Martín Menem apuntó contra Kicillof por la inseguridad: “La política es para solucionarle la vida a la gente, no para complicársela”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (RS Fotos)

El tema de la inseguridad se metió de lleno en la agenda política luego de que el presidente Javier Milei le pidiera al gobernador, Axel Kicillof, que “se corra del camino” o abandone “la visión abolicionista”, después de los graves episodios de delincuencia registrados en Provincia de Buenos Aires en estos últimos días. Al igual que el jefe de Estado, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también calificó como “un baño de sangre” la situación del conurbano e insistió en la necesidad imperiosa de debatir la baja de la edad de imputabilidad.

“Entre 2020 y 2023 crecieron más de un 30 por ciento los delitos cometidos por personas menores de edad, entre comillas, que causan el mismo daño que causan los adultos, pero no los alcanza la pena. Y así está hecha la Provincia, un baño de sangre”, sostuvo el presidente de Diputados. A su vez, lamentó la falta de apoyo de Unión por la Patria en proyectos clave relacionados con la seguridad, como cuando se debatió la, ahora, Ley Antimafia y el proyecto para modificar los puntos sobre reincidencia y reiterancia del Código Penal.

En ese contexto, expresó su expectativa respecto al próximo debate que el Gobierno, ya adelantó, darán sobre la baja de edad de imputabilidad para llevarlo a 13 años. “Recordemos que no hemos tenido apoyo por parte del Kirchnerismo. No nos ha acompañado ni en reiterancia, ni en la ley antimafia. Esperemos que recapaciten y nos puedan acompañar en la baja de la ley de la edad de imputabilidad”, opinó en diálogo con LN+. Aunque reconoció que el éxito del proyecto dependerá de las negociaciones dentro del Congreso: “Muchas veces no hacemos lo que queremos, sino lo que podemos, pero es férrea y firme la voluntad”.

Durante la apertura de las sesiones legislativa, el Presidente apuntó contra Axel Kicillof sobre la inseguridad en PBA (Jaime Olivos)

Para referirse a Axel Kicillof, el vicepresidente de La Libertad Avanza lo definió como “un fracaso” tanto en su gestión provincial como en su paso por el Ministerio de Economía. “El presidente se lo ha manifestado y ha dicho que no es útil para el cargo”, recordó. “Si empezamos a contar los fracasos que suma este muchacho como ministro de Economía y le sumamos los que tiene en sus espaldas como Gobernador, ya son innumerables”, acusó y reclamó: “La política es para solucionarle la vida a la gente, no para complicársela o para entorpecerse”.

“La gente que trabaja, la gente que se levanta a laburar a la mañana tiene que ir tranquila y los delincuentes tienen que estar preocupados, y acá gracias a este tipo se ha invertido esa carga”, continúo diciendo Menem sobre las políticas de seguridad aplicadas por el mandatario provincial. Sin embargo, desde la gobernación de Kicillof destacan el trabajo que desde el Ministerio de Seguridad vienen haciendo. “No liberamos detenidos, eso es potestad de la Justicia”, argumentan.

Menem recordó las intenciones del partido violeta, espacio al que pertenece. “Vamos a tratar de avanzar rápidamente con este tema, lo está reclamando la sociedad”, insistió. En su análisis, el diputado señaló que en el kirchnerismo “han torcido la Argentina en los últimos 20 años” y que la prioridad de su espacio es “invertir esa regla”.

El diputado radical, Facundo Manes, alzando la Constitución (REUTERS/Matias Bagliett)o

Las declaraciones de Menem también abordaron las repercusiones de lo que fue la apertura de sesiones legislativas el pasado 1° de marzo, en el Congreso. Según calificó, se trata de “una jornada muy importante para la democracia, donde el Presidente expone la marcha normal del Gobierno”. Además, cuestionó las ausencias, en especial la del arco opositor, a quienes les recordó que permanentemente “están pidiendo que venga tal funcionario, que venga tal subsecretario, que venga tal ministro, tal viceministro y ahora va el Presidente y se borraron todos”. “Es un acto solemne, es muy democrático, donde tendrían que haber estado presentes todos”, apuntó.

Consultado sobre el episodio que protagonizó el diputado radical, Facundo Manes, dijo que tuvo una “actitud provocadora” al sentarse en un sector que “había dejado vacío el kirchnerismo”, e hizo cosas que ”no hace habitualmente”. “Levantó la Constitución y lo interrumpió varias veces al Presidente, mientras estaba exponiendo la situación de la Argentina, de dónde veníamos, dónde estamos y hacia dónde íbamos [...] Eso está mal, fue en una actitud provocativa. Hizo cosas que no hace habitualmente”, fustigó.

Sin embargo, relativizó la importancia del episodio y sostuvo que lo ocurrido no debería opacar “lo importante que es el rumbo que está tomando la Argentina” bajo la gestión de Milei. “La baja de la inflación, la baja acelerada de la pobreza, la baja de la indigencia y la recuperación de la actividad económica son datos que realmente importan”, insistió.