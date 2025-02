Los movimientos sociales peronistas definen las medidas que tomarán contra el Gobierno en un año electoral

(Maximiliano Luna)

El 13 de marzo los movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizarán su primer Congreso Nacional del años con la participación de 400 representantes de todo el país. “La entrega y la estafa al pueblo no se aguanta más”, es uno de los lemas de la convocatoria. En el encuentro, además de debatir “la situación social y política del país bajo el Gobierno de La Libertad Avanza” se va a definir el “plan de lucha” contra la administración de Javier Milei en los que incluirá movilizaciones y otro tipo de acciones.

A través de un duro comunicado, los dirigentes, a quienes la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denomina “los gerentes de la pobreza”, anunciaron que se mantienen en “estado de movilización y alerta”, expresaron su “más profunda preocupación por la crisis social, política y económica que está viviendo nuestro país” y llamaron a “la unidad del campo popular”. Cada una de estas acciones y definiciones está enmarcada y cruzada por las elecciones de medio término.

Hasta ahora, las protestas convocadas por la UTEP y piqueteros de izquierda, como el Polo Obrero, no consiguieron masividad. Por ejemplo, la marcha y concentración que se realizó el martes frente al Palacio de Hacienda y la ANSES fue desviada por la Policía Federal a Plaza de Mayo al aplicar el Protocolo Antipiquetes. Desde la Casa Rosada suman a esta acción la “desintermediación” que realizó Pettovello sobre los programas sociales y el reparto de alimentos que antes realizaban dirigentes de la UTEP y piqueteros.

Los líderes de las organizaciones que forman parte del peronismo tienen otra visión. Al menos la UTEP no llama a movilizaciones masivas. Realizan “acciones descentralizadas para no exponer a los compañeros a la represión de Patricia Bullrich –en referencia a la ministra de Seguridad de la Nación–”. La protesta pasada, advierten, fue una de ellas: se marchó en columnas chicas a las oficinas de la ANSES de todo el país. “Vamos a dejar las grandes y masivas movilizaciones para cuando lo decidamos nosotros, no cuando le convenga al Gobierno”, explican.

Alejandro Gramajo, titular de la UTEP fue recibido por el Papa Francisco en el Vaticano

La UTEP es el gremio que agrupa a los trabajadores de la economía popular. La mayoría de los movimientos que la integran forman parte de las distintas vertientes del peronismo, un espacio opositor que tiene sus propios conflictos internos, por ejemplo, las diferencias entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la titular del PJ nacional, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Todos los dirigentes que dialogaron con este medio aseguraron que en el Congreso Nacional de la UTEP no se van a discutir candidaturas ni alineamientos internos. “En primer lugar, vamos a resaltar una vez más que la pobreza continúa siendo el problema central de nuestro país y, en tal sentido, desmentimos las estadísticas que difunde el Gobierno: instalan mentiras para forzar que los números cierren, olvidándose de la vida de millones de argentinos y argentinas. La realidad que vivimos en los barrios populares es muy distinta. Pasa por el avance del narcocrimen, al que este Gobierno le abrió las puertas con el blanqueo de dólares provenientes del crimen organizado. Siguen profundizándose las desigualdades y se multiplica la violencia. Crecen los problemas de salud mental al calor de la desocupación, el hambre y la miseria, consecuencia de las políticas económicas de Milei”, resaltó el comunicado de la organización que integran diferentes movimientos.

Las organizaciones sociales que integran la UTEP realizarán su primer Congreso Nacional el 13 de marzo

“Seguir confrontando con el Gobierno”

La actual conducción de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular es liderada por Alejandro Gramajo, dirigente del Movimiento Evita, una organización que es conducida por Emilio Pérsico, exsecretario de Economía Social del gobierno de Alberto Fernández.

En un extenso diálogo con Infobae, “Peluca” Gramajo analizó el marco en el que se realizará el Congreso Nacional de la UTEP, que se cerrará en el Salón Felipe Vallese de la CGT y que definirá las medidas de acción directa contra la administración de La Libertad Avanza.

“Durante el gobierno de Javier Milei se ha profundizado el deterioro en los barrios populares. Se han frenado las obras de urbanización de los más de seis mil barrios donde viven cinco millones de hermanos y hermanas. Obras que servían para mejorar la calidad de vida de familias que estaban sin agua potable, sin cloacas, sin baños. La gente misma del barrio se sumaba a una cooperativa para trabajar, todo eso lo destruyeron”, sostuvo Gramajo, desgranando la posición que llevará al Congreso Nacional de la UTEP.

Y agregó: “Congelaron el salario social complementario; los polos textiles están sosteniéndose con mucho esfuerzo por los efectos de la crisis y la apertura de importaciones. Lo mismo pasa con los compañeros de las cooperativas de cartoneros y la agricultura familiar. También han desfinanciado las políticas alimentarias en los comedores, que servían para organizar a los compatriotas que necesitan un acompañamiento directo del Estado y la comunidad organizada porque son sectores muy marginales, totalmente excluidos”, dice.

En otro tramo del diálogo, el secretario general de la UTEP, que hace unos meses fue recibido por el papa Francisco, opinó: “Todo este cuadro genera que se abran las puertas de los narcos, que aprovecharon el bloqueo de dólares realizado por el Gobierno y que financian comedores para ocupar territorio. Se transforman en los prestamistas de las familias que no pueden pagar el alquiler, comprar un medicamento o incluso comer una vez al día”.

El último incidente que protagonizaron columnas de la UTEP con las fuerzas federales sobre la Avenida 9 de Julio el 11 de abril de 2024 Maximiliano Luna

Gramajo también aseguró: “Muchas personas que acompañaron a Milei ya le picaron el boleto porque lo que se vive en la vida cotidiana no tiene nada que ver con lo que dice el presidente. La realidad en los barrios populares, con la situación económica general que golpea principalmente a nuestros jubilados y nuestro pueblo pobre, implica que la gente no puede pagar el alquiler, que tiene los salarios congelados, que cuando va a comprar al supermercado o al almacén del barrio ve que los precios no han bajado”.

En tanto, se refirió al revuelo cripto: “Esta situación de falta de credibilidad en el gobierno se acelera y se profundiza con la estafa que hizo a más de 44 mil personas de todo el mundo, que deja ver claramente que son una manga de mentirosos y estafadores”.

Para el dirigente del Evita es en este encuadro que “vamos a realizar nuestro Congreso de la UTEP el 13 de marzo, en honor, homenaje y agradecimiento al Papa Francisco, ya que se cumplen 12 años de su asunción”.

Según Gramajo, es en ese Congreso Nacional de la UTEP que “vamos a votar un plan de lucha, una hoja de ruta, para transitar este año. Y previo al congreso estamos convocando y organizando una campaña contra la política de endeudamiento que está llevando adelante este gobierno. Vamos a hacer en todo el país mesas y movilizaciones para denunciar el criminal endeudamiento que esta haciendo este gobierno, que va a seguir condenando a generaciones, que va a tener un epicentro importante en el envío del proyecto de endeudamiento al Congreso, si se consolida el acuerdo con el FMI”. Y advirtió: “Ese día, de concretarse, y si se aprueba el préstamo seguramente será pronto, va a ser una importante demostración de movilización y bronca popular”.

-Las últimas marchas que organizaron contra el gobierno no fueron numerosas, al contrario, el Ministerio de Seguridad impuso el protocolo antipiquetes.

-Respecto de la agenda y la dinámica de movilización, los movimientos populares venimos dándonos una estrategia descentralizada frente a un gobierno que estigmatiza, ataca y reprime con palos y gases la conflictividad social. Como dice el Papa Francisco: “hay gobiernos que gastan más plata en balas y gas pimienta que en justicia social”. Y eso es lo que caracteriza a este gobierno: reprime y no gasta en alimentos ni generan puestos de trabajo. Por eso nuestra estrategia es la descentralización del conflicto, desarrollando agenda propia en la pelea por alimentos, por los útiles escolares y acompañando los conflictos impulsados por cada sector. No queremos prestarnos al show que busca montar permanentemente la ministra de seguridad que está más preocupada en pegarle a los jubilados que en perseguir a los narcos. Por todo esto es que vamos a seguir profundizando la unidad del movimiento obrero en su conjunto, somos unos convencidos de que va a cambiar la dinámica del movimiento popular en la argentina cuando se profundice ese proceso de unidad, responde Gramajo.

Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie hace campaña en favor del gobernador Axel Kicillof

Por su parte Nicolás Caropresi, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) adelantó que en el congreso de la UTEP “vamos a discutir la coyuntura la situación de la coyuntura nacional en la que nos encontramos y seguiremos tomando decisiones hacia adelante para seguir confrontando con un gobierno que festeja números de inflación dibujados porque no contempla el aumento de los servicios, el aumento del trasporte, de los alquileres. Eso hace que cada vez más familias no puedan resolver situaciones básicas, ya no la alimentación sino el lugar donde vivir. Hay familias enteras que se vuelcan a vivir en la calle y que se acercan a comer a los comedores populares que este gobierno sigue desfinanciando y desabasteciendo”.

El dirigente del MTE sostiene que la actual situación que se vive entre los sectores más vulnerables “nos obliga a repensar como hacemos frente a un Estado que la única respuesta que tiene para los problemas sociales que se expresan en las protestas es la represión y la criminalización es seguir buscando formas de denunciar lo que está pasando”, explica Caropresi.

Juan Grabois, referente político y social se lanzo como candidato a depitado nacional Crédito: Diego Barbato

Candidatos en disputa

Desde el aspecto de política interna, aseguran que no habrá novedades. Aunque se sabe que ha hay posicionamientos. Por ejemplo, ya hay referentes de movimientos sociales que integran la conducción de la UTEP, como Daniel Menéndez, el Coordinador Nacional de Barrios de Pie, que trabaja para que la provincia de Buenos Aires desdoble las elecciones y “consolidar el liderazgo de Axel para construir el futuro”. Menéndez, es funcionario del gobierno bonaerense.

Otro referente social, Juan Grabois, integrante del Frente Patria Grande, ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, y ex líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización que también integra la UTEP, lanzó su candidatura a diputado nacional para las elecciones legislativas: “Como estoy convencido de que no hay que caretearla y hay que decir la verdad, para poder llenar la legislatura los Concejos Deliberantes, el Congreso, de juventud, de sectores populares y de dirigentes consecuentes con las banderas del movimiento nacional, quien les habla va a encabezar una lista a diputados nacionales”.

El comunicado de la UTEP que marca la agenda hacia el 13 de marzo sostiene: “En este primer año, más de doce mil empresas han cerrado; 9 de cada 10 mujeres ya no podrán jubilarse por la decisión de cerrar de la moratoria previsional. A causa del ajuste y la motosierra las jubilaciones están por el piso y los jubilados intentan sobrevivir sin medicamentos”.