Juan Grabois: “Aprovechemos la atención puesta en la salud de Francisco para reafirmar su legado”

Juan Grabois acaba de regresar de Roma luego de pasar 5 días de vigilia en el Hospital Gemelli, donde está internado el papa Francisco desde el pasado 14 de febrero. Sintió el impulso de viajar cuando Bergoglio tuvo una primera crisis respiratoria. “Perdí a mi papá hace muy poco [N. de la R: el dirigente Roberto Grabois falleció el 7 de diciembre de 2024]. Por ahí proyecté un poco. Mi sentimiento era estar ahí, en el Gemelli, lo más cerca que se pueda…rezando”. Así lo registraron las cámaras de la agencia AP, como un fiel más, con el rosario en la mano.

El dirigente social, al que hace diez años Francisco integró al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, no abandona su tono vehemente ni sus posiciones críticas pero, partiendo de ciertos principios formulados por el Papa, cree que los argentinos podemos salir de esta etapa con una síntesis más armónica entre Estado y mercado.

"Un fiel rezando frente al policlínico Agostino Gemelli, en Roma, el viernes 28 de febrero", decía el graf de la Agencia AP. }Se trataba de Juan Grabois (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

— Acabás de volver de Roma. Está todo el mundo pendiente de lo que está pasando allá. ¿Qué nos podés contar?

— El Papa está atravesando una enfermedad que a cualquier cristiano sincero le produce angustia, a cualquier católico sincero le produce angustia. Y a los que tuvimos el privilegio de conocerlo, los que somos amigos, los que además de tener una relación con él como pastor, como jefe espiritual, tenemos una relación humana… a mí por lo menos me genera miedo, angustia. Yo perdí a mi papá hace muy poco. Por ahí proyecto un poco. Qué sé yo. Me pasa eso. Cuando tuvo la crisis respiratoria la semana anterior, hablé con amigos que tengo ahí, particularmente con (el cardenal) Michael Czerny, que es el prefecto del dicasterio de Desarrollo Humano Integral, del que soy miembro, hablé con Alicia Barrios, hablé con algunos curas de acá y todos me decían “¡andá!” Entonces fui.

— ¿Viajaste solamente por este motivo entonces?

— Viajé por este motivo, pero también tenía una tarea pendiente en el dicasterio. Este es el año del Jubileo, algo muy, muy importante para la Iglesia. Se hace cada 25 años, aunque va a haber uno en el 33 por los 2000 años del nacimiento de Jesús. Pero este jubileo tiene una particularidad y es que habrá un Jubileo de los Movimientos populares y yo coordiné esos encuentros durante diez años y cuando se cumplieron esos diez años decidí que correspondía pasarle la posta a alguien que tuviera una edad parecida a la que tenía yo al comienzo. Y entonces le pasé la posta a un cura joven que se llama Matías Ferrari, que es uno de los que salva a la gente que se cae del mar. Muy perseguido por el Estado italiano por su tarea. Ahora él tiene la difícil tarea de coordinar las tensiones entre los movimientos populares, donde no todos son católicos, y la estructura, o la burocracia, de la Santa Sede.

— ¿Qué clima se vive en Roma respecto de este tema?

— Me fui con unas sensaciones muy ambiguas. Sensaciones del pueblo sencillo, que lo quiere mucho a Francisco, y que se movilizaba mucho a la plaza, a rezar el rosario o al hospital, que nos quedábamos por ahí horas, en la plazoleta donde está la estatua de Juan Pablo II, y después un clima un poco tóxico de pre-cónclave, de... como dice el tango, “Yira, yira”, que a él le gustaba mucho. Se estaban probando la ropa... En todas las estructuras de poder, en las estructuras en general, hay gente santa, hay pecadores como nosotros que tenemos buena leche, y después hay gente maliciosa. Y cuando se producen situaciones de crisis, la gente maliciosa está muy veloz para tomar el control de la situación. Y después hay gente desconcertada. Entonces, entre el desconcierto y la malicia, hay cosas que por ahí a mí no me gustaron, como el manejo de algunos elementos de comunicación, extremadamente detallistas en cosas muy privadas, íntimas, sobre la salud del Papa.

"Amor con amor se paga": con ese lema convocan a una marcha de antorchas hacia la Catedral, para rezar por Francisco, el viernes a la noche

— ¿No fue él quien pidió que hubiera total transparencia, que se comunicara todo?

— Puede ser. Yo te digo lo que opino yo, como uno más. Yo soy bocón y Francisco me aceptó siempre así, pero nunca me arrogué la interpretación del Papa. Siempre planteé mi interpretación de las cosas, es decir, no tengo ninguna habilitación para plantear que para mí hoy hay buitres, hay víboras en los más altos niveles de la jerarquía del Vaticano, que están probándose las pilchas que vas a dejar y que son irrespetuosos en sus cabildeos. Porque esto lo decía muy bien el padre Charly: es normal que haya conversaciones. Lo que no está bien es la falta de respeto. Y yo sentí mucha frivolidad en algunos obispos que me tocó ver por la organización de este jubileo.

— ¿No te fue posible ver al Papa?

— Está completamente aislado. No tenía demasiada expectativa de verlo, la verdad. Entiendo que lo más importante es que no tenga contacto con microorganismos que lo puedan perjudicar. Mi sentimiento fue estar ahí, en el Gemelli, lo más cerca que se pudiera… rezando. Me regalaron un rosario con cuentas hechas de olivos de Tierra Santa. En cada decena me acordaba de algo que habíamos hecho con él desde las primeras misas acá, en el 2005, o cuando él hizo la primera misa por los cartoneros en el 2007, en la parroquia de los Migrantes, que dijo cosas que a mí me cambiaron la vida. Yo militaba desde el 2001, pero me cambiaron la forma de procesar la militancia. Y reavivaron mi pertenencia a la Iglesia, que fue muy, muy fuerte durante mi infancia por mi mamá. Mi papá era judío, mi mamá, católica, muy creyente, y mi mamá me inculcó mucho eso. Pero en el secundario se fue debilitando y después la militancia me llevó para otro lado.

— Hasta que conociste a Bergoglio...

— Eso. A mí me cambió la vida.

— ¿Y cómo fueron esos cinco días en Roma?

— Yo tenía una rutina que era escribir una carta manuscrita, llevarla a Santa Marta para los secretarios, que de alguna manera se la hacen llegar y después tomarme el tren hasta la estación Gemelli que es la del hospital y me quedaba dos horitas ahí. Pero a mí me interesaba hablar con vos sobre todo para plantear la necesidad de que no solamente el pueblo de Dios, sino todos los que lo queremos a Francisco, con independencia de las estructuras eclesiales, hagamos fuerza, porque amor con amor se paga. Y él tuvo mucho amor. Tiene mucho amor y tendrá mucho amor, sobre todo por el pueblo pobre, por la gente que se que se pone la Patria al hombro, como decía él. Por eso este viernes, en una convocatoria totalmente desestructurada, estamos las organizaciones sociales, pero también los curas villeros, algunas escuelas católicas parroquiales. Estamos hablando sobre todo con los amigos o la gente más cercana a él que yo conozco. Debe haber otros muchos que no conozco y vamos a hacer una marcha con velas y antorchas. A la noche. No va a ser un ritual puramente católico, cada uno como puede. Yo fui allá a hacerle el aguante a una persona que me cambió la vida y creo que hay un montón de gente que por ahí no lo conocía tan de cerca, pero que siente lo mismo que yo, que necesita expresarse y que no encuentra un canal para eso.

La convocatoria a una vigilia por Francisco

— No los han convocado físicamente, a reunirse, aunque hubo un llamado a la oración.

— Sí, pero hay que hacer algo más. Falta presencia. La realidad es superior a la idea. Y la plegaria es muy importante. Bueno, hubo una misa en Constitución, en el lugar donde el Papa se encontraba con los movimientos sociales. Pero me gustaría que en todas las parroquias, en todas las escuelas, haya una oración permanente y dinámica. Los que estamos armando lo del viernes somos las ovejas descarriadas. Tendrían que estar también los pastores guiando a las ovejas. Y eso falta un poco. Tenemos que aprovechar este momento en que está puesta la atención en la salud de Francisco para reafirmar su legado. Y en eso, como dice la canción, todas las voces, todas. Mi voz tiene derecho a ser escuchada, igual que la tuya, igual que la de un pibe de barrio, igual que la de alguien que por ahí nunca lo vio a Francisco. Pero, en el poliedro de voces, en la sinfonía de voces, yo quiero decir que el pontificado de Francisco, su magisterio, puso la centralidad casi absoluta en el mensaje de Jesús sobre los pobres. Es decir, que los pobres son algo que está en el corazón del Evangelio y para los cristianos no es una opción, es un mandamiento, es una obligación hacer lo que cada uno pueda en el ámbito que le toca por la dignidad de los más pobres. Francisco nos recordó que esa es una obligación, que Jesús nos dice que es el protocolo de la salvación. Si nosotros queremos ir al cielo, si no queremos ir al infierno, si hay alguien con sed, le tenemos que dar de beber. Si hay alguien con hambre, le tenemos que dar de comer. Si hay alguien que está preso, lo tenemos que visitar, no decir que hay que fusilarlo. Si hay alguien que está enfermo, tenemos que estar con esa persona enferma, no sacarle los remedios, pelear por eso.

— Hablabas de aprovechar la circunstancia para reafirmar el legado de Francisco...

— Sí, yo creo que tenemos que aprovechar este momento para cada uno con su voz, sea de derecha, sea peronista, sea de izquierda o sea totalmente independiente, sea un cristiano de parroquia, un católico de misa diaria, un conservador, un progresista, que cada uno desde su lugar, tome algo del Papa y lo diga. A mí una cosa que me sorprendió mucho y hasta me tocó en algún punto, y me da un poco de vergüenza decirlo, fue que el vicepresidente (de los Estados Unidos, J.D. Vance) habló en un desayuno católico ultraconservador. Creo que la última carta que le manda Francisco a los obispos norteamericanos es tremendamente dura con la política migratoria criminal que tiene el gobierno de Trump. Entonces Vance, el vicepresidente, dice “bueno, a mí me han criticado los obispos, están en contra de lo que yo digo, yo estoy en contra de ellos en este tema migratorio, pero rezo por el Papa”. Y leyó una homilía que yo me sé de memoria, de la época de la pandemia, cuando estaba el Papa solo en San Pedro, que habla de Jesús, que está durmiendo delante de la barca con el coraje de quien está liderando. Esto es parte del poliedro. Un tipo que está totalmente en las antípodas de lo que yo pienso, y que si yo pudiera hacer algo para frenarlo lo haría. Pero está trayendo el legado del Papa a algún lugar. A un lugar donde quizás al Papa no lo quieren tanto. Eso es lo que tenemos que hacer.

Juan Grabois: "Alguien (J.D.Vance) que está totalmente en las antípodas de lo que yo pienso, está trayendo el legado del Papa a algún lugar"

— Cada uno desde su perspectiva

— A mí por ahí me toca hacerlo desde el punto de vista de lo que yo viví, que fue su mensaje a los movimientos populares, su planteo de que de los excluidos, de los oprimidos, cuando se organizan y luchan por tierra, techo y trabajo, no es solamente que la solución de sus problemas está en sus manos, sino que es la solución de los problemas de toda la humanidad. Que se resuelva de manera estructural los problemas de los pobres y el grito de la tierra que son un mismo grito. Ese es el concepto de ecología integral. Entonces, tomar el tema de la centralidad de los pobres y de la centralidad del cuidado de la naturaleza y ver eso como un mandamiento, no solamente como una opción, y cada uno desde el lugar en el que esté, tratar de cumplir con ese mandamiento. Es lo que creo que hay que reafirmar y es lo que me parece que yo puedo aportar.

— El Papa también formuló unos principios: el todo superior a la parte. O reflexiones sobre cómo debatir y decía “no perder tiempo con los que quieren polarizar”. Me pareció interesante.

— Te puedo decir lo que pienso de eso, porque estudio mucho esos principios y hoy que creo que hay que leerlos enteros. Cuando él dice la unidad es superior al conflicto, explica que frente a un conflicto hay dos formas equivocadas de reaccionar. La primera es quedarse encerrado en el conflicto. ¡Hijo de puta! ¡Ladrón! Chorro. Casta. Facho. La otra, hacerse el bobo, hacerse el distraído, fingir demencia, como dicen los pibes. Irenismo, tibieza, casi indiferencia. El conflicto hay que sufrirlo y hay que combatir en el conflicto para encontrar una síntesis superior. Eso es lo que dice literalmente el principio cuando habla de que la unidad es superior al conflicto. Cuando dice que el todo es superior a la parte habla del poliedro. Es decir, nadie tiene que renunciar a su identidad. Y sobre el tema de las polarizaciones, te puedo decir algo que hablé con él, que hay momentos en los que hay que gritar. Gritar. Cuando hay una afrenta a la dignidad humana hay que gritar. Y todos esos principios que vos marcás, se llaman tensiones bipolares. Es decir, la polarización es un problema de la realidad, no es un deseo.

— Yo lo había interpretado en el sentido de un recurso al que apelan muchos políticos que, como no tienen demasiadas ideas, polarizan como mecanismo para fortalecerse, y eso lo hemos visto a lo largo de los años, muchas veces.

— Ahí te entendí más la idea, si fuera una confrontación de contradicciones en términos de ideas, de ahí sale una síntesis. Es más, yo creo que de esto que estamos viviendo en la Argentina podría salir una síntesis, una síntesis entre los que por ahí tienen una visión estado-céntrica y los que tienen una visión mercado-céntrica, para decirlo de alguna manera. Sería una síntesis interesante, una síntesis de la subsidiariedad que está en la doctrina social de la Iglesia, el Estado, la organización comunitaria, el sector privado, buscando la forma de armonizar las cosas para confluir al bien común. Ni el mercado absolutizado y el dominio de las finanzas y de lo económico sobre lo político, ni un Estado coercitivo que es un elefante que pretende hacer todo y después no puede hacer demasiado. Podríamos encontrar una síntesis y por ahí la encontramos, por ahí la encontramos.

— ¿Qué representa para el Papa que se rece por él?

— Yo sé que le hace bien, yo sé que la presencia de cualquier persona más cercana o más lejana le hace bien, porque es parte de nuestra fe. De alguna manera le llega. A mí me enseñaron una forma de rezar el rosario hace poquito, porque yo tenía otra, que es que pensar en una persona, durante cada decena. Las diez bolitas pensando en una situación del Papa, por ejemplo, con nuestros compañeros o con migrantes. O conmigo. Él decía también “el que no puede rezar que me mande buena onda o me piense bien”. Yo trataba de combinar eso. Creo en la fuerza que tiene, en el poder de la oración. Sé que hay mucha gente rezando. Y hay algo que sí hace la Iglesia en todo el mundo en cada misa que es rezar por las intenciones del Papa, rezar por la salud del Papa. Eso es un montón. También creo que hay que manifestar con mayor corporalidad y que eso sería bueno tanto que lo convoque la Iglesia institucional como el pueblo de Dios, como la gente más sencilla que lo quiere por su mensaje. Por eso hacemos nuestra pequeña contribución. Vamos a invitar a todos, a todos los que sabemos que lo quieren al Papa. Y por ahí alguno que no lo quiere tanto cambia y lo empieza a querer. Qué sé yo. Tengo mucha esperanza de que mejore.

Plegarias por Francisco al pie de la estatua de Juan Pablo II frente al Hospital Gemelli en Roma (James Hill/The New York Times)