con Kicillof estuvieron Andrés Watson (Florencio Varela) y Fabián Cagliardi (Berisso). Jorge Ferraresi (Avellaneda) también se sumó a la marcha encabezando una columna de su municipio. Al lado del Gobernador estuvieron los ministros Andrés “Cuervo” Larroque, Cristina Álvarez Rodríguez y Walter Correa; y su compañera de fórmula, la matancera Verónica Magario.

Máximo Kirchner junto a los intendentes Gastón Granados, Federico Achával y Gustavo Menéndez.

Durante un momento de la manifestación, Kicillof se sumó a la columna de la CGT y se trenzó en un abrazo con algunos de sus líderes. La mayoría de ellos, distanciados hace años de Cristina y Máximo Kirchner.

En paralelo a esos grupos marchó una columna del Frente Renovador (FR) que estuvo encabezada por Malena Galmarini y Diego Giuliano, el presidente del partido a nivel nacional. La mayor parte de los accionistas del UP, que aún no logran tejer la unidad de cara a los comicios electorales.

Entre todos los dirigentes que hablaron hubo una definición trascendente para el contexto electoral que vive la Argentina. Fue de la secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora, que habló en una entrevista emitida por un canal de Youtube de la agrupación ultra K.

“Cristina representa la esperanza y son cada vez más los argentinos que quieren que vuelva a gobernar”, sostuvo. Hasta aquí, en el fragor del debate político, nadie del kirchnerismo había sido tan claro sobre la proyección electoral que tiene la agrupación respecto a la ex jefa de Estado.

La columna del Frente Renovador encabezada por Galmarini y Giuliano

En esa definición no aparece Axel Kicillof, al que muchos peronistas ven como el sucesor natural de la ex presidenta. No entra en esa especulación electoral. El Gobernador no es la esperanza del regreso a la Casa Rosada. Una definición como la de Cámpora lo deja más que expuesto.

En esa línea argumental Máximo Kirchner también envió un mensaje político contundente. “La mitad de nuestro trabajo es que uno de los pibes y pibas llegue a la Casa Rosada, y que el día que tenga que irse tenga una plaza como la del 9 de diciembre”, expresó, en referencia a la despedida de CFK de su último gobierno, en medio de una Plaza de Mayo repleta de militantes. Los pibes y pibas tienen el sello camporista en la piel.

Ambos mensajes tuvieron una omisión central. En plan de futuro del kirchnerismo, en la disputa electoral para intentar volver a ser gobierno, Kicillof no es un protagonista. La única que ocupa ese lugar es Cristina Kirchner, que ayer publicó un puñado de fotos de la marcha y en ninguna apareició el gobernador de Buenos Aires.