Darío Nieto, jefe del bloque Vamos por Más en la Legislatura porteña: “Rodríguez Larreta no entiende que su tiempo ya pasó”

Darío Nieto, en la sesión de apertura de este año (LegisCABA/Fotografía Institucional: Valentina Mella).

En el segundo piso de la Legislatura porteña hay un despacho grande, con dos mesas. Al fondo, una es parte de un estudio de streaming llamado “Acá hay data”, donde se aborda temas referidos a la tecnología. La otra, más formal y ancha, está custodiada por una foto gigante que tiene a Mauricio Macri y a Darío Nieto como protagonistas, en la Casa Rosada. En la punta del mueble, y delante del retrato, el presidente del bloque Vamos por más recibió a Infobae para hablar de los movimientos políticos de cara a las elecciones, y los proyectos para este nuevo año legislativo.

“Tenemos un mandato claro del jefe de Gobierno (Jorge Macri) de avanzar algunos proyectos específicos”, sostuvo Nieto, previo a mencionar que el PRO porteño trabajará en la baja de Ingresos Brutos para los monotributistas no profesionales. También indicó que cuentan con “una agenda clara” en la reducción de impuestos, basados en la disminución del gasto público.

La última y maratónica sesión de la Legislatura porteña del año pasado estuvo signada por dos proyectos, en concreto, que encendieron la discusión en el recinto: el Presupuesto 2025 y el Código Urbanístico. “Fueron dos iniciativas muy potentes y poderosas, que realmente benefician a los vecinos y, que lamentablemente por interés especulativo político de algunos, no votaron a favor”, denunció Nieto.

En este punto, señaló que el kirchnerismo “se unió” con La Libertad Avanza “línea Karina (Milei)” y la izquierda, a fin de rechazar el Código Urbanístico. La votación resultó con 31 votos a favor, 11 en contra y 18 abstenciones. Es por esto que el legislador argumentó: “La Libertad Avanza tiene un interés por ganarle la ciudad al PRO, por subsumir al PRO y fusionarlo a la fuerza. Y el kirchnerismo claramente porque siempre le gusta ser opositores por oposición”.

La última votación por el Código Urbanístico.

Otro actor central en la política porteña, que en las últimas semanas oficializó su deseo de volver a la primera plana, es el exjefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que aún forma parte del PRO. “Siento que Horacio termina siendo un político de esos que quieren eternizarse en los cargos y en la política y no entiende que su tiempo ya pasó”, aseguró Nieto.

Y se preguntó: “Horacio fue ocho años Jefe de Gabinete de Mauricio (Macri), fue ocho años Jefe de Gobierno. Después, ¿qué más puede dar en la Ciudad de Buenos Aires? Siendo sincero, ¿qué más puede hacer como legislador que ya no haya hecho, o como jefe de Gabinete o como Jefe de Gobierno? Hasta tuvo un gobierno nacional que le dio una mano cuando Mauricio Macri fue presidente. ¿Qué más puedes hacer? Cualquier cosa que diga Horacio, lo puedes decir ahora. Si lo hubieras hecho en tu gestión”.

“Después, creo que, con su sueño presidencial, descuidó la gestión de alguna manera los últimos dos años. Pero siento que es una naranja que ya no tiene jugo para la Ciudad de Buenos Aires y no es nada contra él”, definió.

Darío Nieto sobre Horacio Rodríguez Larreta: "Con su sueño presidencial, descuidó la gestión de alguna manera los últimos dos años" (EFE/Sebastiao Moreira).

Ante la posibilidad de buscar acuerdos, en caso de que Rodríguez Larreta sea elegido como legislador, Nieto estableció que depende del propio candidato: “Habrá que preguntarle a él. Si tiene ganas de no especular y de hacer lo mejor por la Ciudad de Buenos Aires o si viene a especular políticamente. Nosotros tratamos de laburar en conjunto”.

¿Cómo tomó la frase de que hay olor a pis en la Ciudad? "Fue una chicana que hizo para hacerse gracioso y me parece que hoy en día no tiene sentido. Fue medio un poco mala leche lo que hizo Horacio de decir eso, sin tener en cuenta el contexto y todo el laburo que se está haciendo en materia de seguridad e higiene", remarcó.

Agenda parlamentaria

Como bloque legislativo, el parlamentario recordó el trabajo realizado por la diputada, Gimena Villafruela, en la Ley de Simplificación, que fue aprobada y tiene por objeto “simplificar y reducir las cargas y los trámites administrativos, a través de la modificación y derogación de distintos cuerpos normativos”.

En relación con esta norma, Nieto subrayó que mejoró la situación de los comerciantes de la ciudad, que antes “tenían muchas dificultades para habilitar su comercio y mantenerlos abiertos”. Respecto a la cotidianeidad de los porteños, estableció que apoya los proyectos que vayan en consonancia con la línea de simplificar, desregular y hacer la vida más fácil en cuestión de trámites online y que facilite sus procesos.

"Tenemos solamente 9 legisladores de 60, que es muy bajo para un oficialismo que viene ganando hace 16 años", determinó Nieto.

También habló de la importancia de tratar distintos proyectos que vayan en consonancia con el desarrollo y el crecimiento de la tecnología, como el empleo del sistema blockchain para las contrataciones públicas y la entrega de títulos universitarios, la Historia Clínica Electrónica, entre otros.

“Queremos un Estado startup, que significa un Estado eficiente, más chico y que sea bien adaptado al cambio. Queremos impuestos que vayan bajando y reducir gasto público, como viene sucediendo. Queremos seguir siendo el partido que mejor gestiona en la Argentina”, determinó Nieto.

Otros proyectos que sumó fueron los referidos al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones y blanqueo. Sin embargo, el presidente de bloque apuntó que actualmente la Legislatura “es compleja”, en relación con la conformación del recinto parlamentario.

Y afirmó: “Un año electoral siempre en la política complica un poco las cosas porque cada uno de los políticos y de los bloques está viendo qué ventajita puede sacar. Cuando los políticos empiezan a especular, es cuando se ve la peor parte de los políticos”.

Autocrítica

Por fuera del despacho no se escucha ningún ruido, pero las alarmas suenan internamente. Es que el PRO gobierna ininterrumpidamente la Ciudad de Buenos Aires desde hace 18 años, desde aquella irrupción de Mauricio Macri en la escena de la política argentina. “Él surge como un outsider, que viene de otro lado”, rememoró Nieto.

Sin embargo, opinó que el partido perdió parte de su esencia en los últimos años, y recordó que nació “como una rebelión o una revolución” contra los partidos tradicionales, con el objetivo de “romper con las corporaciones, el sistema de poder y económico establecidos”.

Nieto destacó la figura del fundador del PRO y expresidente de la Nación, Mauricio Macri.

En este sentido, analizó el resultado de las últimas elecciones: “El PRO en la Ciudad de Buenos Aires perdió identidad el último tiempo. Pensar que el PRO es una coalición que lleva a todos juntos, desde el socialismo hasta algunos liberales. En esa ensalada ideológica claramente no puede salir algo interesante y la sociedad nos castigó. No teníamos una identidad muy clara y el mensaje no era nítido”.

También añadió: “Creo yo que a costa del sueño presidencial de un dirigente de la ciudad, se lotearon muchas listas sucesivamente de candidatos a legislador y el PRO terminó perdiendo representación para tratar de incluir a todo el mundo”.

Por último, y en vistas a las elecciones legislativas de este año, completó: “Tenemos solamente 9 legisladores de 60, que es muy bajo para un oficialismo que viene ganando hace 16 años. Nuestra idea justamente es que el PRO vuelva a ser ese partido fresco, ese partido renovador que iba contra el status quo, pero con mucha más experiencia y mucha más gestión encima”.