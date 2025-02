Aún sin acuerdo electoral, LLA y el PRO miden fuerzas en Buenos Aires: qué tiene cada espacio

“La Libertad Avanza no se prepara para ganar una elección a cualquier costo. No vamos a hacer una alianza que nos lleve exclusivamente a ganar una elección”. La frase pertenece al presidente del partido libertario a nivel provincial y funcionario del gobierno nacional, Sebastián Pareja. La pronunció esta semana al inaugurar un local partidario del espacio en el municipio de Malvinas Argentinas. Al discurso le sumó un pasaje destacable: “La Libertad Avanza se presenta sola en la provincia de Buenos Aires”. Por el actual contexto, el enunciado pareció tener un destinatario particular: el PRO. En el partido que preside Mauricio Macri a nivel nacional y Cristian Ritondo en el orden bonaerense, hay un sector que hace esfuerzos para llegar a un acuerdo electoral con los libertarios para las elecciones de este año.

Pero el entendimiento entre ambos espacios tiene sus avances y retrocesos; además de discusiones internas. En territorio bonaerense, algunas figuras del PRO buscan y envían señales acuerdistas. Allí se agrupan el diputado nacional, Diego Santilli; el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, o el ex Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad, Néstor Grindetti. También hay un sector que mantiene diálogo parlamentario y desde ese activo estaría dispuesto a un acuerdo. La figura principal allí es el diputado nacional y titular del PRO en provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo.

Por último, la opinión Mauricio Macri en medio del revuelo por $LIBRA fue una muestra más del ruido entre el expresidente y el entorno de Milei. Principalmente, Karina Milei y Santiago Caputo. Para Macri, Milei estuvo “muy descuidado y mal rodeado”. Días atrás, como contó Infobae, volvió a persionar cuando en un encuentro con dirigentes sub 40 del PRO planteó que hay que estar preparado “para la batalla electoral”. A esta tercera posición que ve más lejano un acuerdo la siguen manifiestamente, la intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO nacional, Soledad Martínez; el intendente de Junín, Pablo Petrecca o el diputado nacional, Martín Yeza, entre otros.

Macri con dirigentes sub 40 del PRO

En La Libertad Avanza, por disposición de Karina Milei, el armado bonaerense quedó a cargo del Subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja. El funcionario y presidente del partido provincial de LLA pareció plantar bandera en aquel acto en Malvinas Argentinas.

Si bien algunos pasajes de ese discurso parecieron ser un llamado de atención a la negociación con el PRO, distintas voces libertarias plantean que el objetivo es constituir un sello propio para el armado electoral del 2025 y así evitar acuerdos con otros partidos, más allá de lo que suceda con el factor PRO. En la fuerza violeta recuerdan que ya ocurrió en 2023. El espacio y los dirigentes que estaban detrás de Milei tuvieron que sellar alianzas con el partido Celeste y Blanco, el Partido Renovador, con el FE y con Unión por Todos.

Esos partidos lograron intervenir en las listas para la Legislatura bonaerense, donde el sector de Milei carecía de estructura y luego -antes de asumir sus bancas- anunciaron su salida de La Libertad Avanza. Hoy, lo que fue aquel acuerdo se traduce en la distribución de bancas en la Legislatura bonaerense: en la Cámara de Diputados provincial, hay un bloque de nueve integrantes que no responde a los hermanos Milei, pero que es un desprendimiento del acuerdo electoral libertario. En el Senado bonaerense, la situación fue similar. Fueron tres los legisladores que se alejaron de LLA y armaron su propio bloque al que, igualmente, llamaron La Libertad Avanza.

“La verdad es que nos estamos preparando para que no haya acuerdo electoral”, deja correr un integrante libertario. Por eso, más allá de la batalla digital y discursiva, en el territorio hay campañas de afiliación, inauguraciones de locales y logísticamente los libertarios llevan adelante reuniones mensuales con cada coordinador seccional. Hay ocho encuentros por mes, uno por cada sección electoral.

A la par, según pudo saber Infobae, LLA prepara su primer congreso partidario de carácter provincial. Se evalúa que sea en el mes de abril y en la ciudad de La Plata. Depende de cómo se vaya ordenando el calendario electoral en la Provincia, es una posibilidad que para ese congreso ya haya definiciones sobre un acuerdo o no.

En el medio, algunos dirigentes del PRO ya formalizaron su pase a LLA como los intendentes Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Fernanda Astorino (Capitán Sarmiento) y Ramiro Eguren (Veinticinco de Mayo). Con anterioridad habían abandonado al PRO -y siguiendo el camino de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- las diputadas Florencia Retamoso, Fernando Compagnoni, Sofía Pomponio, Abigaíl Gómez y Oriana Colugnatti. Primero armaron un bloque se llamó PRO Libertad para luego plegarse a la bancada de La Libertad Avanza. Hoy ese bloque tiene 13 integrantes. Es el mismo número que el PRO y ambos espacios son segunda minoría. En el Senado el PRO cuenta con un bloque de nueve integrantes, detrás de los 21 que tiene Unión por la Patria. Mientras que La Libertad Avanza ostenta una bancada de cinco lugares.

El presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, le dio la bienvenida a Astorino junto con los dos ex dirigentes del PRO, Diego Valenzuela y Juan Morillo

Pero el partido que preside Ritondo retiene el control de distintos municipios bonaerense y, numéricamente, superan a LLA. Además de Soledad Martínez (Vicente López), reportan al PRO los intendentes Pablo Petrecca (Junín), Ramón Lanús, (San Isidro), Jorge Etcheverry (Lobos), María José Gentile (9 de Julio), Juan Ibarguren (Pinamar), Fernando Bouvier (Arrecifes) Marcelo Matzkin (Zárate), Javier Martínez (Pergamino), Sebastián Abella (Campana), Santiago Passaglia (San Nicolás). Aunque vecinalista, pero cercano al PRO también aparece Lisandro Matzkin y cierra el pelotón, Diego Reyes (Púan).

En las elecciones de este año, La Libertad Avanza pone en juego apenas una banca en el Senado y cinco en Diputados, de las cuales varias son de legisladores que llegaron en el último tiempo al espacio libertario. El PRO arriesga más: arriesga ocho bancas en la Cámara baja bonaerense, de un total de trece y cuatro en el Senado, de un bloque de nueve.