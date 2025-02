Personalidades de la política exterior, empresarios y funcionarios celebraron los 10 años de la Apertura del Año Diplomático

10° aniversario del brindis de la Apertura del Año Diplomático (Jaime Olivos)

El Hotel Intercontinental de Buenos Aires fue el escenario elegido para celebrar el 10° aniversario del brindis de la Apertura del Año Diplomático, un evento que reunió ayer a cerca de 120 figuras destacadas del ámbito diplomático, político y empresarial. La cita tuvo lugar ayer por la tarde y se consolidó como un espacio clave para el intercambio y el fortalecimiento de relaciones internacionales en Argentina. La iniciativa, organizada por Ariel Blufstein, titular de relaciones diplomáticas de la DAIA, y Ferney García, gerente general del hotel, contó con la presencia de embajadores, funcionarios y representantes de diversas naciones.

El evento, que comenzó como una reunión modesta en 2015, ha crecido en su alcance e importancia a lo largo de esta década. En esta edición, los asistentes disfrutaron de un cóctel que incluyó una selección de lomo ahumado, embutidos y canapés, acompañados por vinos y espumantes de diferentes varietales. El ambiente distendido permitió a los invitados entablar conversaciones sobre los desafíos y oportunidades que enfrentarán en sus respectivas gestiones durante el año 2025.

Los primeros asistentes comenzaron a llegar al hotel pasadas las 19 horas, en una jornada marcada por un clima agradable, con algo de viento y el sol desvaneciéndose en el horizonte. Este contexto permitió que los invitados iniciaran conversaciones informales mientras disfrutaban de una copa de vino o champagne.

João Pignatelli junto a Abigail Dressel, Ministra Consejera de la Embajada de Estados Unidos (Jaime Olivos)

Entre los asistentes internacionales, sobresalió la presencia como Abigail Dressel, Ministra Consejera de la Embajada de Estados Unidos; Amador Sánchez Rico, embajador de la delegación de la Unión Europea en Argentina; Luisa Brumana, representante de UNICEF en Argentina; Kirsty Hayes, embajadora británica en Argentina; y Alexandra Piakowska, embajadora de Polonia. También se hicieron presentes Karl Dhaene, embajador de Bélgica; Hans-Ruedi Bortis, embajador de Suiza; Viktoria Lövenberg, jefa de la Sección Económica y Comercial de la Delegación de la Unión Europea; Edwin Celius Ceyi, consejero de la Embajada de Haití; y Desirée Watson, jefa de misión encargada de negocios de la Embajada de Honduras.

El banquete ofreció un escenario en el que deambularon temas de política doméstica como internacional. Hubo cuchicheos sobre la reciente misión de Javier Milei a los Estados Unidos, la reunión y foto con Donald Trump. “El mensaje de respaldo de Trump a Presidente tapó lo de Davos”, consideró uno de los invitados, representante de una empresa nacional de peso. Otro tema presente durante el evento, que motivó charlas entre los diplomáticos, fue el proceso de liberación de rehenes israelíes en Medio Oriente, por parte de Hamas.

Y, claro, la agenda doméstica no fue ajena a un auditorio de personalidades que tienen acceso a información privilegiada. “El Decreto hizo ruido”, reflexionó un embajador extranjero en voz baja. Se refería al reciente nombramiento en comisión de los jueces para las vacantes en la Corte Suprema. “Pero es algo abstracto para el gran público, que lo que espera es que la baja de la inflación continúa”, agregó, no obstante.

Ferney García, gerente General del Hotel Intercontinental, Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europea en Argentina, Ariel Blufstein, titular de relaciones diplomáticas de la DAIA, Sonia lalanne, esposa del embajador europeo (Jaime Olivos)

La lista de invitados incluyó además a Filip Kanda, cónsul de la Embajada de República Checa; Stavros Stavrakos, agregado económico y comercial de la Embajada de Grecia; y Eran Nagan, jefe adjunto de Política de la Delegación de la UE. Este amplio espectro de representantes internacionales subraya la relevancia del evento como un punto de encuentro para la diplomacia en Argentina.

El ámbito local también estuvo representado por figuras de peso como el diputado provincial Fabián Perechodnik, el ex secretario de Relaciones Internacionales de la Ciudad Fernando Straface, el embajador y ex vicecanciller Leopoldo Sahores; el ex representante de Argentina ante la OCDE, la directora General de Derechos Humanos de la Ciudad, Natasha Steinberg; Pamela Malewicz, ex subsecretaria de Cultura Ciudadana de CABA; Marcelo Scaglione; Asimismo, participaron Mauro Berenstein, titular de la DAIA, y Juan Pablo Maglier, CEO de Agenda Pública Consulting Group. En el sector empresarial, se destacaron Mario Montoto, de la Fundación TAEDA, y Ezequiel Herazage, de IRSA.

Durante el evento, Ariel Blufstein tomó la palabra para agradecer a los asistentes y reflexionar sobre el crecimiento de esta iniciativa. “Ustedes saben que esto empezó hace 10 años, en el 2015, cuando me junté con amigos y les propuse hacer una apertura de año diplomático, ya que todas las embajadas suelen hacer un brindis de cierre de año. Empecé invitando consejeros, ministros y algunos cónsules, no más que eso”, expresó. Luego añadió: “Hoy somos 112 diplomáticos acreditados en Argentina. Quiero agradecer a todos por estar acá”.

Sus palabras reflejaron crecimiento de un evento que nació como un encuentro entre amigos y se extendió a toda la comunidad diplomática. La Apertura del año diplomático ya es una tradición que fomenta el diálogo y la cooperación entre internacionalistas de múltiples latitudes.

El brindis de la Apertura Año Diplomático se realizó en un salón del Hotel Intercontinental (Jaime Olivos)

El brindis de la Apertura del Año Diplomático no solo celebra una década de existencia, sino que también reafirma su papel como un espacio esencial para fortalecer las relaciones internacionales en Argentina. Con una convocatoria que incluye a representantes de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Polonia, Países Bajos, Suecia, Ecuador, Perú, El Salvador, Austria y Bélgica, el evento se posiciona como un referente en el ámbito de la diplomacia y la política exterior.