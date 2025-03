UCR bonaerense: la Justicia confirmó irregularidades en la elección y crece la interna entre Abad y Lousteau

Maximiliano Abad y Martín Lousteua

La Justicia determinó que en las últimas elecciones que realizó la UCR en la provincia de Buenos Aires para renovar sus autoridades hubo “serias irregularidades”. En efecto, ordenó que se vuelvan a realizar los comicios en tres mesas de Ezeiza, Quilmes y La Matanza, que habían sido anuladas. Con el fallo, aparecieron las denuncias cruzadas entre el sector de Miguel Fernández y Pablo Domenichi, quienes se enfrentaron en la interna por suceder a Maximiliano Abad. “Hubo fraude”, repiten entre los dos candidatos, pero ninguno acusa recibo. La noticia se conoce, además, el mismo día que el senador Abad se cruzó con Martín Lousteau en el Senado por diferencias que arrastran dentro del partido centenario, entre ellas, la disputa bonaerense.

El fallo de Cámara Nacional Electoral al que tuvo acceso Infobae, confirma la nulidad de los resultados en algunas mesas y determina que deben convocarse comicios complementarios para las mesas anuladas en Ezeiza, Quilmes y La Matanza, además de resolver las impugnaciones relacionadas con las mesas de Tigre, San Martín, General Pueyrredón y Villarino. Además, ordenan al juez de primera instancia que remita las irregularidades observadas a la Fiscalía para evaluar posibles acciones legales.

El fallo resaltó las “serias irregularidades” en el proceso electoral, incluyendo duplicación de certificados, alteración de urnas, inconsistencias en los registros de votantes y deficiencias en la custodia de urnas, lo que pone en duda la validez de los resultados obtenidos en las mesas impugnadas. En ese sentido, la Cámara subrayó la importancia de garantizar la sinceridad del escrutinio y la voluntad genuina del electorado como principios fundamentales del proceso electoral.

En Evolución la decisión judicial fue recibida como una victoria. Entienden que la Justicia les dio la razón sobre las denuncias que realizan desde el año pasado. “Las elecciones internas del Comité Provincial de la UCR fueron manipuladas por el oficialismo partidario que lidera Maximiliano Abad, en su intento desesperado de perpetuarse en el poder", expresaron.

Domenichini, candidato de Evolución y el sector de Facundo Manes en la provincia, celebró el fallo y advirtió: “El radicalismo no es una estructura al servicio de intereses mezquinos ni una herramienta de negociación con el gobierno de Javier Milei. Es la columna vertebral de la democracia argentina y no vamos a permitir que sea entregado a quienes han decidido abandonar sus principios para someterse al poder de turno”.

Pablo Domenichini fue el candidato de Evolución y el sector de Facundo Manes para disputar la presidencia del Comité UCR bonaerense

Lo llamativo es que en el oficialismo también recibieron la resolución como un triunfo. “Quedó probado y confirmado el fraude realizado por miembros de la Lista Futuro Radical liderada por Manes y Lousteau en tres distritos de la tercera sección electoral (La Matanza, Quilmes y Ezeiza), y el tribunal ordenó anular los resultados de esos distritos y realizar elecciones complementarias en las mesas con irregularidades”, expresaron en un comunicado.

En diálogo con este medio, desde el oficialismo partidario advirtieron que en los distritos donde la Justicia exige volver a realizar la votación es donde ganó la lista de Lousteau. “En esas mesas hubo fraude”, resaltan y adelantan que, cuando se vuelva a votar, la nómina de Miguel Fernández cosechará más votos a favor.

“Cumpliremos el fallo como corresponde y ratificaremos en elecciones limpias el holgado triunfo de Unidad Radical en toda la Provincia de Buenos Aires, y Miguel Fernández y Elsa Llenderrozas conducirán el partido por los próximos dos años”, confirmaron desde el oficialismo. Un dato no menor es que el próximo 28 de marzo vence el mandato de Abad, lo que obliga a acelerar los tiempos.

Comisión de Acuerdos - Lousteau y Abad

La decisión judicial se conoció minutos después de que Abad y Lousteau se cruzaran en la comisión de Acuerdos del Senado. Ambos senadores radicales mantuvieron un buen vínculo durante la primera parte del 2024. La relación se terminó de romper - justamente- con la elección partidaria de la UCR de la provincia de Buenos Aires. Pero, además, el economista comenzó a cuestionar el rol del radical bonaerense en el Senado.

Según pudo reconstruir Infobae, Lousteau lanzó fuertes críticas contra Abad en una cena que se realizó este miércoles por la noche en el restaurante Lalín por el Día del Militante Radical. Sorprendió a los presentes que durante su discurso mencionara específicamente a Abad y que advirtiera sobre su supuesto faltazo a la comisión convocada para dictaminar el pliego que propone al académico Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema.

“La verdad es que soy calentón, pero no hipócrita y lo voy a decir: me da vergüenza, hoy, mis compañeros de bloque vinieron cuando ya había quorum. Y no me lo voy a callar. Estuvieron especulando con que esta sesión, que corresponde para defender a la Constitución, no se hiciera. Y cuando vieron que había quorum, vinieron y se sentaron”, lanzó Lousteau durante la reunión de comisión de este jueves.

La “especulación” es - específicamente- una crítica que se le achaca a Abad dentro de la UCR, en especial, por su falta de definición electoral. En Evolución lo acusan de querer llevar al partido a un acuerdo con La Libertad Avanza.

Abad le respondió con otra de las fuertes críticas que, también, acumula Lousteau entre los correligionarios: “Que el presidente de mi partido acuse innecesariamente a senadores de su partido, creo que es una actitud de una bajeza fuera de lo común en la política”. También aprovechó para recordarle su paso por el kirchnerismo y macrismo.