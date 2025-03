La Cámpora mantiene reserva ante la suspensión de las PASO en PBA y en la Legislatura esperan más señales de Kicillof

Kicillof pidió resolver con celeridad la suspensión o no de las PASO en PBA (Aglaplata)

Tras el pedido de Axel Kicillof a la Legislatura para que resuelva con celeridad si este año habrá elecciones Primarias a nivel provincial, en la Legislatura bonaerense reinan los mensajes cruzados. La mayoría de los bloques opositores aseguran que respaldan una suspensión de las PASO, pero advierten que es Kicillof y el oficialismo quienes deben iniciar una conversación al respecto que hasta este viernes no se había dado. También, analizan que lo que resuelva el oficialismo bonaerense estará atravesado por la discusión interna del peronismo. Creen que el cristinismo presionará desde las botoneras que manejan para que Kicillof explicite qué quiere hacer. En La Cámpora y los espacios aliados por ahora reina hermetismo en lo referido a las Primarias.

Desde el cristinismo se emana un “silencio de radio” sobre el tema PASO PBA. Este miércoles, ante la asamblea legislativa, el gobernador planteó que “los argumentos en favor de suspender las PASO son más que razonables”, aunque aclaró que la decisión final corresponde a la Legislatura bonaerense y solicitó que se tome con celeridad para definir el calendario electoral.

En la Legislatura tomaron nota, pero hasta este viernes no hay un rumbo claro según la oposición y parte del oficialismo. La situación se asemeja a lo que sucedió con la negociación del Presupuesto y Ley Fiscal 2025, que terminó cayéndose en la última semana del año pasado.

Pese a la falta de un cronograma o estrategia definida sobre cómo tratar el tema; distintos bloques coinciden en que las Primarias se terminarán suspendiendo en la Provincia. El camino para llegar a ese punto es complejo e impredecible.

En la Gobernación aseguran que el proyecto que se tratará es el del diputado massista, Rubén Eslaiman. “Eso lo saben los compañeros”, contestan ante la incertidumbre de qué hará La Cámpora al respecto. Pero los bloques no peronistas quieren hacer su parte en la negociación. Por eso, distintas bancadas aguardan que el diputado radical, Emiliano Balbín, convoque a la comisión de Reforma Política. La posición del radicalismo es a favor de las PASO. Sin embargo, Diego Garciarena, el presidente de uno de los bloques que tiene el radicalismo -el que integra Balbín- planteó en las últimas horas que “Kicillof nos pidió que tratar las leyes electorales: ni bien las mande nos comprometemos a tratarlas rápidamente. Pero no sabemos el texto que va a mandar, podemos estar a favor o en contra, pero nos comprometemos a darle tratamiento”. El radicalismo busca forzar a Kicillof a sentar una posición pública al respecto que allane el camino para la discusión legislativa.

Suponte que Kicillof diga ‘quiero desdoblar la elección y la quiero hacer en julio’, bueno, evidentemente las PASO se van a caer solas porque no van a dar los tiempos. Pero no define nada, tira títulos, pero no ejecuta política”, agregó el legislador radical en declaraciones a 221 Radio.

Desde el cristinismo, implícitamente, en La Cámpora esperan lo mismo. Si Kicillof ejecuta finalmente un desenganche en la fecha de la elección nacional a la provincial, el impacto político se sentirá con fuerza al interior del peronismo.

Todo está atado. “Si Kicillof quiere tratar el proyecto de Eslaiman tiene que haber un despacho de comisión o tratarlo con dos tercios. Para llegar a los dos tercios o conseguir un despacho de comisión necesita de todo el oficialismo unificado. Es una decisión de ellos”, asegura un senador opositor de diálogo frecuente con el Ejecutivo. La lectura que hacen desde la oposición es que los intereses del oficialismo legislativo no corren por la misma vía que los intereses del oficialismo ejecutivo.

En este marco lo que queda en el calendario es que haya un plenario de comisiones en Diputados donde tratar el proyecto de Eslaiman. El mismo ya tiene estado parlamentario y fue asignado a las comisiones de Reforma Política, Legislación General y Presupuesto e Impuesto. “La idea es que metamos en Reforma Política todos los proyectos que hay”, asegura un diputado del PRO. Su bloque también presentó una iniciativa para suspender las PASO una vez que salió la ley en el Congreso. A diferencia del proyecto oficialista, le agrega que los recursos que la Provincia iba a destinar al operativo electoral, sean girados para atender la demanda de la inseguridad.

Si durante el fin de semana se aceleran las conversaciones, la semana que viene se podría llamar a reunión de comisión en Diputados. En la Cámara baja, presida por el massista, Alexis Guerrera, se ilusionan con una sesión para el 27 de marzo para, de esta forma, conceder al pedido que hizo Kicillof y que este viernes volvió a ratificar el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. “Hay que tomar una decisión urgente. Están ya corriendo los tiempos necesarios para la organización de la elección. Nosotros ya estamos trabajando en eso, pero obviamente es una decisión formal y oficial de la Legislatura”, dijo. Un detalle no menor: si hay PASO en la provincia de Buenos Aires para elegir candidaturas para ocupar lugares en la Legislatura, los concejos deliberantes y los consejos escolares; el Ejecutivo debe hacerse cargo de ese operativo y entre otros puntos lanzar un llamado a licitación para el sistema de carga de votos; algo de lo que siempre se ocupó el gobierno nacional.

Además, en las últimas horas apareció un nuevo proyecto. Se trata de la iniciativa del senador del bloque UCR-Cambio Federal Marcelo Daletto. El mismo pide sostener las PASO, pero en carácter voluntario para cada partido político. El proyecto plantea que el voto en las PASO no sea obligatorio para los ciudadanos y que solo participen los frentes que tengan competencia interna. “La solución es que los ciudadanos no estén obligados a votar en primarias y que los frentes sin internas vayan directamente a la elección general”, sostuvo el legislador.