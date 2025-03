Otro sindicato recurrió a un “truco” para que sus aumentos salariales no vulneren la pauta oficial

Rodolfo Daer, tras el plenario del Sindicato de la Alimentación

Estaba a punto de fracasar y de dar pie a un plan de lucha, pero esta tarde finalmente se llegó a un acuerdo entre la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y las cámaras empresariales: los trabajadores del sector recibirán un aumento salarial del 5,7% para el período febrero-abril, más una suma extraordinaria de $30.000 por única vez, de carácter no remunerativa.

Las cifras están dentro de los parámetros que fijó el Ministerio de Economía para las paritarias de 2025, por lo que se descuenta que el convenio será homologado por la Secretaría de Trabajo.

El acuerdo consiste en un 5,7% en tres tramos: en febrero, un 2% no remunerativo, acumulativo sobre los salarios de diciembre 2024; un 1,9% no remunerativo, acumulativo sobre los salarios de febrero 2025 y en abril, un 1,8% no remunerativo, acumulativo sobre los salarios de marzo 2025.

El plenario del Sindicato de la Alimentación decidió una movilización callejera en caso de que no se firmaran las paritarias

Si bien los porcentajes son más elevados que el 1% mensual que quiere Economía, e incluso 0,5% desde marzo, el “truco” para que sea homologado por Trabajo es la paritaria anterior venció en diciembre y la actual arranca en febrero, por lo que en enero no se otorga ningún incremento porcentual. En la práctica, esos puntos que superan la pauta oficial quedan compensados en el total de 4 meses. Y en el bolsillo de los trabajadores incide la suma extraordinaria de $30.000, que, según se pactó, las empresas deberán abonar, junto con el retroactivo de febrero, antes del 26 de marzo.

El último acuerdo salarial de la FTIA se firmó en septiembre pasado y consistió en incrementos acumulativos del 4% en septiembre, 3,4% en octubre, 3,1% en noviembre y 2,9% en diciembre.

El entendimiento entre las partes se produjo durante una audiencia oficial, que se hizo de manera virtual, luego de que el miércoles pasado fracasaron las negociaciones y estaban a punto de comenzar medidas de fuerza: el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) Filial Buenos Aires, liderado por Rodolfo Daer, realizó este jueves un plenario de delegados en el que se decidió una movilización para el miércoles próximo si no se alcanzaba un acuerdo salarial. Por su parte, la FTIA, que dirige Héctor Morcillo, iba a llamar a un plenario de secretarios generales para el lunes que viene con el fin de decidir un plan de lucha con paros y marchas callejeras.

Héctor Morcillo, titular de la Federación de Trabajadores de la Alimentación (FTIA)

Los sindicalistas reclamaban un incremento salarial que equiparara la inflación, mientras que los empresarios ofrecieron primero un 3% para el cuatrimestre (1% para febrero, 1% para marzo y 1% para abril, sin aumento en enero) y luego un 2%, con mejoras sólo en marzo y abril.

Ahora, la atención está puesta en el Sindicato de Camioneros, que ya comenzó las conversaciones informales con las cámaras empresariales para definir un aumento para el período marzo-mayo: el gremio que conduce Hugo Moyano ya anticipó que recuperar lo perdido frente a la inflación, lo que perfila un escenario de confrontación por el techo impuesto por el Ministerio de Economía.

La primera audiencia oficial será el jueves 13 de marzo en las oficinas de la Secretaría de Trabajo ubicadas en la avenida Callao 114. En Economía buscan que los incrementos se mantengan en una franja del 0,5%-1% mensual, pero el problema será para los gremios como Camioneros que firmaron acuerdos salariales que quedaron por debajo de la inflación en el trimestre anterior.

Julio Cordero, secretario de Trabajo (Foto Nicolás Stulberg)

En este caso, el aumento firmado por el gremio de Moyano para diciembre-febrero fue del 5,5% en tres tramos (2,2%, 1,8% y 1,5%), mientras que la inflación de ese período superaría el 6% (en diciembre fue del 2,7%; en enero, 2,2% y en febrero se prevé que rondaría el 2%, aunque hay consultoras privadas que estiman que, por el alza de la carne, se ubicaría entre el 2,4% y el 2,7%).

Hasta ahora, en general, los sindicatos se alinearon con los topes oficiales. El último que firmó un convenio dentro de esos parámetros fue la Federación Nacional de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), encabezada por Héctor Daer, que la semana pasada cerró su paritaria para el trimestre febrero-abril con un 5,2% de aumento en tres tramos (1,9%, 1,7% y 1,6%), aunque la fórmula para que sea homologado por la Secretaría de Trabajo es que no incluye ninguna mejora en enero. Curiosamente, se trata del mismo “truco” para las paritarias que aplicó este viernes el sindicato que integra Rodolfo Daer, el hermano mayor del secretario general de Sanidad.

El anterior acuerdo salarial de FATSA no fue convalidado porque superaba los porcentajes aceptados por Economía, pero Daer, cotitular de la CGT, llegó a un acuerdo avalado por Trabajo y se convirtió en un fuerte gesto de apoyo a la pauta salarial del Gobierno, luego de resistir las presiones oficiales para que reformulara el acuerdo anterior, que fue del 11,4% para el período octubre-diciembre en tres tramos (4%, 3,8% y 3,6% diciembre). Debido a esas cifras, por encima del techo salarial del 1%, Trabajo se negó a homologarlo, aunque las empresas lo pagaron igual.

El ministro de Economía, Luis Caputo (Foto Bloomberg)

A diferencia del Sindicato de Gastronómicos, que finalmente aceptó replantear su paritaria del 16% por cuatro meses a una mejora del 7,6% que regirá por un semestre, Daer no quiso tocar el acuerdo del 11,4% firmado en noviembre pasado y que abarcaba de octubre a diciembre, aunque hizo una concesión: como en Alimentación, el acuerdo salarial firmado no contempla una mejora en enero y esos puntos que estaban por encima de la pauta oficial se compensan en el total de 7 meses.

De todas formas, en el sector empresarial negaron a Infobae que la ausencia de aumento en enero haya sido un gesto hacia el Gobierno: “Es tradicional en nuestra actividad que ese mes no se otorgue un incremento porque se trata de un período de mayores costos y menores ingresos”. Aun así, de todas formas, la fórmula elegida por Sanidad para sus últimas paritarias tranquilizó al oficialismo.