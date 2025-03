Elecciones en Río Negro: escenario fragmentado, con pronóstico incierto para la elección de senadores en octubre

El gobernador Alberto Weretilneck con su vice, Pedro Pesatti, en la apertura de sesiones legislativas de este año.

Realizar pronósticos a esta altura del año resulta complejo. En Río Negro las distintas fuerzas políticas todavía no definieron quienes serán los elegidos como candidatos para ocupar los tres lugares en el Senado Nacional que se pondrán en juego, ni quiénes irán por las dos bancas que se renuevan en la Cámara de Diputados. Todo puede pasar hasta que venza el plazo de presentación de las listas. Lo único claro es que el 27 de abril se realizarán los comicios en los que se renovarán los legisladores en los Consejos Deliberantes de 9 distritos de la provincia patagónica.

De los tres senadores nacionales a los que se les vence el mandato, Mónica Silva responde al oficialismo del gobernador Alberto Weretilneck, mientras que los otros dos son del ex Frente de Todos, Martín Doñate y Silvina Marcela Larraburu. Los tres están en carrera hacia la reelección, por más que en unos pocos meses la política argentina puede ofrecer sorpresas.

El escenario aparece aún muy fragmentado. Weretilneck, creador de Juntos Somos Río Negro, el partido que surgió en 2015, tiene en la Cámara Alta a Silva que lo reemplazó hace dos años. En la elección anterior armó pactos que no tenían antecedentes con “desencantados” tanto del peronismo como del radicalismo, fuerzas tradicionales que todavía muestran su poderío en el territorio. Así ganó. Los del PJ se fueron alejando de ese frente, algo que seguramente resentirá su estructura.

Si no es con Silva de candidata, muchos anotan en la carrera al vicegobernador Pedro Pesatti, quien habitualmente recorre la provincia por su cargo actual y ya expresó su predisposición para asumir el desafío. De reojo miran los movimientos de la ex gobernadora, Arabela Carreras, quien en los últimos días se unió a Hacemos, el espacio que lidera a nivel nacional el ex mandatario cordobés Juan Schiaretti, una movida que le quitaría votos al oficialismo.

Silva, ex ministra de Educación provincial durante 6 años, le expresó a Infobae que “por ahora estuvimos enfocados en los comicios municipales ayudando en el armado de las listas”. Admite la dificultad que representará pelear por una senaduría. “La Libertad Avanza se presentará ya como partido y si hay polarización entre los espacios tradicionales será más difícil aún”, agregó. La senadora resalta el esfuerzo del gobierno rionegrino que le permitió afrontar los graves incendios en la localidad de El Bolsón, que ya empezó a reconstruir casas, fábricas de dulces y otras industrias que fueron destruidas por el fuego en los dos primeros meses de este 2025.

Por el desgaste natural de la gestión, la banca que Juntos Somos Río Negro pone en juego tendrá muchos competidores. Referentes de diferentes espacios aseguran que un electorado dividido en tres tercios asoma como muy posible.

El peronismo apuesta a la unidad para no perder los dos lugares que ostenta en el Senado. “El espacio parcelado no sirve y donde no somos oficialismo hay que tener más paciencia. Aglutinar a todos los que conviven en el partido no será fácil, pero es necesario”, le contó a Infobae un conocedor de la interna provincial. Tanto García Larraburu, quien acumula 12 años en el Congreso, como el camporista Martín Doñate aspiran a la reelección. Adriana Serquis, del Frente Grande que lidera Juan Grabois, irá por una de las diputaciones.

Todavía no se sabe con quién se alineará el Movimiento Evita. En 2023 presentó para la gobernación a Silvia Horne, quien se quedó con el 9% de los votos. Habrá que ver cómo se acomoda en el tablero de este sector, que mantiene una relación estrecha con el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar.

La diputada Lorena Villaverde, que se encarga del armado rionegrino, asistió al Congreso con un busto de Javier Milei el día que se iniciaron las sesiones ordinarias.

En el PRO ponen la mayoría de las fichas a un acuerdo con La Libertad Avanza. Con 7 representantes en la Legislatura provincial lo que los transforma en la primera minoría pretenden quedarse con dos senadores en octubre. “Estamos trabajando en un marco de entendimiento, aunque tengamos diferencias en algunos matices. Falta mucho todavía pero estamos para ganar, confiamos en la construcción de un frente que pueda ganarle al oficialismo y lograr dos senadores”, le dijo a este medio Juan Martín, presidente del bloque y también del partido en Río Negro.

Las negociaciones están en marcha aunque no se habla de candidatos. “Lo principal es ratificar que la semilla de la libertad la plantó Mauricio Macri. La provincia tiene serios problemas de gestión sobre todo en salud, educación y seguridad. Por el espanto que nos provoca la idea de que vuelva el kirchnerismo debemos hacer un frente”, afirma Martín.

Solamente en dos municipios, Darwin y Pomona, el PRO tendrá candidatos propios que aspiran a lugares en sus Consejos Deliberantes.

En La Libertad Avanza se apoyan en la buena imagen del presidente Javier Milei, mientras consiguieron la personería jurídica en el distrito que les permitirá colocar por primera vez a sus propios cuadros. La diputada nacional Lorena Villaverde se encarga del armado.

La diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, junto al intendente de Allen, Marcelo Román (ex UCR), y diputados nacionales del radicalismo que se sumaron al espacio libertario.

Esta semana legisladores del radicalismo que adhieren a la línea libertaria (Luis Picat, Mariano Arjol, Pablo Cervi y Mariano Campero) llegaron en plan proselitista donde visitaron al intendente de Allen, Marcelo Román. Luego cumplieron otras actividades en tono de campaña. La minigira comprende, además, un paso por Neuquén.

“Nuestras expectativas están de acuerdo con las de nuestro presidente Milei. Llenar de legisladores libertarios el congreso. Sabemos que los rionegrinos van a acompañar el cambio cultural y serán dos senadores y dos diputados libertarios quienes nos representen”, le confesó a este medio.

Para las candidaturas, según Villaverde “falta mucho. Si sabemos que quienes nos representen ante el electorado tienen que tener los ideales y la entereza de acompañar y generar legislación en el sentido del cambio profundo que nuestro gobierno viene llevando a cabo”.

Karina Milei junto a Martín Menem y la diputada Lorena Villaverde en Río Negro en un acto de La Libertad Avanza.

Sobre la posibilidad de alianzas sostuvo que “tenemos muy buen diálogo con todos los sectores que comparten que no podemos regresar a las políticas populistas electorales”. Y analizó que el gobernador Weretilneck “aún hace el duelo por la pérdida electoral del kirchnerismo. Los funcionarios no resuelven la problemática de la gente y solo añoran las cajas para hacer demagogia que no solucionaban las cuestiones de fondo”

Mientras tanto se mira con recelo la actitud que tomará el diputado nacional Aníbal Tortoriello, ex intendente de Cipolletti y ex aspirante a la gobernación (en 2023 quedó segundo con el 23,86% de los votos en representación de Juntos por el Cambio), a quien se le vence el mandato parlamentario en diciembre.

Tortoriello abandonó el bloque macrista en diciembre, coquetea con un posible paso a “Las Fuerzas del Cielo” de Milei y manifestó su intención de crear su propio partido, Creo en Río Negro. Algunos especulan con que podría ser otra de las fuerzas en disputa o que tejerá algún acuerdo con otros espacios provinciales.