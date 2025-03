Milei y Macri miden fuerzas, mientras se disputa la hegemonía del PRO en CABA y un acuerdo en Buenos Aires

Javier Milei y Mauricio Macri hace tiempo que no se ven, en medio del fuego cruzado por las elecciones en CABA

La última vez que Javier Milei y Mauricio Macri se cruzaron mensajes telefónicos fue hace unas tres semanas, en simultáneo al viaje que el presidente realizó a Washington, para la cumbre conservadora de la CPAC. La polémica por $LIBRA recién había estallado, el mandatario estaba a punto de designar por decreto de los dos candidatos para la Corte Suprema y en algunos días más anunciaría el envío de al Congreso de los detalles para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Según las fuentes consultadas, quedaron en verse, pero ese encuentro aún no ocurrió: hace tiempo, desde el año pasado, que no comparten milanesas ni entrañas en la quinta de Olivos.

Fue una dinámica gastronómica que se prolongó por un par de meses, a mediados del 2025, y que se desactivó a medida que la tensión entre La Libertad Avanza y el PRO se hizo insostenible. Desde ese momento, Milei y Macri empezaron a medir fuerzas, y se trenzaron en una disputa de poder que se trasladó al corazón del proyecto macrista: la administración de la Ciudad de Buenos Aires.

A fines del año pasado, cuando Luis Majul, uno de sus habituales entrevistadores, le preguntó si todavía auspiciaba un acuerdo electoral con el ex presidente, Milei avisó: “O vamos juntos en todos lados o vamos separados, trampas al electorado, no”. Ayer, en medio del cierre de alianzas de la capital y de una guerra cada vez más dura en territorio porteño, el jefe de Estado se sacó una foto junto a Karina Milei en el primer piso de la Casa Rosada -ella se sentó en la cabecera-, sus operadores Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja y dos visitantes sorpresivos: Cristian Ritondo y Diego Santilli, que presionan por una alianza en la provincia de Buenos Aires.

Cristián Ritondo, uno de los hombres de confianza de Mauricio Macri (Jaime Olivos)

Más allá de que la frase presidencial no haya envejecido del todo bien durante el verano, la visita de Ritondo y Santilli a la Casa Rosada abrió ayer un nuevo interrogante en torno al liderazgo del ex presidente, que viajó a Italia para una serie de charlas en la Universidad de Bologna y que estuvo muy atento al encuentro encabezado por la hermana del presidente, cuyo rol en el armado electoral libertario volvió a ser apuntalado por Milei este lunes, cuando le cedió la cabecera de la mesa. En simultáneo, además, al intento de parte de la oposición peronista en avanzar en el Congreso con una serie de iniciativas en torno al caso $LIBRA, que salpicó al sistema de toma de decisiones ejecutado por los hermanos.

La cumbre de este lunes se terminó de confirmar en la noche del domingo, después del encuentro virtual que reunió a la mesa ejecutiva del PRO. Según fuentes oficiales, Santiago Caputo y Karina Milei intercambiaron mensajes de WhatsApp con Ritondo y Santilli para organizar el encuentro. El consultor y la secretaria General quieren por el momento a los dos diputados de ese lado del mostrador: creen que todavía no es momento de que den el salto formal, si así lo quisieran ambos legisladores. Fuentes del PRO remarcaron que Macri sabía de la concreción del encuentro, y que fue su jefe de bloque en Diputados el que habló con él y lo puso “al tanto de todo”. Colaboradores del ex presidente aseguraron incluso que el jefe del bloque PRO en Diputados pidió en la reunión que se bajara el nivel de tensión alrededor de la elección porteña.

La tensión entre La Libertad Avanza y el PRO se traslada a la Ciudad de Buenos Aires

Ante esos reclamos que el propio Macri realizó en persona el año pasado, el presidente suele hacerse el desentendido. Ayer no fue la excepción: optimista, habló durante casi una hora sobre economía, la salida del cepo, inflación y el acuerdo con el Fondo Monetario, que el miércoles será debatido en la Cámara baja y que el PRO ya anunció que acompañará desde el Parlamento. Milei adjudicó siempre esa disputa con los Macri a su hermana o a su asesor estrella, al que envió en varias oportunidades a encontrarse en secreto con él, sin ningún resultado positivo. En el verano, Caputo le mandó como emisario a Macri al consultor Facundo Calegari, muy vinculado al estratega. Según trascendió, con una especie de ultimátum.

Para Macri, el desafío es cada vez más empinado porque a la puja descarnada entre los hermanos Milei y Jorge Macri como cabeza del gobierno porteño le suma de sospecha sobre un grupo de dirigentes que negocian con el Gobierno a sus espaldas un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires para enfrentar al kirchnerismo. Cerca de Macri creen que hay varios de esos dirigentes que están esperando el resultado de las elecciones locales del 18 de mayo de la capital para avanzar en ese sentido, por fuera de un acuerdo de cúpulas que, en ese caso, no incluiría al ex presidente. Por esa razón, ayer, cerca de Macri, se ocuparon en deslizar que la reunión en Casa Rosada había sido propiciada por él, para empezar a trabajar en una posible alianza en suelo bonaerense.

Lo curioso es que, hasta anoche, desde ninguna de las cuentas oficiales del PRO hubo alusiones al encuentro.

Es probable que, más allá de los trascendidos y de los organizadores de la reunión, al jefe del PRO no le haya causado demasiada gracia. Mucho menos al jefe de Gobierno, que hace meses solo recibe una batería de operaciones en redes por parte de militantes libertarios y una andanada de críticas feroces a su gestión. Cuando asumió en reemplazo de Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri intentó tener una relación fluida con Karina Milei. Sin embargo, la hermana del presidente ejecutó una insistente embestida sobre la administración macrista porque, según ella, el jefe de Gobierno había incumplido dos de sus pedidos: no negociar con el sector de Ramiro Marra y no habilitar el nombre oficial del partido para el bloque referenciado en la secretaria General.

El jefe de Gobierno Jorge Macri en el streaming de Infobae En Vivo

La próxima semana, cuando vuelva de viaje, el jefe del PRO empezará una campaña persistente en la Ciudad, que prevé alternar con una serie de visitas por el interior del país.

El desafío para los Macri se hizo incluso más cuesta arriba este lunes cuando Rodríguez Larreta confirmó por redes lo que era un secreto a voces: su postulación a legislador en las elecciones del domingo 18 de mayo por fuera del PRO, una candidatura que pone en peligro la hegemonía macrista que rige en ese distrito desde el 2007. El anuncio se realizó a través de un posteo en redes, con una curiosa presentación que intenta exhibir al ex jefe de Gobierno mucho más humano, menos acartonado: “Vuelvo porque hay olor a pis (en la ciudad)”, posteó el ex precandidato presidencial.

Los Macri ya conocían la decisión de antemano, pero intentaron negociar con el ex alcalde hasta último momento. Principalmente, a través de Gabriel Sánchez Zinny, el jefe de Gabinete local que responde a los primos. Ahora, el jefe de Gobierno y el ex presidente esperan una noticia alentadora por parte de Marra: que se postule para renovar su banca en la Legislatura y así disminuir las chances electorales de La Libertad Avanza, que podría designar a Manuel Adorni como candidato a legislador. Marra, como el jefe del PRO, está de viaje por Italia: acompaña a su pareja en un reality show.

Milei suele decir que le dedica a Macri un trato preferencial, que el ex presidente apostó por él cuando otros lo ignoraban o se mofaban, y que para enfrentar al kirchnerismo en territorio bonaerense es indispensable un acuerdo con el PRO. Incluso siente una cercanía personal porque se siente identificado con el trato que recibió de su padre. Macri desconfía de las intenciones del presidente, y cree que tanto su hermana como Caputo ejercen una influencia negativa en pos de una alianza que lo tenga a él como garante. Prefiere, en ese caso, mantener la identidad de un partido, el PRO, que en estos meses fue fagocitado por La Libertad Avanza. Por eso se prepara para presentar una alternativa unilateral en ese territorio, aun cuando, en ese caso, el PRO quede reducido a un espacio parlamentario mucho menos reducido que el de hoy. Solo un botón de muestra: de los 11 diputados nacionales por la Provincia, el PRO renueva siete. Por el contrario, el gobierno solo renueva dos de 10.

Javier Milei y Karina Milei con Cristian Ritondo y Diego Santilli

En ese contexto, Milei busca aprovecharse de la dispersión macrista. También su hermana. Y del colapso de Juntos por el Cambio. La semana pasada, un grupo de dirigentes encabezados por Ritondo tenía previsto reunirse con el radical Maximiliano Abad y un grupo de radicales. La reunión se suspendió. Se iría a realizar esta semana, pero volvió a postergarse.

En medio de esas disputas, el presidente quiere obtener cuanto antes en el Congreso la aprobación del DNU con la renegociación con el Fondo Monetario. Un atajo que Macri calificó como “debilidad institucional” en su visita de la semana pasada a Expoagro. Minutos después de esa frase, el ex presidente se encontró en ese predio de San Nicolás con Guillermo Francos. El jefe de Gabinete dijo que se acercó al jefe del PRO y le hizo algunos comentarios que el ex presidente recibió de buena gana. En el entorno de Macri dijeron que fue al revés: que fue él quien fue a saludar al jefe de ministros en la carpa principal y que le pidió “volver a normalizar” la administración de la gestión de gobierno.

Ayer por la mañana, en tanto, en un desayuno de banqueros y economistas en la City se habló largo y tendido del rumbo del programa económico y, en particular, de la salida del cepo cambiario, una promesa del presidente crucial para la llegada de inversiones. Los inversores siguen con inquietud el rumbo de la economía. También el cronograma electoral, en especial en territorio bonaerense.