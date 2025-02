Quién es Hayden Davis: su vínculo con Donald Trump, los cuatro viajes al país, y su enojo con los intermediarios

Hayden Mark Davis estuvo tres veces en Argentina durante 2024. Pero su presencia recién trascendió el 30 de enero pasado, cuando se sacó una selfie junto al presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Esa estadía en el país duró apenas 48 horas. Se alojó en el hotel Four Seasons junto a un asesor español, con quien viaja a todos lados. Al igual que el resto de los protagonistas de la cripto $LIBRA, sintió el impacto el episodio que provocó pérdidas millonarias a inversores de todo el mundo. En su última entrevista, dijo que teme por su vida. En el entorno del Presidente, están atentos a cada palabra que diga.

Davis estuvo cuatro veces en el país desde que asumió Milei. En dos de esos viajes, pasó por la Casa Rosada junto a Mauricio Novelli, fundador de N&W Professional Traders. Según publicó el diario La Nación, ambos entraron a los despachos oficiales el 16 de julio y el 21 de noviembre.

Luego de esa última visita, Davis y sus amigos alquilaron un avión privado y se dirigieron al Norte del país. No estaban en plan de vacaciones sino buscando nuevos negocios.

La otra visita de Davis ocurrió en los primeros días septiembre, pudo saber Infobae. En algunos de esos encuentros se habló de llamar a la criptomoneda “Libertad” por La Libertad Avanza. Finalmente, se optó por $LIBRA.

El cerebro detrás de $LIBRA recién apareció en el radar cuando se sacó la foto con Milei, el 30 de enero. Fue el propio mandatario quien compartió los detalles de ese encuentro en sus redes sociales. “Me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino”, escribió ese día el jefe de Estado.

En esa reunión estuvo presente el traductor oficial del Presidente. Davis entiende el castellano porque tiene una casa en Barcelona y suele viajar seguido a España pero no lo puede hablar de manera fluida. Por ese motivo, se mueve con un asesor español, Arthur, que hace las veces de traductor.

Entrevista Libra Entrevista a Hayden Davis, creador de Libra, la criptomoneda que promocionó Milei

Davis se acercó a Milei a través de un asesor de Karina Milei pero logró llamar la atención del presidente, cuentan en su entorno, con un llamada directa con Donald Trump. “Su tío Glen es muy amigo de Donald, por eso logró la comunicación. A partir de ese momento Javier le empezó a dar mayor importancia”, dijo una fuente que lo acompañó en sus viajes por la Argentina.

En su última aparición pública, Davis admitió que estuvo detrás de la meme coin de Melania Trump. “El memcoin Melania ya está disponible”, escribió la mujer de Trump el 19 de enero y adjuntó en su publicación de X la información para adquirir el token. “Voy a responder, pero esto me pondría en un gran peligro. Yo fui parte de eso”, confirmó en una entrevista con el periodista Stephen Findeisen.

Davis también reveló que teme por su vida. Por ese motivo, desde su entorno se negaron a dar detalles de su paradero, aunque este medio pudo saber que se encuentra en Dallas (Estados Unidos).

Hayden Mark Davis y Javier Milei estuvieron reunidos el 30 de enero.

Ante la avalancha de denuncias y de causas judiciales que se vienen por delante, el empresario desplegó una negociación con emisarios del Gobierno y designó a una abogada en Argentina. Se trata de Yanina Nicoletti, experta en derecho penal y penal tributario económico, quien se negó a dar detalles de los próximos pasos ante una consulta de este medio.

En la entrevista que dio en las últimas horas, Davis mandó varios mensajes. Se presentó como un “asesor” de Milei. Pero cuando le preguntaron si el Presidente ganó dinero con la operatoria, contestó “no”. Además dijo que no sabe por qué el jefe de Estado borró el posteo original en el que promovía la compra de la cripto y subió otro retirándole el apoyo. “Yo no tengo respuestas sobre qué pasó, por qué borró el posteo, asumo que hubo una presión política extrema y entró en pánico”, reflexionó.

Mauricio Novelli tenía relación con Milei desde antes de ser diputado.

Todo comenzó el viernes por la tarde, cuando Milei promocionó la criptomoneda $LIBRA como parte de un proyecto privado para “fondear pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. Cinco horas más tarde, cuando hervían las redes sociales con críticas a su comportamiento, dijo que en realidad no estaba interiorizado sobre cómo era realmente la operatoria y borró el mensaje original.

Davis está furioso con los “intermediarios” que formaron parte del lanzamiento: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, y Sergio Morales, una persona cercana a Milei.

Novelli también conoce al Presidente al menos desde 2021. En esa época, Milei hacía videos en sus redes promocionando los cursos de N&W Profesional Traders y varias veces reconoció que cobraba por esas tareas.

El joven empresario también tiene miedo por lo que pasó. Y decidió refugiarse en los Estados Unidos.

Terrones Godoy es un español que se crió en Argentina. Se hizo conocido como youtuber y aconsejando cómo ganar plata jugando videojuegos.

En breve, todos deberán rendir cuentas ante la Justicia.

El futuro de LIBRA

Sobre la polémica que se generó con el lanzamiento de $LIBRA, Davis declaró que es una “víctima” y aseguró que no va a “sacar provecho financiero”. De esta manera, confirmó sus intenciones de reembolsar el dinero, pero aclaró que no hará ninguna maniobra antes de que el equipo económico de Milei se contacte con él. “Por eso di una ventana de 48 horas”, mencionó.

Claves para entender el mundo actual. De la fiebre del oro verde al bitcoin Por Mariano Turzi eBook $ 4 USD Comprar

El desarrollador dice tener acceso a una cifra cercana a los 100 millones de dólares. Por eso, las próximas horas serán determinantes: “Hasta que tenga respuestas de Javier Milei y tenga respuestas de su grupo, hasta que tenga un plan real y concreto. [...] Hasta que alguien presente un gran plan, además de alguna basura que llevará seis meses. Si ese es el plan correcto, lo haré, sin problemas. No me importa en lo absoluto. Cederé la custodia del dinero. No me importa. No quiero tener nada que ver con esto en absoluto. Cero”.