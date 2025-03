Axel Kicillof pidió que una parte del nuevo acuerdo con el FMI sea destinado a Bahía Blanca

Beneficios impositivos. Impuesto inmobiliario urbano que no se va a cobrar durante un año en Bahía. En el caso de patentes, no se va a pagar la primera cuota en las zonas inundadas, y luego no van a pagar durante un año los que puedan demostrar alguna afectación. Esto tiene una incidencia de más de 10 mil millones de pesos.